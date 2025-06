Sydneyjevi genijalni kakaduji presenetijo znanstvenike z vdorom v javne pitnike – tukaj je, kako to počnejo.

Spoznajte mojstre: Kako so sydneyjski kakaduji naučili krasti požirke iz javnih vodnjakov

Kakaduji s sulfatnimi grebeni v Sydneyju presenečajo raziskovalce s svojimi spretnostmi pri “hakanju” vodnjakov – poglejte, kako ti pametni ptiči premagujejo mestno vročino.

Hitri podatki: 41% stopnja uspeha: Kakaduji dostopajo do vode iz vodnjakov

stopnja uspeha: Kakaduji dostopajo do vode iz vodnjakov 100+ ptičev opaženih pri uporabi trika po parkih Sydneyja

ptičev opaženih pri uporabi trika po parkih Sydneyja 0 razlike: Samci in samice enako spretnostni pri taktiki

razlike: Samci in samice enako spretnostni pri taktiki Prvič: Papige dokumentirane pri uporabi urbane pitne vode po svetu

Kakaduji s sulfatnimi grebeni znova povzročajo medijsko pozornost. Že znani po tem, da lomijo smetnjake v iskanju prigrizkov, so sydneyjski “cockies” dodali še eno presenetljivo spretnost svojemu mestnemu orodju: hekanje javnih pivnikov.

Ti vizualno osupljivi ptiči z snežno belo perje in drzno rumeno grivo so postali nepričakovane zvezde, ko so jih ujeli na kameri, kako se hidrirajo v najtoplejših mesecih v mestu.

Preboj je opazila mednarodna raziskovalna skupina – iz Max Planck Instituta, Univerze na Dunaju, Univerze Western Sydney in Avstralske nacionalne univerze. Z uporabo kamer, ki se aktivirajo s premikanjem, po športnih igriščih in rezervatih zahodnega Sydneyja, so znanstveniki opazovali, kako kakaduji skrbno obračajo ročaje vodnjakov s svojimi nogami in kljuni ter si zlahka potešijo žejo.

Kako kakaduji odpirajo javne pitne vodnjake?

Tehnika ptičev je osupljiva. Pogosto kakadu uporabi svojo desno nogo, da zagrabi in obrne ročaj, pri čemer izkorišča svojo telesno težo in z drugo nogo drži iztok. Ko voda začne teči, ptič hitro zniža glavo, da pije, včasih daje znak čakalni vrsti ptic, ki čakajo v bližini na svoj vrstni red.

Za razliko od njihovih znamenitih podvigov z smetnjaki (ki so večinoma vključivali samce), je to novo vedenje priljubljeno pri obeh spolih. Znanstveniki so bili presenečeni, ko so videli, kako se trik hitro širi med lokalnimi jati – dokaz, da so kakaduji ne samo pametni, ampak tudi spretni socialni učenci.

Zakaj so kakaduji taki pametni urbanisti?

Kakaduji s sulfatnimi grebeni so se že dolgo dokazovali kot eni najboljših reševalcev problemov v živalskem kraljestvu. V mestu, kjer prostori z zelenjem upadajo, se ti ptiči hitro prilagajajo – izkoriščajo vsak razpoložljiv vir, od zavrženih hrane do zdaj, sveže vode iz pipe.

Raziskave kažejo, da kakaduji pogosto poskusijo svojo srečo ob svitanju ali mraku, kar jim omogoča izkoristiti hladnejše ure in zmanjšati konkurenco s ljudmi. Za razliko od mnogih avtohtonih vrst, ki se težko prilagajajo, jim domiselnost daje neporečljivo prednost v hitro rastočih avstralskih mestih.

Za več informacij o mestni divjini si oglejte National Geographic ali preverite posodobitve iz BirdLife International.

Vprašanja in odgovori: Ali lahko vidite sydneyjske žejne kakaduje v akciji?

Kje? Parki, rezervati in športna igrišča zahodnega Sydneyja so nova igrišča za te spretne ptiče.

Kdaj? Svitanje in mrak sta najboljša časa. Iščite majhne skupine, ki sedijo blizu vodnjakov, včasih oblikujejo organizirane “vrste”.

Kako? Prinesite daljnogled in potrpljenje. Spoštujte prostor ptic – občudujte njihovo inteligenco od daleč.

Kako pomagati mestni divjini, da uspevajo v letu 2025

Podprete lahko sydneyjske divje kakaduje in druge mestne prebivalce tako, da:

– Poročate o opažanjih lokalnim okoljskim skupinam

– Se izogibate uporabo škodljivih kemikalij v parkih in vrtovih

– Ohranite javne vodne vire dostopne in čiste

– Podpirate pobude za mestne zelene površine

Opazovanje te mestne evolucije je prebujajoči klic – naravna domiselnost uspeva v mestih, ko ji to omogočimo.

Seznam opravkov: Kaj lahko storite naprej

🔲 Delite svoja opažanja o kakaduju z lokalnimi naravovarstveniki

🔲 Ohranite javne prostore čiste in prijazne do divjih živali

🔲 Podprite znanost – sledite raziskavam iz Max Planck Institute in univerz

🔲 Širite besedo: Mestni ptiči so pametnejši, kot mislite!

