Pripravite se na zadnji zimski boji: Polarni mraz se srečuje z posledicami nevihte

Temperature naj bi padle na -6 °C (21,2 °F) nocoj, kar nakazuje na dolgotrajno prisotnost zime s potencialnim snegom na zaščitenih področjih.

Vzhodnjak do jugovzhodnik bo prinesel oster mraz po pokrajini.

Agencija za zdravje v Združenem kraljestvu je izdala rumeno opozorilo o mrazu za jugovzhod in severno Anglijo, ki velja do 11. februarja.

Izpadi električne energije, ki so posledica neviht Eowyn, so pustili 3.500 ljudi brez elektrike, ki čakajo na ponovno povezavo.

Škodljive tekstovne sporočila krožijo in se pretvarjajo, da so ESB Networks, ter poskušajo na goljufiv način pridobiti bančne podatke.

National Cyber Security Centre opozarja na previdnost in spominja posameznike, da resnične institucije ne bodo nepričakovano zahtevale finančnih informacij.

Medtem ko se pričakuje odmetavanje do konca tedna, ostaja potrebna previdnost pred mrazom in goljufijami.

Ko se teden odvija, mrzel zrak obvladuje deželo. Temperature grozijo, da se ponoči spustijo na ledenih -6 °C (21,2 °F), šepetajoč o končnem prijemu zime. V zaščitenih kotičkih bi lahko bleščanje snega okronalo hribe, zadnji, tiha pričevanja sezone. Veter bo prenašal oster, vzhodnji do jugovzhodni tok po pokrajini, se dotikajoč obrazov z grobim, nepopustljivim dotikom.

Do konca tedna obljublja blag odmor, čeprav se bo zrak še vedno držal spomina na februarsko zimo. Nad nami se težke oblake valijo, spodbujajoč sonce, da se umakne, a jasneje nebo prevzema dele zahoda, kar omogoča temperaturam, da flirtajo z ničlo. V nekaterih zaščitenih kotičkih se ponoči oblikujejo ledene površine, ki ustvarjajo kristalno mrežo po tleh.

Agencija za zdravje v Združenem kraljestvu je razširila rumeno opozorilo o mrazu nad jugovzhodom in severno Anglijo, budno opazovanje, ki se drži do jutra 11. februarja. Nebo se lahko sredi tedna razjasni, čeprav ostaja to negotova obljuba.

Medtem dolgotrajna senca neviht Eowyn pušča 3.500 duš stisnjenih v temo, ki se držijo plaščev ne le zaradi toplote, temveč udobja. Domovi in podjetja, ki so nekoč brbela pod žvenketanjem elektrike, zdaj čakajo na ponovno povezavo v odmevih jeze neviht.

V tihem kaosu goljufija ostaja; škodljiva besedila pretvarjajo kot rešitelje iz ESB Networks, spodbujajoč neprevidne k oddajanju dragocenih bančnih podatkov. Stroga opomba z National Cyber Security Centre: Ne zaupajte neznancem, saj prava podjetja nikoli nepričakovano ne prosijo za vaše zaklade. Ključna sporočila tu so previdnost — sredi naravnega mraza, bodite pozorni na človeški mraz.

Kako podnebne in kibernetske grožnje preoblikujejo našo zimsko realnost

Vpliv ekstremnega vremena na ljudi in skupnosti

Ko temperature padajo in nevihte, kot je Eowyn, prizadenejo tisoče, je nujno razmisliti o širših posledicah takšnih vremenskih vzorcev. Unikatne razmere te zime ponujajo vpogled v to, kako bi lahko podnebne spremembe spreminjale sezonske norme. Strokovnjaki predlagajo, da bi lahko postali bolj intenzivni in nepredvidljivi vremenski dogodki standard, ko se globalne temperature spreminjajo, kar celo vpliva na tradicionalno stabilne podnebne razmere.

1. Javno zdravje: Opozorilo Agencije za zdravje v Združenem kraljestvu izpostavlja potencialne zdravstvene tveganja, povezana s tako hladnim vremenom. Dolgotrajna izpostavljenost nizkim temperaturam lahko vodi do povečanja primerov hipotermije, ozeblin in drugih bolezni, povezanih s mrazom, zlasti med starejšimi in brezdomci. Priprave in javna opozorila so ključna za zaščito ranljivih populacij.

2. Priprava na izredne razmere: Regije, ki se pogosto soočajo z izpadi električne energije zaradi neviht, potrebujejo robustne naložbe v infrastrukturo, da se spopadejo s posledicami ekstremnega vremena. Načrti skupnostne odpornosti morajo vsebovati tudi trajnostne energetske rešitve in učinkovite komunikacijske mreže, da se zmanjšajo takšni vplivi.

Za več informacij o spopadanju z ekstremnim vremenom obiščite [Agencijo za zdravje v Združenem kraljestvu](https://www.gov.uk/government/organisations/uk-health-security-agency).

Tehnološke in kibernetske skrbi

Ko zimske nevihte motijo oskrbo z elektriko, lahko posledični kaos prinese plodno zemljo za kibernetske zločince. Poročene goljufive SMS sporočila iz subjektov, ki se pretvarjajo, da so ESB Networks, ponazarjajo naraščajoče izzive varovanja osebnih podatkov.

1. Previdnost v kibernetski varnosti: Pomembno je, da se spomnimo, da legitimni ponudniki storitev ne bodo nepričakovano zahtevali občutljivih informacij. National Cyber Security Centre svetuje uporabnikom, da preverijo avtentičnost sporočil in takoj poročajo o domnevnih phishing poskusih.

2. Digitalna pismenost: Povečanje zavedanja o kibernetskih grožnjah lahko posameznikom omogoči zaščito na spletu. To vključuje razumevanje, kako prepoznati goljufive sheme, nastavitev dvofaktorske avtentikacije in prepoznavanje legitimnih kanalov, preko katerih komunikacijo izvajajo ponudniki storitev.

Več o spletni varnosti se lahko naučite na [National Cyber Security Centre](https://www.ncsc.gov.uk).

Podnebne spremembe in prihodnje posledice

S spreminjanjem podnebnih vzorcev, ki vplivajo na zimsko vreme, se morajo države in skupnosti strateško prilagoditi. Tukaj je nekaj pomembnih točk:

1. Razvoj infrastrukture: Investiranje v odpornno infrastrukturo, ki je sposobna prenesti ekstremno vreme, je ključno. To lahko vključuje ojačanje električnih vodov, izboljšanje odvodnjevanja vode in gradnjo energetsko učinkovitih stanovanj.

2. Podnebne politike: Uvajanje in upoštevanje trdnih načrtov podnebnih ukrepov lahko pomaga zmanjšati emisije in zmanjšati resnost podnebnih vplivov. Ko se naše razumevanje okolja razvija, morajo politike odražati znanstvene priporoče, namenjene dolgoročni trajnosti.

3. Globalno sodelovanje: Reševanje podnebnih sprememb zahteva mednarodno sodelovanje. Deljenje tehnologij, virov in podatkov lahko pomaga državam razviti učinkovite strategije v ozadju globalnega segrevanja.

Za podrobne informacije in vire o podnebnih spremembah in ukrepih obiščite [spletno stran Združenih narodov za podnebne spremembe](https://unfccc.int).

Na kratko, vremenske razmere tega tedna poudarjajo širše izzive, povezane z javnim zdravjem, infrastrukturo, kibernetsko varnostjo in podnebnimi spremembami. S sprejemanjem informiranih odločitev in uvajanjem trajnostnih praks lahko ublažimo te težave in zaščitimo svojo prihodnost.

