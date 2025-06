Kripto ETF pretrest: Odjimi Bitcoina, skok Ethereuma in novi globalni igralci preoblikujejo trg

Whiplash na trgih kripto ETF-jev: Ethereum poletel, Bitcoin ETF-ji so padli, in globalna konkurenca se stopnjuje

Ethereum spot ETF-ji so dosegli rekorde prilivov, medtem ko so Bitcoin skladi zabeležila odlive. Raziskujte najnovejše trende, glavne igralce in mednarodne pretrese v dirki ETF-jev.

Hitre informacije Bitcoin ETF-ji: 131 milijonov dolarjev neto odliv v ZDA prejšnji teden

131 milijonov dolarjev neto odliv v ZDA prejšnji teden Ethereum ETF-ji: 281 milijonov dolarjev neto priliv v petih dneh

281 milijonov dolarjev neto priliv v petih dneh Obseg ETF možnosti v ZDA: 1,04 milijarde dolarjev, 5. junija 2025

1,04 milijarde dolarjev, 5. junija 2025 South Korea: 9,7 milijona aktivnih kripto trgovcev

Kripto spot ETF-ji so imeli divjo vožnjo prejšnji teden. Medtem ko so vlagatelji v Bitcoin ETF-jih v ZDA umaknili milijone, so Ethereum skladi uživali v rekordnih prilivih. Medtem so Azija in Evropa povečali konkurenco z regulativnimi preboji in novimi dostopi do trga, kar je leto 2025 označilo za prelomno leto za naložbe v digitalna sredstva.

Zakaj so Bitcoin spot ETF-ji v ZDA izgubili 131 milijonov dolarjev?

V samo treh trgovinskih dneh so Bitcoin spot ETF-ji v ZDA izgubili skupno 131 milijonov dolarjev. Veliki skladi, kot so Fidelityjev FBTC, Grayscaleov GBTC in Ark Investov ARKB, so imeli največje odlivi, kar nakazuje, da so vlagatelji previdni v času volatilnih cen in iskanja dobička.

Kljub tem odlivi ostaja skupna neto vrednost premoženja (NAV) Bitcoin ETF-jev v ZDA močna pri 12,56 milijarde dolarjev. Analitiki pri CoinMarketCap-u opozarjajo na naravne tržne cikle in spreminjajoče se apetite po tveganju, namesto da bi govorili o splošnem paniki med vlagatelji.

Kaj počnejo Ethereum spot ETF-ji, da se upirajo trendom?

Medtem ko je Bitcoin omahoval, je Ethereum poletel. Bitcoin spot ETF-ji v ZDA so zabeležili pet zaporednih dni neto prilivov, skupno 281 milijonov dolarjev. BlackRockov ETHA ETF je ukradel predstavo, saj je sam absorbira 249 milijonov dolarjev.

Ethereum ETF-ji zdaj upravljajo 9,4 milijarde dolarjev premoženja, kar poudarja povpraševanje vlagateljev po izpostavljenosti platformam pametnih pogodb in rastočemu zaupanju v dolgoročne obete Ethereuma. Po poročilu Bloomberga ta porast poudarja spremembo institucionalnega občutka.

Kaj se dogaja na azijskem trgu kripto ETF-jev?

Bitcoin spot ETF v Hongkongu je žal odslikoval sliko ZDA z zmernimi odteki – 85 BTC prejšnji teden – vendar je regija doživela navdušenje, saj so Ethereum ETF-ji pridobili 306 ETH. Spremembna regulativna pokrajina v Hongkongu ga ohranja kot regionalno velesilo na področju kripto financ.

Večji geopolitični preobrat? Južna Koreja je pravkar izvolila predsednika Lee Jae-myunga, ki se obvezuje, da bo podpiral spot kripto ETF-je, uvedel stabilcoin won, podprt s strani vlade, in liberaliziral regulacijo digitalnih sredstev. S 20% prebivalstva, ki aktivno trguje, lahko Južna Koreja preoblikuje globalni vrstni red ETF-jev.

Ali se lahko evropski maloprodajni vlagatelji zdaj pridružijo zabavi Bitcoin ETF-jev?

Da—velika novica je prišla, ko je Jacobi Asset Management znižal oviro za vstop, kar je omogočilo vsakdanjim evropskim vlagateljem, da kupijo deleže v njegovem Bitcoin ETF-ju. Predhodno rezervirano za strokovnjake, ta sklad, ki se trguje na Euronext Amsterdam, zdaj sprejema vse, zahvaljujoč novi odobritvi regulativnih organov iz Guernseyja.

Ta poteza bliža Evropo ZDA in Aziji, ko gre za dostopnost kripto ETF-jev, ter signalizira naraščajočo zrelost reguliranih produktov digitalnih sredstev po celini.

Kaj je novega v regulaciji in seznamu ETF-jev v ZDA?

Izdajatelji ETF-jev, kot sta VanEck in 21Shares, povečujejo pritisk na ameriško SEC, da odobri nove vloge za ETF-e v vrstnem redu, v katerem so bili prejeti. Kritiki trdijo, da regulativne zamude ovirajo inovacije in ustvarjajo nepravično konkurenco.

Medtem je SEC sprejela vlogo Nasdaq za ETF 21Shares SUI, Global X pa je predstavila svoj inovativen Bitcoin covered call ETF (Ticker: BCCC), ki uporablja možnosti za ustvarjanje donosa brez neposredne izpostavljenosti Bitcoinu.

Kaj napovedujejo analitiki za prihajajoči kripto ETF bum?

Strokovnjaki industrije vidijo močno verjetnost, da bo zima 2025 prinesla val aktivno upravljanih kriptovalutnih ETF-jev v ZDA. Eric Balchunas iz Bloomberga verjame, da bi lahko ETF-ji meme kovancev prišli že leta 2026, kar bi lahko spremenilo pokrajino maloprodajnega vlaganja in spodbudilo naslednje “zvezdne” upravljavce skladov.

Nekateri analitiki celo napovedujejo, da bi lahko BlackRockov IBIT prehitel legendarne naložbe ustvarjalca Bitcoina Satoshija Nakamota, ter postal največji skrbnik Bitcoina na svetu do konca prihodnjega leta.

Kako se orientirati po pokrajini kripto ETF-jev v letu 2025

Želite izkoristiti te trende? Najprej preučite regulativni razvoj v vaši regiji. Drugič, ocenite, kam se usmerja povpraševanje—produkti Ethereum pridobivajo na veljavi. In končno, vedno si zapomnite: digitalna sredstva ostajajo volatilna in špekulativna.

Spremljajte podatke o trgu v realnem času na CoinDesk in CNBC, ter spremljajte posodobitve SEC preko SEC.

Pogosto zastavljena vprašanja: Kriptovalutni ETF-ji v letu 2025

Q: Ali so kripto ETF-ji tveganji?

A: Kripto ETF-ji nosijo vsa tveganja osnovnih digitalnih sredstev—bodite pozorni na volatilnost in opravite svoje raziskave.

Q: Katera trg najhitreje raste za kripto ETF-je?

A: ZDA in Južna Koreja sta vroči, vendar Evropa hitro dohiteva z novim dostopom za maloprodajne vlagatelje.

Q: Kaj je edinstveno pri Bitcoin ETF-jih z opcijami?

A: Ciljajo na ustvarjanje dohodka z uporabo možnosti, kar pritegne vlagatelje, ki se osredotočajo na donos in so previdni do cenovnih nihanj Bitcoina.

Q: Ali lahko ETF-ji meme kovancev res postanejo mainstream?

A: Analitiki napovedujejo njihov prihod leta 2026; pričakujte regulativno nadzor, vendar veliko povpraševanje med mladimi trgovci.

Pripravljeni, da se pozicionirate za revolucijo kripto ETF-jev?

Spremljajte trende prilivov/odlivov za Bitcoin in Ethereum ETF-je.

za Bitcoin in Ethereum ETF-je. Spremljajte regionalne regulativne spremembe —Azija in Evropa se hitro premikata.

—Azija in Evropa se hitro premikata. Proučite nove ETF produkte , kot so covered call in strategije terminskih pogodb.

, kot so covered call in strategije terminskih pogodb. Ostanite obveščeni prek zaupanja vrednih novic —nikoli ne vlagajte na slepo.

—nikoli ne vlagajte na slepo. Sklenite previdno tveganje in razpršite naložbe v kripto.

Ohranite stik z dogajanjem—globalni kripto ETF trgi se spreminjajo hitreje kot kadarkoli v letu 2025.

Reference

Bitcoin phá mốc 110.000 đô, vốn hóa vượt 2,1 nghìn tỷ – Cơn sóng tiền số chính thức bùng nổ! #crypto

Oglej si posnetek na YouTube