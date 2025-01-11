Шокирующее заявление о marrying! Эта комедийная пара только что поженилась

В захватывающем повороте событий популярный комедийный дуэт Sottsu Doitsu объявил о своей свадьбе. Сасими из города Ривер и талантливая певица Накадзима Иккию стали официальными мужем и женой, делясь своим счастьем на платформах социальных сетей.

В радостном посте на своем официальном аккаунте X Сасими опубликовал уникальный снимок с Накадзимой, которая выглядела потрясающе в свадебном платье. Игривая подпись пары намекала на их крепкую связь, объединяя юмор и романтику.

После этого Накадзима написала в своем Instagram, с радостью сообщив фанатам, что она стала спутницей жизни Сасими. Их любовная история blossomed на реалити-шоу «Koi Suru Attender», которое транслировалось на TV Asahi и ABEMA, где они впервые встретились. Всего несколько месяцев назад, 6 июля, они оба объявили в социальных сетях, что официально встречаются.

Sottsu Doitsu, в составе Сасими и Матсумото Такэумы, развлекает зрителей с момента своего формирования в апреле 2015 года. Они произвели фурор, выйдя в финал 40-го ABC Comedy Grand Prix в 2019 году, что является свидетельством их растущей популярности. Тем временем Накадзима является вокалисткой уникальной группы Jenny High, созданной музыкальной звездой Каватой Эноном, а также вносит свои музыкальные таланты в группу Tricot.

Их путь завоевал сердца фанатов и обещает будущее, полное смеха и музыки.

Любовь и смех: Сладкий союз комедийного дуэта Sottsu Doitsu

Объявление о свадьбе: Новый этап для комедийного дуэта

В трогательном повороте событий любимый комедийный дуэт Sottsu Doitsu, известный своими юмористическими приключениями, сделал значительный шаг вперед, объявив о своей свадьбе. Сасими, харизматичный шутник из города Ривер, и Накадзима Иккию, талантливая певица и вокальный мощный певец, официально связали себя узами брака, отмечая прекрасную эволюцию как в своих личных, так и в профессиональных жизнях.

Радостное празднование в социальных сетях

Сасими поделился радостной новостью на своем официальном аккаунте X, дополнив ее восхитительным снимком рядом с Накадзимой, которая излучала красоту в своем свадебном платье. Их пост был насыщен очаровательной смеси романтики и юмора, предоставляя взгляд на легкомысленный характер их отношений. Позже Накадзима добавила к празднованию в Instagram, выразив свой восторг и счастье от того, что стала спутницей жизни Сасими.

От реалити-шоу к реальной любви

История любви Сасими и Накадзимы blossomed на реалити-шоу «Koi Suru Attender», которое транслировалось на TV Asahi и ABEMA. Это шоу сыграло ключевую роль в представлении пары публике, что привело к их официальному объявлению о встречах всего несколько месяцев назад, 6 июля. Их отношения покорили сердца фанатов, демонстрируя, как настоящая романтика может процветать в неожиданных обстоятельствах.

Знакомьтесь с Sottsu Doitsu: Восходящая комедийная сенсация

Sottsu Doitsu, состоящий из Сасими и Матсумото Такэумы, развлекает зрителей с момента своего создания в апреле 2015 года. Дуэт стал популярным, выйдя в финал 40-го ABC Comedy Grand Prix в 2019 году, продемонстрировав свои комедийные способности и укрепив свои позиции на японской комедийной сцене.

Накадзима Иккию: Многосторонний талант

Кроме своего комедийного таланта, Накадзима хорошо известна как ведущая вокалистка уникальной группы Jenny High, созданной музыкальной звездой Каватой Эноном. Она также активно участвует в группе Tricot, что подчеркивает ее универсальность и значительный вклад в музыкальную индустрию. Это разнообразие добавляет интересный штрих в ее отношения с Сасими, смешивая их уникальные таланты в гармоничное партнерство.

Взгляд в будущее: Будущее любви и смеха

Путь Сасими и Накадзимы является свидетельством любви и смеха, обещая будущее, которое переплетает их комедийные и музыкальные карьеры. Когда они начинают эту новую главу, фанаты с нетерпением ждут креативных коллабораций и радостных моментов, которые ждут впереди.

Для фанатов и поклонников, стремящихся следить за этой замечательной парой, их каналы в социальных сетях будут сокровищницей обновлений, демонстрируя их совместную жизнь, пока они проходят через комедийные и музыкальные миры.

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SHE SAVED HER LIFE ❤️ #Shorts

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