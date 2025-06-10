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Крипто-ETF: выводы биткойнов, рост эфириума и новые глобальные игроки переопределяют рынок

ByViolet McDonald

10 июня, 2025
Crypto ETF Shakeup: Bitcoin Outflows, Ethereum Surges, and New Global Players Redefine the Market

Скачки на рынках крипто-ETF: эфириум стремительно растет, биткойн-ETF сталкиваются с трудностями, и глобальная конкуренция накаляется

Эфириум-ETF устанавливают рекорды по притоку, в то время как фонды биткойна испытывают отток. Изучите последние тенденции, ведущих игроков и международные изменения в гонке ETF.

Краткие факты

  • Биткойн-ETF: $131 млн чистый отток в США на прошлой неделе
  • Эфириум-ETF: $281 млн чистый приток за пять дней
  • Объем опционов ETF в США: $1.04 млрд на 5 июня 2025 года
  • Южная Корея: 9.7 миллиона активных криптотрейдеров

Крипто-ETF на спот потоки пережили бурную неделю. Пока инвесторы в биткойн-ETF в США изымали миллионы, фонды на базе эфириума наслаждались рекордными притоками. Тем временем Азия и Европа усилили конкуренцию с помощью регуляторных прорывов и нового рыночного доступа, объявив 2025 год решающим для инвестирования в цифровые активы.

Почему биткойн-ETF в США потеряли $131 миллиона?

Всего за три торговых дня биткойн-ETF в США потеряли в сумме $131 миллиона. Крупные фонды, такие как FBTC от Fidelity, GBTC от Grayscale и ARKB от Ark Invest, испытали наибольшие оттоки, что указывает на осторожность инвесторов в условиях волатильных цен и фиксирования прибыли.

Несмотря на эти оттоки, общая чистая стоимость активов (NAV) биткойн-ETF в США остается крепкой на уровне $12.56 миллиарда. Аналитики CoinMarketCap указывают на естественные рыночные циклы и изменение аппетита к риску, а не на массовую панику среди инвесторов.

Как эфириум-ETF противостоят тенденциям?

Пока биткойн колебался, эфириум стремительно рос. Биткойн-ETF на основе эфириума в США зарегистрировали пять последовательных дней чистых притоков, составивших $281 миллиона. ETF ETHA от BlackRock произвел фурор, поглотив $249 миллионов в одиночку.

Теперь эфириум-ETF управляют активами на сумму $9.4 миллиарда, подчеркивая спрос со стороны инвесторов на доступ к платформам смарт-контрактов и нарастившуюся уверенность в долгосрочных перспективах эфириума. По данным Bloomberg, этот рост подчеркивает изменение институциональных настроений.

Что происходит на рынке крипто-ETF в Азии?

Биткойн-ETF в Гонконге, к сожалению, повторил ситуацию в США c незначительными оттоками — 85 BTC на прошлой неделе — однако в регионе царила excitement, так как эфириум-ETF получили 306 ETH. Развивающаяся регуляторная среда в Гонконге позволяет ему оставаться региональной силой в криптофинансах.

Какой больший геополитический сдвиг? Южная Корея только что избрала президента Ли Чжэ Мёна, который обещает продвигать спот-крипто-ETF, запустить стабильную монету на основе воны, поддерживаемую государством, и либерализовать регулирование цифровых активов. При активной торговле 20% населения, Южная Корея может изменить расстановку сил на глобальном уровне ETF.

Могут ли европейские розничные инвесторы теперь принять участие в вечеринке биткойн-ETF?

Да — стали известны главные новости, когда Jacobi Asset Management снизила барьер для входа, позволив обычным европейским инвесторам вложиться в его биткойн-ETF. Ранее предназначенный только для профессионалов, этот фонд, базирующийся на Euronext Amsterdam, теперь принимает всех, благодаря новому одобрению от регуляторов Гернси.

Этот шаг приближает Европу к США и Азии в доступности крипто-ETF и сигнализирует о нарастающей зрелости регулированных продуктов цифровых активов на всем континенте.

Что нового в регулировании и листингах ETF в США?

Эмитенты ETF, такие как VanEck и 21Shares, усиливают давление на SEC США с целью одобрения новых заявок на ETF в порядке их поступления. Критики утверждают, что задержки в регулировании препятствуют инновациям и создают несправедливую конкуренцию.

Тем временем SEC приняла заявку Nasdaq на ETF 21Shares SUI, а Global X представил свой инновационный ETF с покрытием биткойн-опционов (тикер: BCCC), используя опционы для получения дохода без прямого воздействия биткойна.

Что прогнозируют аналитики для грядущего бума крипто-ETF?

Эксперты отрасли видят сильную возможность того, что зима 2025 года принесет волну активно управляемых криптовалютных ETF в США. Эрик Балчунас из Bloomberg считает, что ETF на мем-криптовалюты могут появиться уже в 2026 году, изменив ландшафт розничных инвестиций и подогрев следующих «звезд» управляющих фондами.

Некоторые аналитики даже предсказывают, что IBIT от BlackRock может превысить запасы легендарного создателя биткойна Сатоши Накамото, став крупнейшим хранителем биткойна в мире к концу следующего года.

Как ориентироваться в ландшафте крипто-ETF в 2025 году

Хотите воспользоваться этими тенденциями? Во-первых, изучите регуляторные изменения в вашем регионе. Во-вторых, оцените, куда движется спрос — продукты на основе эфириума набирают популярность. Наконец, всегда помните: цифровые активы остаются волатильными и спекулятивными.

Отслеживайте данные о рынке в реальном времени на CoinDesk и CNBC, а также следите за обновлениями SEC через SEC.

Часто задаваемые вопросы: Криптовалютные ETF в 2025 году

В: Рисковы ли крипто-ETF?
A: Крипто-ETF несут все риски подлежащих цифровых активов — будьте внимательны к волатильности и тщательно исследуйте.

В: Какой рынок растет быстрее всего для крипто-ETF?
A: США и Южная Корея горят, но Европа быстро нагоняет с новым доступом для розничных инвесторов.

В: Что уникального в ETF с покрытием биткойн-опционов?
A: Они нацелены на получение дохода с использованием опционов, что привлекает инвесторов, ориентированных на доход, настороженных к колебаниям цен на биткойн.

В: Могут ли ETF на мем-криптовалюты действительно стать мейнстримом?
A: Аналитики предсказывают их появление в 2026 году; ожидайте регуляторного контроля, но высокий спрос среди молодых трейдеров.

Готовы занять позицию в революции крипто-ETF?

  • Отслеживайте тенденции притока/оттока как для биткойн, так и для эфириум ETF.
  • Следите за изменениями в региональном регулировании — Азия и Европа стремительно движутся вперед.
  • Исследуйте новые продукты ETF, такие как стратегии с покрытием и фьючерсами.
  • Оставайтесь в курсе с доверенными новостными источниками — никогда не инвестируйте слепо.
  • Тщательно оценивайте риски и диверсифицируйте крипто-распределения.

Следите за изменениями — глобальные рынки крипто-ETF меняются быстрее, чем когда-либо, в 2025 году.

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Bitcoin phá mốc 110.000 đô, vốn hóa vượt 2,1 nghìn tỷ – Cơn sóng tiền số chính thức bùng nổ! #crypto

ByViolet McDonald

Виолетта МаКдональд — проницательный автор и мыслитель, специализирующийся на новейших технологиях и финансовых технологиях (финтек). Она получила степень бакалавра в области информационных систем в престижном Университете Пенсильвании, где развила глубокое понимание пересечения технологий и финансов. Имея более десяти лет опыта в отрасли, Виолетта занимала ключевые должности в ведущих компаниях, включая её работу в Digital Innovations, где она способствовала разработке высоких финтек-решений. Её писательства исследует трансформационное влияние новых технологий на финансовый сектор, что ставит её в ряды влиятельных голосов в этой области. Работы Виолетты были опубликованы в многочисленных отраслевых изданиях, где она делится своим опытом, чтобы вдохновить на инновации и адаптацию в постоянно меняющемся ландшафте.

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