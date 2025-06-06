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Гениальные какаду Сиднея поражают учёных, взломав публичные питьевые фонтаны—вот как они это делают

ByTate Pennington

6 июня, 2025
Sydney’s Genius Cockatoos Stun Scientists by Hacking Public Drinking Fountains—Here’s How They Do It

Встречайте Гениев: Как Какаду в Сиднее Научились Красть Глотки из Общественных Питьевых Фонтанов

Какаду с серпантиновыми гребнями в Сиднее шокируют исследователей своими умными навыками манипуляции фонтанами — смотрите, как эти умные птицы спасаются от зноя города.

Краткие Факты:

  • 41% уровень успеха: Какаду получают воду из фонтанов
  • 100+ птиц наблюдались, использующими этот трюк в парках Сиднея
  • 0 разницы: Самцы и самки одинаково искусны в тактике
  • Первый случай: Попугаи задокументированы, использующие городские питьевые фонтаны по всему миру

Какаду с серпантиновыми гребнями снова на первых страницах новостей. Ужасные из-за своей привычки открывать мусорные баки в поисках закусок, «какаду» из Сиднея только что добавили еще одно удивительное умение в свой городской арсенал: взлом общественных питьевых фонтанов.

Эти визуально впечатляющие птицы с снежно-белым оперением и яркими желтыми гребнями стали невольными знаменитостями после того, как их поймали на камеру, когда они пополняют запасы воды в самые жаркие месяцы города.

Прорыв был замечен международной исследовательской командой из Института Макса Планка, Венского университета, Западного университета Сиднея и Австралийского национального университета. Используя камеры с датчиками движения на спортивных площадках и резервуарах Западного Сиднея, ученые наблюдали, как какаду осторожно вращают ручки фонтанов своими ногами и клювами, утоляя жажду с легкостью.

Как Какаду Открывают Общественные Питьевые Фонтаны?

Техника птиц потрясает. Часто какаду использует свою правую ногу, чтобы схватить и повернуть ручку, используя вес тела и удерживая носик другой ногой. Как только вода течет, птица быстро наклоняет голову, чтобы попить, иногда сигнализируя о очереди крылатых зрителей, ждущих своей очереди неподалеку.

В отличие от их знаменитых побегов за мусором (в которых в основном участвовали самцы), это новое поведение популярно среди обоих полов. Ученые были поражены тем, как этот трюк быстро распространяется среди местных стай — доказательство того, что какаду не только умные, но и искусные социальные обучающиеся.

Что Делает Какаду Такими Умными Уличными Выживальщиками?

Какаду с серпантиновыми гребнями давно зарекомендовали себя как одни из лучших решателей проблем в животном мире. В городе, где зеленые пространства уменьшаются, эти птицы быстро адаптируются — используя все доступные ресурсы, от выброшенной еды до свежей водопроводной воды.

Исследования показывают, что какаду часто пытаются испытать удачу на рассвете или на закате, максимально используя более прохладные часы и минимизируя конкуренцию с людьми. В отличие от многих коренных видов, которым трудно адаптироваться, их изобретательность дает им бесспорное преимущество в быстрорастущих городах Австралии.

Для получения дополнительной информации о добыче дикой природы в городах смотрите National Geographic или ознакомьтесь с обновлениями от BirdLife International.

Вопрос-Ответ: Можно Ли Увидеть Страдающих От Жажды Какаду в Сиднее в Действии?

Где? Парки, резервуары и спортивные поля Западного Сиднея — новые игровые площадки для этих хитрых птиц.

Когда? Рассвет и закат — это пиковые часы. Ищите небольшие группы, сидящие рядом с фонтанами, иногда образующие организованные «очереди».

Как? Возьмите бинокль и запаститесь терпением. Уважайте пространство птиц — восхищайтесь их интеллекцией на расстоянии.

Как Помочь Городской Дикой Природе Процвести в 2025 году

Вы можете поддержать диких какаду Сиднея и других городских обитателей, выполняя следующие действия:
— Сообщайте о наблюдениях местным экологическим группам
— Избегайте использования вредных химикатов в парках и садах
— Держите общественные источники воды доступными и чистыми
— Поддерживайте инициативы по созданию зеленых городских пространств

Свидетельство этой городской эволюции является тревожным звонком — гениальность природы процветает в городах, когда ей дают шанс.

Контрольный Список: Что Вы Можете Сделать Дальше

  • 🔲 Поделитесь своими наблюдениями за какаду с местными защитниками окружающей среды
  • 🔲 Держите общественные пространства в порядке и дружественными к дикой природе
  • 🔲 Поддержите науку — следите за исследованиями от Института Макса Планка и университетов
  • 🔲 Распространяйте информацию: Городские птицы умнее, чем вы думаете!
Is Antarctic Water Safe: Did this guy just drink a million-year-old parasite cocktail?

ByTate Pennington

Тейт Пеннингтон — опытный писатель и эксперт в области новых технологий и финансовых технологий, который привносит острое аналитическое видение в развивающийся ландшафт цифровых финансов. Он имеет степень магистра в области финансовых технологий в престижном Университете Техаса в Остине, где отточил свои навыки в анализе данных и инновациях в области блокчейна. Работая в компании Javelin Strategy & Research, Тейт внес значительный вклад в множество отраслевых отчетов и белых книг, предоставляя понимание, которое формирует представление о рыночных тенденциях и технологических достижениях. Его работа характеризуется стремлением к ясности и глубине, что делает сложные концепции доступными для широкой аудитории. Путем своего написания Тейт стремится наделить читателей уверенностью в навигации будущим финансов.

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