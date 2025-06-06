Гениальные какаду Сиднея поражают учёных, взломав публичные питьевые фонтаны—вот как они это делают

Встречайте Гениев: Как Какаду в Сиднее Научились Красть Глотки из Общественных Питьевых Фонтанов

Какаду с серпантиновыми гребнями в Сиднее шокируют исследователей своими умными навыками манипуляции фонтанами — смотрите, как эти умные птицы спасаются от зноя города.

Краткие Факты: 41% уровень успеха: Какаду получают воду из фонтанов

уровень успеха: Какаду получают воду из фонтанов 100+ птиц наблюдались, использующими этот трюк в парках Сиднея

птиц наблюдались, использующими этот трюк в парках Сиднея 0 разницы: Самцы и самки одинаково искусны в тактике

разницы: Самцы и самки одинаково искусны в тактике Первый случай: Попугаи задокументированы, использующие городские питьевые фонтаны по всему миру

Какаду с серпантиновыми гребнями снова на первых страницах новостей. Ужасные из-за своей привычки открывать мусорные баки в поисках закусок, «какаду» из Сиднея только что добавили еще одно удивительное умение в свой городской арсенал: взлом общественных питьевых фонтанов.

Эти визуально впечатляющие птицы с снежно-белым оперением и яркими желтыми гребнями стали невольными знаменитостями после того, как их поймали на камеру, когда они пополняют запасы воды в самые жаркие месяцы города.

Прорыв был замечен международной исследовательской командой из Института Макса Планка, Венского университета, Западного университета Сиднея и Австралийского национального университета. Используя камеры с датчиками движения на спортивных площадках и резервуарах Западного Сиднея, ученые наблюдали, как какаду осторожно вращают ручки фонтанов своими ногами и клювами, утоляя жажду с легкостью.

Как Какаду Открывают Общественные Питьевые Фонтаны?

Техника птиц потрясает. Часто какаду использует свою правую ногу, чтобы схватить и повернуть ручку, используя вес тела и удерживая носик другой ногой. Как только вода течет, птица быстро наклоняет голову, чтобы попить, иногда сигнализируя о очереди крылатых зрителей, ждущих своей очереди неподалеку.

В отличие от их знаменитых побегов за мусором (в которых в основном участвовали самцы), это новое поведение популярно среди обоих полов. Ученые были поражены тем, как этот трюк быстро распространяется среди местных стай — доказательство того, что какаду не только умные, но и искусные социальные обучающиеся.

Что Делает Какаду Такими Умными Уличными Выживальщиками?

Какаду с серпантиновыми гребнями давно зарекомендовали себя как одни из лучших решателей проблем в животном мире. В городе, где зеленые пространства уменьшаются, эти птицы быстро адаптируются — используя все доступные ресурсы, от выброшенной еды до свежей водопроводной воды.

Исследования показывают, что какаду часто пытаются испытать удачу на рассвете или на закате, максимально используя более прохладные часы и минимизируя конкуренцию с людьми. В отличие от многих коренных видов, которым трудно адаптироваться, их изобретательность дает им бесспорное преимущество в быстрорастущих городах Австралии.

Для получения дополнительной информации о добыче дикой природы в городах смотрите National Geographic или ознакомьтесь с обновлениями от BirdLife International.

Вопрос-Ответ: Можно Ли Увидеть Страдающих От Жажды Какаду в Сиднее в Действии?

Где? Парки, резервуары и спортивные поля Западного Сиднея — новые игровые площадки для этих хитрых птиц.

Когда? Рассвет и закат — это пиковые часы. Ищите небольшие группы, сидящие рядом с фонтанами, иногда образующие организованные «очереди».

Как? Возьмите бинокль и запаститесь терпением. Уважайте пространство птиц — восхищайтесь их интеллекцией на расстоянии.

Как Помочь Городской Дикой Природе Процвести в 2025 году

Вы можете поддержать диких какаду Сиднея и других городских обитателей, выполняя следующие действия:

— Сообщайте о наблюдениях местным экологическим группам

— Избегайте использования вредных химикатов в парках и садах

— Держите общественные источники воды доступными и чистыми

— Поддерживайте инициативы по созданию зеленых городских пространств

Свидетельство этой городской эволюции является тревожным звонком — гениальность природы процветает в городах, когда ей дают шанс.

Контрольный Список: Что Вы Можете Сделать Дальше

🔲 Поделитесь своими наблюдениями за какаду с местными защитниками окружающей среды

🔲 Держите общественные пространства в порядке и дружественными к дикой природе

🔲 Поддержите науку — следите за исследованиями от Института Макса Планка и университетов

🔲 Распространяйте информацию: Городские птицы умнее, чем вы думаете!

Is Antarctic Water Safe: Did this guy just drink a million-year-old parasite cocktail?

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