Świętując ukochanych gospodarzy Japonii: Kawashima zajmuje pierwsze miejsce

By Rexford Hale

Rexford Hale jest uznawanym autorem i liderem myśli w dziedzinie nowych technologii i fintech. Posiada tytuł magistra w dziedzinie zarządzania biznesem uzyskany na Uniwersytecie w Zurychu, gdzie zaczęła kształtować się jego pasja do innowacji i finansów cyfrowych. Z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w branży, Rexford zajmował kluczowe stanowiska w Technology Solutions Hub, gdzie odegrał istotną rolę w opracowywaniu przełomowych aplikacji fintech, które zmieniły sposób działania firm. Jego przenikliwe obserwacje i analizy są szeroko publikowane, a on sam jest poszukiwanym mówcą na konferencjach na całym świecie. Rexford jest zaangażowany w badanie przecięcia technologii i finansów, posuwając do przodu dyskusję na temat przyszłości cyfrowych gospodarek.