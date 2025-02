Sagatavojieties ziemas pēdējai cīņai: Polārais aukstums sastop vētras sekas

By

Temperatūras šovakar gaidāmas pie -6C (21.2F), iezīmējot ziemas klātbūtnes saglabāšanos ar iespējamo sniegu aizsargātās vietās.

Austrumu un dienvidaustrumu vējš nesīs asu aukstumu visā ainavā.

Apvienotās Karalistes Veselības drošības aģentūra ir izdevusi dzelteno aukstuma veselības brīdinājumu Dienvidaustrumā un Ziemeļanglijā, spēkā līdz 11. februārim.

Vēja vētra Eowyn radītie elektroapgādes pārtraukumi atstājuši 3,500 cilvēku bez elektrības, gaidot atjaunošanu.

Slikti ziņojumi cirkulē, nepamatoti iznākot kā ESB tīkli, mēģinot krāpnieciskā veidā iegūt bankas datus.

Valsts kiberdrošības centrs brīdina piesardzību, atgādinot cilvēkiem, ka patiesas iestādes negaidīti neprasīs finansiālo informāciju.

Kaut arī weekendā gaidāms atkusnis, piesardzība pret aukstumu un krāpšanām joprojām ir būtiska.

Kad nedēļa attīstās, zemei pievēršas sāpīgs aukstums. Temperatūras apdraud noslīdēt uz ledus -6C (21.2F) šovakar, čukstot par ziemas pēdējo saķeri. Aizsargātajās vietās sniega spīdums varētu vainagot kalnus, pēdējais, klusais liecība sezonai. Vējš nes asu austrumu un dienvidaustrumu straumi pāri ainavai, pieskaroties sejām ar skarbu, nežēlīgu pieskārienu.

Nedēļas nogalē maigs atkusnis sola atvieglojuma brīdi, lai arī gaiss joprojām turēsies pie februāra koduma atmiņas. Virs mākoni smagi staigā, mudinot sauli slēpties, bet skaidrāk debesis pieņem daļu no rietumiem, ļaujot temperatūrām flirtēt ar nulli. Dažās aizsargātās liekumos, ledus pleķi veidojas nakts skavās, veidojot kristālisku tīklu pa zemi.

Apvienotās Karalistes Veselības drošības aģentūra ir izsludinājusi dzelteno aukstuma veselības brīdinājumu pār dienvidaustrumiem un Ziemeļangliju, piesardzīga uzraudzība turpinās līdz februāra 11. rītā. Debesis varētu kļūt spožākas nedēļas vidū, lai arī tas paliek neziņas solījums.

Tikmēr vētras Eowyn paliekošā ēna atstāj 3,500 dvēseles tumšumā, kuras apņemjas ar mēteļiem ne tikai silto, bet arī komfortu. Mājas un uzņēmumi, kas reiz bija dzīvotspējīgi elektrības humā, tagad gaida atjaunošanos starp vētras dusmas atbalsojumiem.

Klusa haosā, maldi paliek; krāpšanas ziņojumi maskējas kā glābēji no ESB Tīkliem, mudinot nevainīgus atdot dārgos bankas datus. Stingrs atgādinājums no Valsts kiberdrošības centra: Neuzticieties nezināmajam, jo patiesas iestādes nekad neprasīs negaidīti jūsu dārgumus. Šeit galvenais ir piesardzība — dabas aukstuma vidū, uzmanieties no cilvēku sala.

Kā klimata un kiberapdraudējumi pārveido mūsu ziemas realitāti

Ekstremālo laikapstākļu ietekme uz cilvēkiem un kopienām

Kad temperatūras krītas un vētras, piemēram, Eowyn, ietekmē tūkstošiem cilvēku, ir svarīgi apsvērt plašākas sekas, ko šādi laikapstākļu modeļi var radīt. Šīs ziemas unikālās apstākļi dod iespēju skatīties uz to, kā klimata pārmaiņas varētu mainīt sezonālās normas. Eksperti norāda, ka intensīvāki un haotiskāki laikapstākļu notikumi var kļūt par standartu, kad globālās temperatūras mainās, pat ietekmējot tradicionāli stabilas klimatus.

1. Sabiedrības veselība: Apvienotās Karalistes Veselības drošības aģentūras brīdinājums izceļ potenciālos veselības riskus, kas saistīti ar šādu aukstu laiku. Ilgstoša saskare ar zemu temperatūru var izraisīt palielinātu hipotermijas, sala apdegumu un citu aukstuma saistīto slimību gadījumu skaitu, īpaši vecākiem un bezpajumtniekiem. Sagatavošanās un sabiedriskās brīdinājumi ir kritiski, lai pasargātu neaizsargātas grupas.

2. Krīzes sagatavošanās: Reģioniem, kas bieži cieš no elektroapgādes pārtraukumiem dēļ vētrām, nepieciešamas izturīgas infrastruktūras investīcijas, lai risinātu ekstremālo laikapstākļu sekas. Kopienas izturības plāni jāietver arī ilgtspējīgas enerģijas risinājumi un efektīvas komunikāciju tīklu stratēģijas, lai mazinātu šādus ietekmes faktorus.

Lai iegūtu vairāk informācijas par ekstremālo laikapstākļu risināšanu, apmeklējiet [Apvienotās Karalistes Veselības drošības aģentūra](https://www.gov.uk/government/organisations/uk-health-security-agency).

Tehnoloģiju un kiberdrošības bažas

Kamēr ziemas vētras traucē elektroapgādi, sekojošā haoss var sniegt labvēlīgu augsni kibernoziedzniekiem. Ziņotie krāpšanas ziņojumi no entītijām, kas izliekas par ESB Tīkliem, ilustrē augošo izaicinājumu personisko datu aizsardzībai.

1. Kiberdrošības piesardzība: Ir būtiski atcerēties, ka legālās pakalpojumu sniedzēji negaidīti neprasīs sensitīvu informāciju. Valsts kiberdrošības centrs aicina lietotājus pārbaudīt ziņojumu autentiskumu un nekavējoties ziņot par aizdomīgiem phishing mēģinājumiem.

2. Digitālā pratība: Apzinātība par kiberapdraudējumiem var stiprināt indivīdus aizsargāt sevi tiešsaistē. Tas ietver sapratni par to, kā identificēt krāpšanas mēģinājumus, izveidot divu faktoru autentifikāciju un atpazīt leģitīmās kanālus, caur kuriem pakalpojumu sniedzēji sazinās ar klientiem.

Uzziniet vairāk par tiešsaistes drošību [Valsts kiberdrošības centrā](https://www.ncsc.gov.uk).

Klimata pārmaiņas un nākotnes sekas

Mainoties klimata modeļiem, kas ietekmē ziemas laikapstākļus, valstīm un kopienām ir nepieciešama stratēģiska pielāgošanās. Šeit ir vairāki nozīmīgi apsvērumi:

1. Infrastruktūras attīstība: Ieguldījumi izturīgā infrastruktūrā, kas spēj izturēt ekstremālos laikapstākļus, ir kritiski. Tas var ietvert elektroapgādes līniju pastiprināšanu, ūdens novadīšanas sistēmu uzlabošanu un siltuma efektīvas dzīvojamās mājas būvēšanu.

2. Klimata politikas: Lietojot un ievērojot stingrus klimata rīcības plānus, var samazināt emisijas un mazināt klimata ietekmju smagumu. Lai mūsu videi izpratne attīstītos, politikas jāatspoguļo zinātniskie ieteikumi, kas vērsti uz ilgtermiņa ilgtspējību.

3. Globālā sadarbība: Klimata pārmaiņu risināšana prasa starptautisku sadarbību. Tehnoloģiju, resursu un datu apmaiņa var palīdzēt valstīm izstrādāt efektīvas stratēģijas pret globālo sasilšanu.

Lai iegūtu detalizētu informāciju un resursus par klimata pārmaiņām un rīcību, apmeklējiet [Apvienoto Nāciju Klimata pārmaiņu](https://unfccc.int) tīmekļa vietni.

Kopsavilkumā šīs nedēļas laikapstākļu apstākļi izceļ plašākas problēmas, kas saistītas ar sabiedrības veselību, infrastruktūru, kiberdrošību un klimata pārmaiņām. Pieņemot apzinātus lēmumus un ieviešot ilgtspējīgas prakses, mēs varam mazināt šos jautājumus un pasargāt savu nākotni.

