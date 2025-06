Kinijos 2 vatų kosminis lazeris: trikdantis palydovų saugumą ir keliančius iššūkį Starlink’ui

Kosminio lazerio smūgis: kaip Kinijos orbitalinis spindulys kelia grėsmę palydovų tinklams ir perdefinijuoja kosminių saugumo sampratą

„Kinijos 2025 m. birželio eksperimentas, perduodantis 1 Gbps duomenų iš geostacionarios orbitos su lazeriu, kuris yra vos ryškesnis nei naktinė lemputė, sukrėtė telekomunikacijų pramonę ir sukėlė nerimą karinės planuotojams visame pasaulyje.” (šaltinis)

Kosminiai lazerių sistemos: rinkos dinamika ir strateginė svarba

Neseniai pristatytas Kinijos 2 vatų kosminis lazerių sistema sukėlė srovių globalioje saugumo ir palydovų komunikacijų sektoriuose. Šis orbitalinis lazeris, kaip pranešama, turi galimybę trukdyti ar net pažeisti mažosios Žemės orbitos (LEO) palydovus, tokius kaip „Starlink“ konstelacija, žymi ženklų intensyvėjimą kosmoso militarizacijoje ir technologinėje ginklavimosi lenktynėse tarp didžiųjų galių.

Paccording to a South China Morning Post report, Kinijos mokslininkai sėkmingai išbandė 2 vatų lazerį palydove, demonstruodami jo galimybes generuoti smūgį, galintį trukdyti ar gadinti jautrius palydovų komponentus. Nors 2 vatų galia gali pasirodyti nedidelė palyginus su žemės lazerių sistemomis, vakuumas kosmose ir atmosferos trikdžių nebuvimas žymiai pagerina lazerio efektyvumą ilguose atstumuose.

Ši plėtra ypač svarbi, atsižvelgiant į strateginę „Starlink“ palydovų konstelacijų, dalyvaujančių globaliose komunikacijose, karinėse operacijose ir žvalgybos rinkimuose, rolę. „Starlink“, kurią valdo „SpaceX“, šiuo metu turi daugiau nei 6 000 aktyvių palydovų ir yra svarbus turtas tiek civiliams, tiek gynybos taikiniams visame pasaulyje (Statista). Galimybė trukdyti tokiais tinklais galėtų suteikti ženklų taktinius pranašumus bet kuriame būsime konflikte, sukeldama nerimą Vakarų gynybos analitikams ir politikams.

Rinkos dinamika: Operatyvių kosminių lazerių demonstravimas tikimasi pagreitins investicijas į tiek puolamąsias, tiek gynybines kosmoso technologijas. Pasaulinė nukreipiamojo energijos ginkluotės rinka, kurios vertė 2023 m. siekia 5,3 mlrd. dolerių, numatoma pasiekti 12,9 mlrd. dolerių iki 2030 m., o kosminės sistemos sudaro sparčiai augančią segmentą (MarketsandMarkets).

Operatyvių kosminių lazerių demonstravimas tikimasi pagreitins investicijas į tiek puolamąsias, tiek gynybines kosmoso technologijas. Pasaulinė nukreipiamojo energijos ginkluotės rinka, kurios vertė 2023 m. siekia 5,3 mlrd. dolerių, numatoma pasiekti 12,9 mlrd. dolerių iki 2030 m., o kosminės sistemos sudaro sparčiai augančią segmentą (MarketsandMarkets). Strateginė svarba: Galimybė taikyti ir potencialiai neutralizuoti priešo palydovus keičia galios pusiausvyrą kosmose, paskatindama naują dėmesį palydovų stiprinimui, greito keitimo galimybėms ir priešlazerių technologijoms. JAV, Rusija ir ES visi intensyvina mokslinius tyrimus ir plėtrą reaguodami į šias kylančias grėsmes (Defense News).

Apibendrinant, Kinijos 2 vatų orbitalinis lazeris yra daugiau nei technologinis pasiekimas – tai strateginis signalas, kad kosmosas dabar yra ginčytinas domenas, su giliomis pasekmėmis globaliam saugumui, palydovų rinkos dinamikai ir ateities kosminės infrastruktūros vertinimui.

Naujos inovacijos orbitalinių lazerių technologijoje

Neseniai pristatytas Kinijos 2 vatų orbitalinis lazerių sistema sukėlė srovių globalioje kosmoso ir saugumo bendruomenėse. Ši inovacija, kaip pranešama, gali generuoti sutelktą smūgį kosmose, yra pozicionuojama kaip galimas žaidimo pakeitėjas vykstančiame konkurse dėl orbitalinės dominavimo, ypač atsižvelgiant į prieštaravimą tokioms palydovų konstelacijoms kaip „SpaceX“ „Starlink“.

Pagal kovo 2024 m. žurnale „Chinese Laser Press“ paskelbtą recenzuotą tyrimą, kinų mokslininkai sėkmingai išbandė 2 vatų lazerį palydovų platformoje. Sistema yra sukurta išmetant labai koncentruotą spindulį, kuris, nukreiptas į taikinio palydovo saulės kolektorius ar jutiklius, gali sukurti lokalizuotą smūgio efektą. Tai potencialiai gali trukdyti ar sumažinti taikinio operacines galimybes, nesukeliant katastrofinių likučių, kas yra pagrindinis rūpestis kosmoso karo scenarijuose.

Kas išskiria šią technologiją, yra jos palyginti maža energetinė reikalavimų. Nors 2 vatai gali pasirodyti nedideli palyginus su žemės anti-palydoviais lazeriais, vakuumas kosmose ir atmosferos trikdžių nebuvimas leidžia efektyviau perkelti energiją ir tiksliai taikyti. Kinijos komanda teigia, kad jų sistema gali pranokti esamus anti-palydovinius priemones, įskaitant tas, kurios gali būti naudojamos prieš „Starlink“ konstelaciją, tapusią strateginiu turtu komunikacijoms ir karinėms operacijoms visame pasaulyje (South China Morning Post).

Pasekmės globaliam saugumui yra didžiulės. „Starlink“ greita plėtra suteikė Ukrainai patikimus ryšius konflikto metu, o JAV Gynybos departamentas aktyviai tiria jos karinę taikymą (JAV Gynybos departamentas). Kinijos orbitalinis lazeris, jei bus įrodytas veiksmingas, gali pasiūlyti priemonę selektyviai neutralizuoti arba sumažinti tokius tinklus, keisdamas galios pusiausvyrą kosminėje žvalgyboje, stebėjime ir komunikacijose.

Nors Kinijos 2 vatų orbitalinio lazerio visiška operatyvinė galia ir diegimo laikas lieka neskelbtini, jo atsiradimas paryškina spartaus inovacijų tempo plėtrą kosmoso saugumo technologijose. Kol tautos lenktyniauja, kad apsaugotų ir projekuotų savo interesus orbitoje, tokių nekinetinių, precizinių trikdymo priemonių, tokių kaip šis lazeris, plėtra greičiausiai formuos naują kosmoso konkurencijos erą.

Pagrindiniai dalyviai ir konkurentų technologijos kosminių lazerių arenoje

Neseniai pristatytas Kinijos 2 vatų kosminis lazerių sistema sukėlė srovių globalioje kosmoso technologijų sektoriuje, sustiprindama konkurenciją tarp pagrindinių dalyvių ir kelias klausimus dėl orbitalinio saugumo ateities. Šis lazeris, kaip pranešama, turi galimybių trukdyti ar net pažeisti mažosios Žemės orbitos (LEO) palydovus, yra pozicionuojamas kaip tiesioginis iššūkis esamoms palydovų konstelacijoms, ypač „SpaceX“ „Starlink“ tinklui.

Kinijos 2 vatų orbitalinis lazeris: Pagal South China Morning Post pranešimą, Kinijos mokslininkai sukūrė 2 vatų lazerių sistemą, skirtą diegti palydovuose. Laboratoriniai bandymai rodo, kad šis lazeris gali sukelti šiluminį poveikį „Starlink“ saulės kolektoriams, esančioms 1 500 km atstumu, potencialiai sumažindamas arba nutraukdamas jų funkcionalumą. Sistema yra Kinijos plataus planavimo dalis užtikrinti savo kosmoso turtą ir reaguoti į įsivaizduojamas grėsmes iš užsienio palydovų konstelacijų.

Pagal South China Morning Post pranešimą, Kinijos mokslininkai sukūrė 2 vatų lazerių sistemą, skirtą diegti palydovuose. Laboratoriniai bandymai rodo, kad šis lazeris gali sukelti šiluminį poveikį „Starlink“ saulės kolektoriams, esančioms 1 500 km atstumu, potencialiai sumažindamas arba nutraukdamas jų funkcionalumą. Sistema yra Kinijos plataus planavimo dalis užtikrinti savo kosmoso turtą ir reaguoti į įsivaizduojamas grėsmes iš užsienio palydovų konstelacijų. Starlink ir Vakarų kontramaturos: „SpaceX“ „Starlink“, turinti daugiau nei 6 000 palydovų orbitoje nuo 2024 m. birželio (Statista), yra didžiausias pasaulio komercinis palydovų tinklas. „Starlink“ atsparumo strategijos apima greitą palydovų keitimą, tinklų tinklą ir nuolatinį tyrimą lazerinių tarp palydovinių ryšių užtikrinimui. JAV Gynybos departamentas taip pat investuoja į „sunkinimo“ technologijas ir kontramaturos, kad apsaugotų kritinę kosmoso infrastruktūrą (Defense News).

„SpaceX“ „Starlink“, turinti daugiau nei 6 000 palydovų orbitoje nuo 2024 m. birželio (Statista), yra didžiausias pasaulio komercinis palydovų tinklas. „Starlink“ atsparumo strategijos apima greitą palydovų keitimą, tinklų tinklą ir nuolatinį tyrimą lazerinių tarp palydovinių ryšių užtikrinimui. JAV Gynybos departamentas taip pat investuoja į „sunkinimo“ technologijas ir kontramaturos, kad apsaugotų kritinę kosmoso infrastruktūrą (Defense News). Konkurentų technologijos: Kitos šalys vysto savo nukreiptos energijos sistemas. JAV Airijos pajėgų „THOR“ projektas ir Rusijos „Peresvet“ lazeris yra pavyzdžiai žemės ir mobilios anti-palydovinės (ASAT) technologijos (C4ISRNET). Šios sistemos, nors ir dar nėra diegiamos orbitoje, signalizuoja augančią tendenciją link lazerinių kosmoso gynybos.

Kitos šalys vysto savo nukreiptos energijos sistemas. JAV Airijos pajėgų „THOR“ projektas ir Rusijos „Peresvet“ lazeris yra pavyzdžiai žemės ir mobilios anti-palydovinės (ASAT) technologijos (C4ISRNET). Šios sistemos, nors ir dar nėra diegiamos orbitoje, signalizuoja augančią tendenciją link lazerinių kosmoso gynybos. Pasekmės saugumo pusiausvyrai: Kinijos orbitalinio lazerio atsiradimas žymi reikšmingą eskalaciją kosmoso saugumo arenoje. Ekspertai įspėja, kad tokios galimybės gali paskatinti ginklavimosi lenktynes kosmose, šalimis skubant plėtoti tiek puolamąsias, tiek gynybines technologijas, kad apsaugotų savo turtą ir išlaikytų strateginę pusiausvyrą (Reuters).

Kilimo Kinijos 2 vatų kosminis lazeris į arenoje, kosmose galios pusiausvyra gali pasikeisti dramatiškai, kai pagrindiniai dalyviai akceleruotų inovacijas ir kontramaturos reaguodami į šią naują grėsmę.

Numatomas plėtros ir investicijų augimas kosminių lazerių galimybėse

Neseniai pristatytas Kinijos 2 vatų kosminis lazerių sistema sukėlė srovių globalioje saugumo ir palydovų komunikacijų sektoruose. Šis orbitalinis lazeris, kaip pranešama, turi galimybių trukdyti ar net pažeisti mažosios Žemės orbitos (LEO) palydovus, tokius kaip tie, esantys Starlink konstelacijoje, žymi reikšmingą šuolį anti-palydovinėse (ASAT) technologijose. Pagal South China Morning Post pranešimą, Kinijos mokslininkai teigia, kad jų 2 vatų lazeris gali generuoti smūgio efektą, potencialiai perkraudami taikinius palydovų jutiklius ir elektroniką.

Investicijos į kosminius lazerių galimybes greitėja, o Kinijos vyriausybė ir privačiame sektoriuje, kaip praneša, didina finansavimą nukreiptos energijos moksliniams tyrimams. Kinijos mokslų akademija ir keletas gynybos rangovų pirmauja projektuose, kuriuose siekiama padidinti lazerio galingumą ir miniatiūrizuoti sistemas, kad jas būtų galima diegti ant mažų palydovų (Nature). 2 vatų sistema laikoma prototipu, su ateities planais sukurti galingesnes versijas, galinčias daryti didesnį poveikį priešo turtui.

Pasauliniu mastu kosminių nukreipiamųjų energijos ginklų rinka, kaip prognozuojama, augs daugiau nei 18% compound annual growth rate (CAGR) iki 2030 m., siekdama apie 8,5 milijardo dolerių vertės (MarketsandMarkets). Kinijos agresyvus stumimas šiame sektoriuje skatina konkurentus investuoti į JAV, Europos Sąjungą ir Indiją, kurios visos spartina savo kosmoso saugumo programas reaguodamos į tai.

Strateginės pasekmės: Tokie lazeriai gali pakenkti komercinėms ir karinėms palydovų tinklams, įskaitant „Starlink“, kuris yra gyvybiškai svarbus komunikacijoms, navigacijai ir žvalgybai.

Tokie lazeriai gali pakenkti komercinėms ir karinėms palydovų tinklams, įskaitant „Starlink“, kuris yra gyvybiškai svarbus komunikacijoms, navigacijai ir žvalgybai. Technologijų lenktynės: JAV Oro pajėgos ir DARPA greičiausiai akceleruoja kontramaturos ir tvirtinimo protokolus palydovams (SpaceNews).

JAV Oro pajėgos ir DARPA greičiausiai akceleruoja kontramaturos ir tvirtinimo protokolus palydovams (SpaceNews). Investicijų bumas: Rizikingas kapitalas ir valstybiniai finansai Kinijoje šluota išteklius į fotoniką, pažangias optikas ir AI valdomus taikymo sistemas, siekdami pagerinti lazerio efektyvumą ir autonomiją.

Pereidama nuo Kinijos 2 vatų orbitalinis lazeris nuo prototipo iki operatyvinio statuso, galios pusiausvyra kosmose greičiausiai pajudės dramatiškai. Ateinančiais metais greičiausiai pamatysime intensyvesnes investicijas, greitą technologinę evoliuciją ir naują strateginę varžybų erą orbitoje.

Pasauliniai karštieji taškai: regioniniai kosminių lazerių diegimo pokyčiai

Neseniai pristatytas Kinijos 2 vatų kosminis lazerių sistema sukėlė srovių globalioje saugumo ir palydovų komunikacijų sektoriuose. Šis orbitalinis lazeris, kaip pranešama, turi galimybių trukdyti ar net pažeisti mažosios Žemės orbitos (LEO) palydovus, yra pozicionuojamas Kinijos mokslininkų kaip tiesioginis atsakas į „Starlink“ palydovų konstelaciją, kurią valdo „SpaceX“. Šios sistemos galingumas – 2 vatai – gali pasirodyti nedidelis, tačiau vakuume, net ir mažos galios lazeriai gali turėti didelį poveikį jautrioms palydovų optikoms ir jutikliams (South China Morning Post).

P according to a peer-reviewed study published in the Chinese journal Infrared and Laser Engineering, lazeris yra skirtas taikyti ir potencialiai išjungti „Starlink“ palydovų optinius jutiklius, kurie yra esminiai navigacijos ir komunikacijos funkcijoms. Tyrimų komanda teigia, kad jų sistema gali pristatyti koncentruotą srautą iš žemės ar orbitalinės platformos, turinti pakankamai tikslumo, kad „apakintų“ arba sumažintų palydovų našumo lygį iki 1 500 kilometrų aukštyje (Nature).

Ši plėtra ypač svarbi, atsižvelgiant į greitą „Starlink“ plėtrą, kuri dabar valdo daugiau nei 5 000 palydovų ir yra svarbus veiksnys globalių interneto ryšių ir karinių komunikacijų JAV ir jos sąjungininkams (Starlink). Kinijos lazerio potencialas neutralizuoti ar trikdyti šiuos palydovus gali perkelti strateginę pusiausvyrą kosmose, keliančią nerimą dėl komercinės ir karinės turto pažeidžiamybės orbitoje.

Regioninė reakcija: Jungtinės Valstijos ir jų partneriai atidžiai stebi Kinijos pažangą, o Pentagono skubiai tęsia tyrimus dėl kontramaturos ir palydovų tvirtinimo technologijų (JAV Gynybos departamentas).

Jungtinės Valstijos ir jų partneriai atidžiai stebi Kinijos pažangą, o Pentagono skubiai tęsia tyrimus dėl kontramaturos ir palydovų tvirtinimo technologijų (JAV Gynybos departamentas). Tarptautinės pasekmės: Tokio lazerių diegimas gali sukelti naują kosmoso ginklavimosi konkurenciją, kai šalys siekia apsaugoti savo orbitalinius turtus ir plėtoti atitinkamas galimybes.

Tokio lazerių diegimas gali sukelti naują kosmoso ginklavimosi konkurenciją, kai šalys siekia apsaugoti savo orbitalinius turtus ir plėtoti atitinkamas galimybes. Teisiniai ir etiniai klausimai: Nukreipiamųjų energijos ginklų naudojimas kosmose kelia klausimų pagal esamas sutartis, tokias kaip Išorinio kosmoso sutartis, kurioje draudžiamas kosmoso ginklavimas, tačiau paliekama spragų dėl „laikino“ arba „nedezaktyvaus“ trikdymo (UNOOSA).

Kai Kinijos 2 vatų orbitalinis lazeris pereina nuo laboratorijos iki galimo diegimo, jis žymi svarbų momentą besivystančiame kosmoso dominavimo konkurse, turinčiame didelių pasekmių globaliam saugumui ir ateities palydovų infrastruktūrai.

Numatomi pokyčiai kosmose ir palydovų gynyboje

Neseniai pristatytas Kinijos 2 vatų kosminis lazerių sistema sukėlė srovių globalioje kosmoso saugumo bendruomenėje, signalizuodamas galimą paradigmų pokytį palydovų gynyboje ir anti-palydovinėse (ASAT) galimybėse. Pagal South China Morning Post pranešimą, Kinijos mokslininkai teigia, kad šis kompaktiškas orbitalinis lazeris gali trikdyti ar išjungti tokius palydovus, kaip „Starlink“ konstelacijoje, tapusius pagrindiniu komercinių ir karinių komunikacijų pamatu.

Lazeris, kaip pranešama, gali pristatyti sutelktą 2 vatų srautą iš orbitos, yra skirtas taikyti jautrius optinius jutiklius ir komunikacijų modulius palydovams. Nors 2 vatų galia gali pasirodyti nedidelė palyginus su žemės lazeriais, sistemos tikslumo taikymas ir vakuumas kosmose padidina jos efektyvumą. Kinijos komanda teigia, kad jų technologija gali „apakinti“ arba sumažinti mažosios Žemės orbitos (LEO) palydovų našumo lygį be didelių galingų, masyvių platformų (Space.com).

Ši plėtra įvyko auga susirūpinimo dėl kosmoso militarizavimo. „Starlink“, kaip pranešama, turintis daugiau nei 6 000 palydovų orbitoje nuo 2024 m. birželio (Statista), buvo vertinamas dėl savo atsparumo ir atsargumo, todėl tampa sudėtingu taikiniu tradiciniams ASAT ginklams. Tačiau skalės sistema su mažai gali paneigti ar sumažinti tokius tinklus, potencialiai pakenkdama strateginiam pranašumui, kurį turi JAV ir jos sąjungininkai.

Strateginės pasekmės: Galimybė trikdyti palydovų konstelacijas gali perkelti pusiausvyrą kosminėje žvalgyboje, stebėjime ir komunikacijose, įtakodama tiek karines, tiek civilių operacijas.

Galimybė trikdyti palydovų konstelacijas gali perkelti pusiausvyrą kosminėje žvalgyboje, stebėjime ir komunikacijose, įtakodama tiek karines, tiek civilių operacijas. Eskalicijos rizika: Tokio technologijos diegimas gali sukelti ginklavimosi varžybų orbitalinių lazerių ir kontralazerinių sistemų, kai valstybės siekia apsaugoti savo kosmoso turtą (Defense News).

Tokio technologijos diegimas gali sukelti ginklavimosi varžybų orbitalinių lazerių ir kontralazerinių sistemų, kai valstybės siekia apsaugoti savo kosmoso turtą (Defense News). Politikos atsakas: Tarptautinė bendruomenė gali stengtis dėl naujų sutarčių ar normų, kad reguliuotų nukreipiamųjų ginklų naudojimą kosmose, nors vykdymas išlieka iššūkis.

Apibendrinant, Kinijos 2 vatų orbitalinis lazeris atspindi reikšmingą šuolį kosmoso saugumo technologijoje, su galimybe perleisti strateginę aplinką ir paskatinti pasaulinius palydovų gynybos doktrinų pergalvojimą.

Barjerai, rizikos ir strateginės galimybės kosminiame lazerių varžybose

Neseniai pristatytas Kinijos 2 vatų kosminis lazerių sistema sukėlė srovių globalioje saugumo ir palydovų komunikacijų sektoriuose. Šis orbitalinis lazeris, kaip pranešama, turi galimybių trukdyti ar net pažeisti mažosios Žemės orbitos (LEO) palydovus, tokius kaip tie, esantys Starlink konstelacijoje, žymi ženklų intensyvėjimą taip vadinamoje „kosminių lazerių varžybose“. Sistemos spinduliuotės galia, nors ir nedidelė palyginus su žemės lazeriais, yra pastebima jos taikymo vakuume, kur net ir mažos galios spinduliai gali turėti didelį poveikį jautrioms palydovų optikoms ir jutikliams (SCMP).

Barjerai: Aukštos tikslumo kosminių lazerių diegimas susiduria su įspūdingomis techninėmis ir reguliavimo kliūtimis. Atmosferos iškraipymas, energijos tiekimo apribojimai ir tikslumo taikymo sistemų poreikis apsunkina operatyvinį efektyvumą. Tarptautinės sutartys, tokios kaip Išorinio kosmoso sutartis, taip pat riboja kosmoso ginklavimą, sukeldamos teisinius neaiškumus dėl dviem naudoti skirtų technologijų.

Aukštos tikslumo kosminių lazerių diegimas susiduria su įspūdingomis techninėmis ir reguliavimo kliūtimis. Atmosferos iškraipymas, energijos tiekimo apribojimai ir tikslumo taikymo sistemų poreikis apsunkina operatyvinį efektyvumą. Tarptautinės sutartys, tokios kaip Išorinio kosmoso sutartis, taip pat riboja kosmoso ginklavimą, sukeldamos teisinius neaiškumus dėl dviem naudoti skirtų technologijų. Rizikos: Kosmoso lazerių militarizavimas įveda naujas eskalacijos ir klaidingų skaičiavimų rizikas. Sėkmingas tokios sistemos demonstravimas ar naudojimas galėtų sukelti saugumo dilemą, skatindama tokias varžoves kaip JAV ir Rusija pagreitinti savo kontramaturos. Taip pat yra pavojus, kad civilių palydovai galėtų būti pažeisti, kas galėtų sutrikdyti globalią komunikaciją ir navigacinius tinklus (CNBC).

Kosmoso lazerių militarizavimas įveda naujas eskalacijos ir klaidingų skaičiavimų rizikas. Sėkmingas tokios sistemos demonstravimas ar naudojimas galėtų sukelti saugumo dilemą, skatindama tokias varžoves kaip JAV ir Rusija pagreitinti savo kontramaturos. Taip pat yra pavojus, kad civilių palydovai galėtų būti pažeisti, kas galėtų sutrikdyti globalią komunikaciją ir navigacinius tinklus (CNBC). Strateginės galimybės: Kinijai 2 vatų lazeris reiškia šuolį anti-palydovinėse galimybėse, potencialiai neutralizuojančias strateginį pranašumą, kurį turi „Starlink“ atsparus ir išdėstytas tinklas. Tai galėtų perkelti saugumo pusiausvyrą kosmose, priversdama JAV ir jos sąjungininkus investuoti į tvirtas palydovų dizainas, greito keitimo strategijas ir naujas elektroninės ir kinetinės kontramaturos formas (Defense News).

Apibendrinant, Kinijos orbitalinių lazerių iniciatyva yra katalizatorius naujai kosmoso saugumo konkurencijos erai. Nors techniniai ir teisiniai barjerai išlieka, eskalacijos rizikos yra realios ir strateginė aplinka keičiasi, nes tautos lenktyniauja dėl savo turto užtikrinimo vis labiau ginčytiname išorinio kosmoso domene.

Šaltiniai ir nuorodos

China's Laser Satellite Just Challenged Starlink: 2-Watt Tech Breakthrough Explained | NEWSDRIFT

Watch this video on YouTube