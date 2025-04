Perché il futuro di Pi Network dipende da un cruciale punto di svolta del prezzo

La criptovaluta di Pi Network ha subito un drammatico calo del valore del 20% in 48 ore, negoziando a circa $0.61.

Un’affluenza di offerta schiacciante, con oltre 100 milioni di token emessi in aprile e 1,5 miliardi programmati per l’anno, minaccia ulteriori cali.

Gli esperti suggeriscono potenziali ulteriori cali del 35% al 50%, principalmente a causa dei grandi sbloccamenti di token e delle limitate quotazioni negli scambi.

Il “modello wedge in caduta” tecnico indica una possibile ulteriore deprezzamento, con livelli di rischio puntati verso $0.402.

Interesse istituzionale da giganti come JPMorgan e Bank of America offre speranza, con potenziali utilizzi nei pagamenti transfrontalieri e nell’espansione del Web3.

Si prevede un valore futuro compreso tra $10 e $30 se si concretizzano le partnership istituzionali.

Un breakout sopra $0.642 potrebbe segnalare prospettive di inversione positive; altrimenti, potrebbero essere necessarie misure di controllo dell’offerta di token.

Il risultato dipende dall’adattamento tecnologico e dalle collaborazioni finanziarie strategiche, che plasmeranno il futuro di Pi nello spazio delle criptovalute.

#pi #pinetwork #crypto

Un’ondata di ansia di mercato ha avvolto il Pi Network, poiché la sua criptovaluta ha subito un forte calo, perdendo quasi il 20% del valore in appena 48 ore. Questo asset digitale, che un tempo aveva suscitato entusiasmo per la sua promessa decentralizzata, si trova ora a trattare a circa $0.61, segnando una caduta ripida rispetto ai suoi giorni di gloria.

La radice della recente turbolenza di Pi risiede in un’imminente ondata di offerta che non mostra segni di rallentamento. Solo ad aprile si assiste al rilascio di oltre 100 milioni di nuovi token, contribuendo a un totale straordinario di 1,5 miliardi programmati per l’anno. Questo afflusso minaccia di superare drasticamente la domanda, suggerendo un ulteriore calo a meno che non vengano adottate azioni correttive.

Esperti come l’analista influente Dr. Altcoin prevedono un ulteriore calo del 35% al 50%. Essi indicano il preoccupante modello di grandi sbloccamenti di token e la crescente valanga di offerta che attualmente sovraffolla il mercato, risultando in una pressione sui prezzi pronunciata. L’assenza di quotazioni diffuse su exchange amplifica anche il problema; senza visibilità su piattaforme come Binance o Coinbase, la domanda potenziale rimane soffocata.

Le analisi tecniche dipingono uno scenario cupo con il Pi Network che segna un “modello wedge in caduta”, una configurazione che storicamente precede ulteriori cali. Gli orizzonti potrebbero restringersi verso $0.402, minacciando un punto di rottura psicologico e innescando vendite di panico se superato.

Tuttavia, in mezzo alle ombre di un mercato in calo, squarci di interesse istituzionale accendono speranza. Voci circolano su potenziali interazioni con importanti giganti finanziari americani come JPMorgan e Bank of America. Queste alleanze potrebbero spingere Pi in un nuovo regno di utilità, in particolare nei pagamenti transfrontalieri e nelle integrazioni Web3. Queste prospettive ambiziose sono rafforzate dalla crescente collaborazione di Pi con imprese e università, in particolare la sua connessione con la Stanford University e le partnership con aziende immobiliari come Zito Realty in Florida.

Nonostante la disperazione a breve termine, la prospettiva di adozione da parte di settori bancari consolidati offre un barlume di ottimismo. L’analista Grok3 immagina un picco tra $10 e $30 se queste applicazioni istituzionali si concretizzano, supportato da recenti collaborazioni con entità come Chainlink e Banxa.

Tuttavia, questo futuro pende delicatamente sul presente. Se il mercato dovesse assistere a un breakout oltre i livelli di resistenza critici, in particolare sopra $0.642, potrebbe emergere una inversione ottimistica. Al contrario, un fallimento nella stabilizzazione potrebbe approfondire le difficoltà, spingendo a discussioni su misure di controllo dell’offerta come i burn di token.

Mentre il Pi Network naviga in questa fase di transizione, il suo destino potrebbe dipendere dall’adattamento tecnologico e dai finanziamenti strategici. Una mossa decisiva, in un senso o nell’altro, potrebbe definire la sua posizione nell’echelon delle criptovalute, un promemoria di quanto rapidamente si possano alzare e abbassare le fortune nell’era digitale.

