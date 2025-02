EXILE TAKAHIRO Célèbre l’Arrivée Joyeuse de sa Troisième Fille

EXILE TAKAHIRO et l’actrice Takei Emi accueillent leur troisième enfant, une fille.

Dans une annonce exaltante, EXILE TAKAHIRO a révélé la naissance de son troisième enfant, une belle fille, sur le site officiel de LDH. Avec sa femme, l’actrice talentueuse Takei Emi, ils ont exprimé leur profonde gratitude envers leurs fans pour leur soutien indéfectible durant ce moment précieux.

Ressentant la chaleur des nouveaux commencements, le couple a partagé que la mère et la fille s’épanouissent et profitent de moments familiaux paisibles. Leur message rayonnait de joie et d’espoir, alors qu’ils promettaient de chérir et de nourrir leur famille en croissance, remerciant tout le monde pour leur gentillesse et leur soutien.

Le couple fier s’est marié en septembre 2017 et a accueilli leur première fille en mars 2018, suivie d’une autre fille en mars 2022. La récente addition apporte encore plus de bonheur dans leur vie, et ils s’engagent à offrir un environnement aimant à leurs enfants.

Leurs déclarations officielles reflètent non seulement de la gratitude mais aussi une profonde appréciation pour le soutien qui les entoure. Alors qu’ils entament ce nouveau chapitre passionnant, ils souhaitent également la santé et le bonheur de leurs fans.

Cette nouvelle réconfortante nous rappelle à tous la beauté de la vie et la joie qui accompagne l’accueil de nouvelles âmes dans nos familles. Avec chaque addition, les familles deviennent plus fortes et le bonheur se multiplie. Célébrons ces moments merveilleux !

