Hiljainen vallankumous: Kuinka akkusyklit tuottavat energian tulevaisuuden.

By Julia Owoc

Julia Owoc on tunnettu kirjoittaja ja ajatusjohtaja uusien teknologioiden ja fintechin aloilla. Hänellä on maisterin tutkinto tietojärjestelmistä Houstonin yliopistosta, jossa hän kehitti intohimoaan teknologian ja rahoituksen leikkauspisteestä. Yli kymmenen vuoden kokemuksella alalta Julia on hionut asiantuntemustaan InnovateGov Solutions -yrityksessä, joka on huipputeknologian yritys, joka erikoistuu mullistaviin rahoitusteknologioihin. Hänen oivaltavia analyysejaan ja ennusteitaan julkaistaan säännöllisesti johtavissa julkaisuissa, joissa hän käsittelee uusimpia suuntauksia ja innovaatioita, jotka muokkaavat rahoitusalaa. Kirjoituksensa kautta Julia pyrkii kouluttamaan ja inspiroimaan sekä ammattilaisia että innokkaita harrastajia teknologian syvällisestä vaikutuksesta rahoitussektoriin.