Crypto-ETF:n muutokset: Bitcoinin ulosvirtaukset, Ethereumin nousut ja uudet globaalit toimijat määrittelevät markkinat uudelleen

By Violet McDonald

Violet McDonald on oivaltava kirjoittaja ja ajattelija, joka erikoistuu uusiin teknologioihin ja rahoitusteknologiaan (fintech). Hän sai kandidaatin tutkinnon tietojärjestelmistä arvostetulta Pennsylvanian yliopistolta, jossa hän syvensi ymmärrystään teknologian ja rahoituksen rajapinnoista. Yli kymmenen vuoden kokemuksella alalla Violet on toiminut keskeisissä rooleissa johtavissa yrityksissä, mukaan lukien hänen aikansa Digital Innovationsissa, jossa hän osallistui huipputeknologisten fintech-ratkaisujen kehittämiseen. Hänen kirjoituksensa tutkivat nousevien teknologioiden muutosvoimaa rahoitusalalla, mikä tekee hänestä vangitsevan äänen alalla. Violetin työtä on julkaistu lukuisissa alan julkaisuissa, joissa hän jakaa asiantuntemustaan innovaation ja sopeutumisen inspiroimiseksi alati kehittyvässä ympäristössä.