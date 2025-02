Valmistuge talve viimaseks vastupanuks: polaarkülmade ja tormi järelmõjude kohtumine

By Penny Wiljenson

Penny Wiljenson on kogenud autor ja ekspert uute tehnoloogiate ja fintechi valdkondades. Glasgow ülikooli maineka Informaatikateaduse kraadi omanikuna ühendab ta tugeva akadeemilise tausta praktiliste teadmistega, mille ta on saanud rohkem kui kümneaastase töökogemuse jooksul tööstuses. Enne kui ta asus kirjutamisele, töötas Penny finantsanalüütikuna uuenduslikus firmas Advanta, kus ta mängis keskset rolli uute turusuundumuste analüüsimisel ja nende mõjude uurimisel finantstehnoloogiale. Tema töö on olnud esindatud mitmesugustes väljaannetes ning teda tuntakse tema võime tõttu keerulisi mõisteid selgeteks ja kaasahaaravateks narratiivideks tõlkida. Oma kirjutistes püüab Penny ületada tehnoloogia ja finantsi vahemaa, andes lugejatele jõu navigeerida kiiresti arenevas fintechi ja uute innovatsioonide maastikus.