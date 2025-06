Sydney geenius kakaduud šokeerivad teadlasi, häkkides avalikke joogifonte – siin on, kuidas nad seda teevad.

Kohtuge Meistritega: Kuidas Sydney Kokkad Õppisid Avalikest Veefontaanidest Uhtma

Sulfur-kroonekokkad Sydney’s šokeerivad teadlasi oma nutikate veefontaani häkkimise oskustega – vaadake, kuidas need leidlikud linnud suudavad linna kuumust taluda.

Kiired faktid: 41% edu määr: Kokkad pääsevad veele fontaanidest

edu määr: Kokkad pääsevad veele fontaanidest 100+ lindu, kes kasutavad trikki Sydney parkides

lindu, kes kasutavad trikki Sydney parkides 0 erinevust: Isased ja emased on taktika oskuselt võrdsed

erinevust: Isased ja emased on taktika oskuselt võrdsed Esmakordselt: Papagoid on dokumenteeritud kasutamas linnakeskkonna veefontaane üle kogu maailma

Sulfur-kroonekokkad teevad taas pealkirju. Juba tuntud sellest, et nad avavad prügikaste suupistete otsinguil, on Sydney nutikad ‘kokkad’ lisanud oma linnalisele oskusteabele veel ühe üllatava oskuse: avalike joomise fontaanide häkkimise.

Need silmatorkavad linnud, kellel on lumivalged sulged ja julged kollased krooned, on nüüdseks muutunud tahtmatuks kuulsuseks, pärast seda, kui neid on jäädvustatud kaamerates, kui nad end linna kuumadel kuudel niisutavad.

Läbimurde märkis rahvusvaheline teadusmeeskond – Max Plancki Instituudist, Viini Ülikoolist, Lääne-Sydney Ülikool ja Australiast Selle Ülikool. Kasutades liikumisanduritega kaameraid Lääne-Sydney spordiväljakutel ja reservaatides, jälgisid teadlased, kuidas kokkad ettevaatlikult pöörasid veefontaani käepidemeid oma jalgade ja nokaga, kustutades oma janu kergusega.

Kuidas Avavad Kokkad Avalikke Joomise Fontaane?

Lindude tehnika on hämmastav. Sageli kasutab kokku, et haarata ja pöörata keerme käepidet oma parema jalaga, toetades oma keharaskust samal ajal teise jalaga pihustit kinnitades. Kui vesi voolab, kallutab lind kiiresti oma pead juua, mõnikord andes märku tiivuliste vaatlejate järjekorrast, kes ootavad lähedal oma korda.

Erinevalt nende kuulsatest prügikasti rünnakutest (mis hõlmas peamiselt isaseid), on see uus käitumine populaarne mõlema soo seas. Teadlased olid üllatunud, kui nähes, kuidas trikk laienes kiiresti kohalike karjade seas – tõestades, et kokkad ei ole mitte ainult leidlikud, vaid ka eksperdid sotsiaalses õppimises.

Mis Teeb Kokkadest Nii Nutikaid Linnakaitsjaid?

Sulfur-kroonekokkad on pikka aega end tõestanud loomade kuningriigi tipprobleemilahendajatena. Linnas, kus rohelised alad vähenevad, kohanduvad need linnud kiiresti – kasutades iga saadaval olevat ressurssi alates visatud toidust kuni nüüd, puhta kraaniveeni.

Uuringud näitavad, et kokkad proovivad sageli oma õnne koidikul või hämarusel, tehes parimat kasu ja minimeerides konkurentsi inimestega. Erinevalt paljusid kohalikke liike, kes püüavad kohaneda, annab nende leidlikkus neile vaieldamatu eelise Austraalia kiiresti kasvavates linnades.

K&A: Kas Saate Näha Sydney Janus Kokkad Tegutsemas?

Kus? Lääne-Sydney parkides, reservaatides ja spordiväljakutel on need nutikad linnud uued mänguväljakud.

Millal? Koidiku ja hämariku ajal on tipptunnid. Otsige väikseid gruppe, kes on paigaldunud fontaanide lähedale, mõnikord moodustades organiseeritud “järjekorrad”.

Kuidas? Tooge binoklid ja kannatlikkust. Austage lindude isiklikku ruumi – imetlege nende intelligentsust kaugelt.

Kuidas Aidata Linnalisi Elupaiku Õitseda 2025. Aastal

Saate toetada Sydney metsikuid kokkasid ja teisi linnakodanikke:

– Teatada vaatlusi kohalikele keskkonnaorganisatsioonidele

– Vältida kahjulike kemikaalide kasutamist parkides ja aedades

– Hoida avalikku veega varustatust juurdepääsetavana ja puhtana

– Toetage linna rohelise ruumi algatusi

Selle linnalise evolutsiooni pealt nägemine on äratuskell – looduse leidlikkus õitseb linnades, kui sellele anda võimalus.

Kontrollnimekiri: Mida Saate Järgmiseks Teha

🔲 Jagage oma kokka vaatlus kohalike kaitsjatega

🔲 Hoidke avalikud alad puhtad ja loodusesõbralikud

🔲 Toetage teadust – jälgige uurimistööd Max Plancki Instituudis ja ülikoolides

🔲 Levitage sõnumit: Linnulised on nutikamad, kui arvate!

