Qualcomm tutvustab olulist teedohutuse tehnoloogiat Autotalksi ülevõtmisega – siit saate teada, kuidas see muudab teie sõidu.

Snapdragon Digital Chassis muutub nutikamaks: Qualcomm kiirendab ühendatud sõidukite turvalisust Autotalksi integreerimisega

Qualcommi viimane omandamine lubab revolutsiooniliselt muuta V2X turvalisust, liiklusüritavadust ja automatiseerimist sõidukites üle kogu maailma—avasta, kuidas.

Kiired faktid: Omandamine lõpule viidud: Qualcomm lõpetab Autotalksi ostu 2025. aastal

Qualcomm lõpetab Autotalksi ostu 2025. aastal Toetatud standardid: DSRC, LTE-V2X ja 5G-V2X

DSRC, LTE-V2X ja 5G-V2X V2X potentsiaal: Suudab vähendada kokkupõrgete määri ja parandada liiklusvoogu

Suudab vähendada kokkupõrgete määri ja parandada liiklusvoogu Katteala: Toetab autode, teeäärsete ja kahe ratta ohutust üle kogu maailma

Vaadates lähitulevikku sõitmisel, on Qualcomm Technologies turbo laadinud oma ühendatud sõidukite strateegiat, omandades Autotalksi—tööstuse liidri sõiduki kõike ühendavate (V2X) kommunikatsioonide alal. Integreerimine ei ole lihtsalt ühinemine; see on hüpe edasi nutikama, turvalisema ja automatiseeritumate transpordivahendite suunas.

Asutatud 2008. aastal, toob Autotalks üle kümne aasta V2X ekspertteadmisi, pakkudes “fabless” pooljuhtlahendusi, mis võimaldavad sõidukitel, infrastruktuuril ja isegi jalgratastel omavahel suhelda. Nüüd on need pioneerlahendused ühendatud Snapdragon Digital Chassis’eks—kõikehõlmav autotehnoloogia platvorm, mis seab tempo uue põlvkonna mobiilsusele.

Mis on V2X ja miks see on oluline?

V2X tähendab sõidukist kõike—tehnoloogiapaket, mis võimaldab reaalajas suhtlust autode, liiklusvalgustite, teeäärsete üksuste ja haavatavate tee kasutajate, näiteks jalgratturite vahel. See toetab nii pühendatud lühikese vahemaa side (DSRC) kui ka mobiilside V2X (C-V2X), hõlmates 4G LTE ja kiiresti kasvavad 5G, võrke.

See tähendab, et teie sõiduk võib saada koheseid hoiatusi ohtude kohta, kohanduda muutuvate signaalidega ja koordineerida teiste autodega—isegi nende, keda te ei näe. Tulemus? Vähenevad kokkupõrked, sujuvam igapäevane sõit ja turvalisemad teed kõigile. Autotootjate ja tehnoloogiafirmade koostöös prognoosivad analüütikud Forbesis, et V2X vastuvõtt kiireneb järsult 2025. aastaks.

Kuidas Qualcomm edendab globaalset V2X vastuvõttu

Qualcommi tugevdatud positsioon tähendab, et autotootjatel ja linnaplaneerijatel on nüüd laienevad, turvalisuse sertifikaadiga V2X lahendused valmis globaalseteks juurutamiseks. Snapdragon Digital Chassis, mis on juba premium ühendatud autode standard, kasutab nüüd Autotalksi riistvara, et toetada kõiki peamisi standardeid—DSRC, LTE-V2X ja tipptasemel 5G-V2X.

Veelgi enam, ettevõte lubab jätkata Autotalksi kehtivate programmide toetamist sellistes piirkondades nagu Euroopa, Ameerikas ja Aasia-Okeaania, tagades, et kõik tee kasutajad—alates pere sedaanidest kuni kauba tõukerataste kuni—kasu saavad järgmise taseme turvalisusest.

Küsimus: Millised on reaalsed eelised sõitjatele?

Ootage reaalajas ohuhoiatust, kohanduvaid püsikiirushoidjaid, mis kooskõlastuvad liiklusvalgustitega, ja täiustatud abistavaid juhtimisfunktsioone. Qualcomm väidab, et nende V2X tehnoloogia võiks dramaatiliselt vähendada kokkupõrke tegemise riske, lubades sõidukitel jagada turvahoiatusi kohe—kaua enne, kui inimjuht suudab reageerida.

Kuidas valmistuda ühendatud sõitmise tulevikuks

1. Püsi kursis: Valige sõidukid, mis on ehitatud edasijõudnud turvalisuse platvormide ümber, mis integreerivad V2X kommunikatsiooni.

2. Toeta: Julgustage kohalikke omavalitsusi juurutama nutika infrastruktuuri, mis on kooskõlas Qualcommi standarditega.

3. Vii uuendusi järk-järgult läbi: Ümber ehitatud lahendused ja üleõhu värskendused tähendavad, et isegi tänapäeva autod saavad palju nutikamad.

4. Tehke koostööd: Autotootjad, tehnoloogiaettevõtted ja linnad peavad koostööd tegema ühilduvate standardite nimel—nagu hiljuti kuulutatud Qualcomm-ECARX partnerlus 2025. aasta aprillis.

Tööstuse mõju: Innovatsiooniauhinnad ja järgmised sammud

Kuna ühendatud ja autonoomsed sõidukid võtavad hoovus, tunnustatakse innovatsiooni globaalselt. Nominatsioonid on nüüd avatud Just Auto Excellence Awards, mis tähistavad silmapaistvaid saavutusi autotehnoloogia valdkonnas.

Laiaulatuslikke tööstusuudiseid ja igapäevaseid pealkirju leiate Reutersist ja Bloombergist. Uurige Qualcommi arenevat autotehnoloogia missiooni aadressil Qualcomm.com.

Kas olete valmis kogema turvalisemaid, nutikamaid teid?

Jälgige V2X-ga varustatud sõidukite juurutamist oma piirkonnas

Nomineeri tööstuse uuendajad Excellence Awards-ile

Püsi kursis järgmise põlvkonna turvalisuse trendidega igapäevaste uudiste häiretega

Toetage teadlikkust—jagage seda läbimurret autode turvalisuses oma kogukonnas

Ärge lihtsalt vaadake sõitmise tulevikku—olete osa sellest. V2X on siin ja see muudab kõike.