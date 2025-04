Odemykání skrytých silných stránek AI: Objevte slibné alternativy k Nvidia za nízké náklady

By

Nvidia je klíčovým hráčem v AI díky své technologii polovodičů, ale další příležitosti existují i mimo zřejmou volbu.

Dominion Energy, významný americký utilitář, je připraven profitovat ze zvyšujících se energetických nároků datových center, nabízí dividendový výnos 5 %.

NextEra Energy vede v oblasti obnovitelné energie pro datová centra poháněná AI, plánuje zdvojnásobit svou kapacitu a nabízí dividendový výnos 3,5 %.

Brookfield Infrastructure hraje zásadní roli v globálních investicích do infrastruktury pro AI, obchoduje se za nízkou valuaci s výnosem 5 % a solidními vyhlídkami na růst.

Nárůst AI je silně spojen s energií a infrastrukturou, což poskytuje strategické investiční příležitosti s firmami jako Dominion, NextEra a Brookfield.

Umělá inteligence se rozprostřela napříč průmysly jako digitální vichřice, přetvářejíc vše, co jí stojí v cestě. V této hře s vysokými sázkami často brilantně září technologický gigant Nvidia, neboť její polovodiče tvoří kritický základ AI systémů. Přesto pro bystré investory existuje svět mimo tuto dobře prošlapanou cestu—ekosystém vzkvétající na rostoucích energetických nárocích AI a potřebách infrastruktury, který nabízí lukrativní potenciál pro ty, kdo jsou ochotni hledat za hranicemi zřejmého.

Představte si klidné krajiny severní Virginie, kde datová centra neúnavně bzučí aktivitou. Zde je Dominion Energy nenápadným, avšak zásadním hráčem v revoluci AI. Dominion, robustní regulovaný utilitář v USA, funguje jako regionální monopol, zajišťující stálý přísun energie do jednoho z největších trhů datových center na světě. S očekávaným 88% nárůstem poptávky po elektřině z datových center je Dominion připraven využít energetické chuti AI. Obnova zaměření společnosti na zlepšení její bilance a návratnosti akcionářů by mohly proměnit tohoto outsidera v silného uchazeče, nabízejícího svůdný dividendový výnos 5 %.

Zaměřme se na slunnou Floridu, kde NextEra Energy, se svými rozlehlými sítěmi solárních a větrných elektráren, vychází jako přední hráč v oblasti čisté energie pro poháněná datová centra AI. Mezinárodní energetická agentura maluje živý obrázek UAE přispívající téměř polovinou k očekávanému růstu americké poptávky po elektřině do roku 2030, což zvyšuje potřebu udržitelných zdrojů energie. NextEra vychází vstříc výzvě, ambiciózně plánuje zdvojnásobit svou obnovitelnou kapacitu s futuristickou kombinací analýzy půdy s AI a moderními dohodami, jako je její spolupráce s GE Vernova na řešeních zemního plynu. Tento gigant nejen osvětluje domovy, ale vytyčuje udržitelnou cestu pro digitální obry. Investoři, berte na vědomí: když společnost chytrým způsobem zvyšuje své dividendy s výnosem 3,5 %, její akcie nabízejí dlouhodobou přitažlivost.

Po celém světě se připravuje další tichý obr na nástup AI. Brookfield Infrastructure je mistrovský dirigent v symfonii globální infrastruktury—od utilit po datová centra. Je orchestrátorem crescendo AI, s výraznými investicemi do digitální infrastruktury, které umožňují urychlený růst AI. Očekává se, že AI vyvolá investice do infrastruktury přes 8 bilionů dolarů během několika příštích let, Brookfield je strategicky umístěn, aby získal část z tohoto kolosálního koláče. Jak se jeho role v usnadnění revoluce polovodičů a přenosu dat rozšiřuje, undervalace investora značí příležitost. Obchoduje se za pouhých 11 násobků svých prostředků z operací, Brookfield nenabízí pouze stabilní dividendový výnos 5 %, ale také očekává robustní růst podpořený transformačním vlně AI.

Nadšenci AI, kteří hledají příležitosti, mohou nalézt, že tyto tři společnosti ztělesňují strategickou kombinaci inovací a fiskální obezřetnosti, která může redefinovat portfolio. Jak se narativ AI stále více prolíná s obnovitelnou energií a klíčovou infrastrukturou, méně zřejmí hráči zaujímají jeviště—slibné encore z AI spektákulu, kde Nvidia dlouho vládla.

