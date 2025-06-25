ليزر الفضاء الصيني بقدرة 2 واط: تعطيل أمان الأقمار الصناعية وتحدي ستارلينك

صدمات الليزر الفضائي: كيف تهدد شعاع الصين المدار وحيداتها وتعيد تعريف أمن الفضاء

“لقد أثار اختبار الصين في يونيو 2025 الذي أرسل 1 Gbps من البيانات من مدار ثابت باستخدام ليزر لا يعدو كونه أكثر إشراقًا من ضوء الليل قلق قطاع الاتصالات – وزعزع خطط العسكريين في جميع أنحاء العالم.” (المصدر)

أنظمة الليزر المعتمدة على الفضاء: ديناميكيات السوق والأهمية الاستراتيجية

لقد أدى الإعلان الأخير عن نظام الليزر المعتمد على الفضاء بقدرة 2 واط المقدم من الصين إلى إحداث تغيير في سياسات الأمن وقطاعات الاتصالات بالأقمار الصناعية في جميع أنحاء العالم. يُعتبر هذا الليزر المداري، الذي يُشاع أنه قادر على تعطيل أو حتى إلحاق الضرر بالأقمار الصناعية في مدار الأرض المنخفض مثل تلك الموجودة في كوكبة ستارلينك، تصعيدًا كبيرًا في عسكرة الفضاء وسباق الأسلحة التكنولوجي بين القوى الكبرى.

وفقًا لتقرير من جنوب الصين مورنينغ بوست، تمكن الباحثون الصينيون من اختبار ليزر بقدرة 2 واط على متن قمر صناعي، مما يدل على قدرته على توليد موجة صدمية قادرة على التدخل أو إلحاق الضرر بمكونات الأقمار الصناعية الحساسة. في حين قد يبدو أن 2 واط عدد متواضع مقارنةً بأنظمة الليزر الأرضية، فإن فراغ الفضاء وغياب التداخل الجوي يُعززان بشكل كبير فعالية الليزر على المسافات الطويلة.

يعد هذا التطور مهمًا بشكل خاص بالنظر إلى الدور الاستراتيجي لكوكبات الأقمار الصناعية مثل ستارلينك في الاتصالات العالمية، والعمليات العسكرية، وجمع المعلومات الاستخباراتية. تدير ستارلينك، التي تشغلها شركة سبيس إكس، حاليًا أكثر من 6000 قمر صناعي نشط وتعتبر من الأصول الحيوية للاستخدامات المدنية والدفاعية حول العالم (ستاتيستا). قد توفر القدرة على تعطيل مثل هذه الشبكات ميزة استراتيجية كبيرة في أي نزاع مستقبلي، مما يثير القلق لدى المحللين وصانعي السياسات الدفاعية الغربية.

ديناميكيات السوق: من المتوقع أن تسهم عرض أنظمة الليزر الفضائية العملياتية في تسريع الاستثمارات في التقنيات الفضائية الهجومية والدفاعية. ويُتوقع أن يصل السوق العالمي للأسلحة الموجهة للطاقة، الذي كانت قيمته 5.3 مليار دولار في 2023، إلى 12.9 مليار دولار بحلول عام 2030، مع كون الأنظمة المعتمدة على الفضاء تمثل شريحة سريعة النمو (ماركتس أند ماركتس).

من المتوقع أن تسهم عرض أنظمة الليزر الفضائية العملياتية في تسريع الاستثمارات في التقنيات الفضائية الهجومية والدفاعية. ويُتوقع أن يصل السوق العالمي للأسلحة الموجهة للطاقة، الذي كانت قيمته 5.3 مليار دولار في 2023، إلى 12.9 مليار دولار بحلول عام 2030، مع كون الأنظمة المعتمدة على الفضاء تمثل شريحة سريعة النمو (ماركتس أند ماركتس). الأهمية الاستراتيجية: القدرة على استهداف وإبطال مفعول الأقمار الصناعية المعادية تُحوِّل ميزان القوى في الفضاء، مما يستدعي تركيزًا متجددًا على تقنيات صمود الأقمار، وقدرات الاستبدال السريعة، والتقنيات المضادة لليزر. تتزايد جهود البحث والتطوير في الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبي استجابةً لهذه التهديدات الناشئة (ديفنس نيوز).

باختصار، الليزر المداري بقدرة 2 واط من الصين هو أكثر من مجرد معلم تكنولوجي – إنه إشارة استراتيجية بأن الفضاء أصبح الآن مجالًا متنازعًا، مع تداعيات عميقة على الأمن العالمي، وديناميكيات سوق الأقمار الصناعية، ومستقبل البنية التحتية المعتمدة على الفضاء.

ابتكارات جديدة في تكنولوجيا الليزر المداري

لقد أدى الإعلان الأخير عن نظام ليزر مداري بقدرة 2 واط من الصين إلى إحداث تغيير في مجتمعات الفضاء والأمن العالمية. يُعتبر هذا الابتكار، الذي يقال إنه قادر على توليد موجة صدمية مركزة في الفضاء، كعامل مُحتمل لتغيير اللعبة في المنافسة الجارية على الهيمنة المدارية، وخاصة في سياق مواجهة كوكبات الأقمار الصناعية مثل ستارلينك من سبيس إكس.

وفقًا لدراسة مراجعة تم نشرها في مجلة Chinese Laser Press في مارس 2024، تمكن الباحثون الصينيون من اختبار ليزر بقدرة 2 واط على منصة قمر صناعي. صُمم النظام لإصدار شعاع مركز للغاية يمكن أن يولد تأثير موجة صدمية محلية عندما يتم توجيهه نحو الألواح الشمسية أو الحسّاسات لقمر صناعي مستهدف. يمكن أن يتسبب ذلك في تعطيل أو تقليل قدرة التشغيل للقمر المستهدف دون إحداث حطام كارثي، وهو ما يمثل قلقًا كبيرًا في سيناريوهات الحرب الفضائية.

ما يميز هذه التكنولوجيا هو متطلبات الطاقة المنخفضة نسبيًا. بينما قد يبدو 2 واط عددًا متواضعًا مقارنةً بالليزرات المضادة للأقمار الصناعية على اليابسة، فإن فراغ الفضاء وغياب التداخل الجوي يسمحان بنقل طاقة أكثر كفاءة واستهداف دقيق. تدعي الفريق الصيني أن نظامهم يمكن أن يتفوق على التدابير الحالية المضادة للأقمار الصناعية، بما في ذلك تلك التي قد تُستخدم ضد كوكبة ستارلينك، التي أصبحت أصلًا استراتيجيًا للاتصالات والعمليات العسكرية في جميع أنحاء العالم (جنوب الصين مورنينغ بوست).

العواقب على الأمن العالمي كبيرة. لقد قدم الانتشار السريع لستارلينك لأوكرانيا مراسلات مرنة خلال النزاع، ووزارة الدفاع الأمريكية تستكشف بنشاط تطبيقاته العسكرية (وزارة الدفاع الأمريكية). إذا أثبت الليزر المداري من الصين فعاليته على نطاق واسع، فقد يوفر وسيلة لإبطال مفعول أو تقليل فعالية هذه الشبكات بشكل انتقائي، مما يُغير ميزان القوى في الذكاء الفضائي والمراقبة والاتصالات.

بينما تظل القدرات التشغيلية الكاملة والجدول الزمني لنشر الليزر المداري بقدرة 2 واط من الصين غير مُعلنة، فإن ظهوره يبرز السرعة المتزايدة للابتكار في تقنيات الأمن الفضائي. مع تسارع الدول لحماية وتعزيز مصالحها في المدار، فإن تطوير أدوات التشتت الدقيقة غير الحركية مثل هذا الليزر من المرجح أن يُشكل الحقبة القادمة من المنافسة في الفضاء.

اللاعبون الرئيسيون والتقنيات المنافسة في ساحة الليزر الفضائي

لقد أدى الإعلان الأخير عن نظام الليزر المعتمد على الفضاء بقدرة 2 واط من الصين إلى إحداث تغيير في قطاع تكنولوجيا الفضاء العالمي، مما زاد من حدة المنافسة بين اللاعبين الرئيسيين وأثار تساؤلات حول مستقبل الأمن المداري. يُعتبر هذا الليزر، الذي يُقال إنه قادر على تعطيل أو حتى إلحاق الضرر بالأقمار الصناعية في مدار الأرض المنخفض، تحديًا مباشرًا للكوكبات الأقمار الصناعية الحالية، أبرزها شبكة ستارلينك من سبيس إكس.

الليزر المداري بقدرة 2 واط من الصين: وفقًا لتقرير من جنوب الصين مورنينغ بوست، طور الباحثون الصينيون نظام ليزر بقدرة 2 واط مُصمم للاستخدام على الأقمار الصناعية. تشير الاختبارات في المختبرات إلى أن هذا الليزر يمكن أن يُحدث أضرار حرارية على الألواح الشمسية لستارلينك من مسافة 1500 كيلومتر، مما قد يُقلل أو يُعطل كفاءتها. يُعتبر هذا النظام جزءًا من جهود الصين الأوسع لتأمين أصولها في الفضاء ومواجهة التهديدات الموقعة من الكوكبات الأقمار الصناعية الأجنبية.

وفقًا لتقرير من جنوب الصين مورنينغ بوست، طور الباحثون الصينيون نظام ليزر بقدرة 2 واط مُصمم للاستخدام على الأقمار الصناعية. تشير الاختبارات في المختبرات إلى أن هذا الليزر يمكن أن يُحدث أضرار حرارية على الألواح الشمسية لستارلينك من مسافة 1500 كيلومتر، مما قد يُقلل أو يُعطل كفاءتها. يُعتبر هذا النظام جزءًا من جهود الصين الأوسع لتأمين أصولها في الفضاء ومواجهة التهديدات الموقعة من الكوكبات الأقمار الصناعية الأجنبية. ستارلينك والتدابير الغربية المضادة: تُعتبر شبكة ستارلينك من سبيس إكس، التي تمتلك أكثر من 6000 قمر صناعي في المدار اعتبارًا من يونيو 2024 (ستاتيستا)، أكبر شبكة أقمار صناعية تجارية في العالم. تشمل استراتيجيات صمود ستارلينك استبدال الأقمار بسرعة، الشبكات الشبيكية، والبحث المستمر في الروابط الليزرية بين الأقمار لضمان الاتصالات الآمنة. تستثمر وزارة الدفاع الأمريكية أيضًا في تقنيات “التقوية” والتدابير المضادة لحماية البنية التحتية الفضائية الحيوية (ديفنس نيوز).

تُعتبر شبكة ستارلينك من سبيس إكس، التي تمتلك أكثر من 6000 قمر صناعي في المدار اعتبارًا من يونيو 2024 (ستاتيستا)، أكبر شبكة أقمار صناعية تجارية في العالم. تشمل استراتيجيات صمود ستارلينك استبدال الأقمار بسرعة، الشبكات الشبيكية، والبحث المستمر في الروابط الليزرية بين الأقمار لضمان الاتصالات الآمنة. تستثمر وزارة الدفاع الأمريكية أيضًا في تقنيات “التقوية” والتدابير المضادة لحماية البنية التحتية الفضائية الحيوية (ديفنس نيوز). التقنيات المنافسة: تطور دول أخرى أنظمتها الخاصة من الطاقة الموجهة. يُعتبر مشروع “ثور” من القوات الجوية الأمريكية و ليزر “بيريسفيت” الروسي أمثلة لأنظمة مضادة للأقمار الصناعية (ASAT) على اليابسة والمتحركة (C4ISRNET). تمثل هذه الأنظمة، رغم عدم نشرها بعد في المدار، اتجاهًا متزايدًا نحو الدفاع الفضائي القائم على الليزر.

تطور دول أخرى أنظمتها الخاصة من الطاقة الموجهة. يُعتبر مشروع “ثور” من القوات الجوية الأمريكية و ليزر “بيريسفيت” الروسي أمثلة لأنظمة مضادة للأقمار الصناعية (ASAT) على اليابسة والمتحركة (C4ISRNET). تمثل هذه الأنظمة، رغم عدم نشرها بعد في المدار، اتجاهًا متزايدًا نحو الدفاع الفضائي القائم على الليزر. الآثار على ميزان الأمن: يمثل ظهور الليزر المداري من الصين تصعيدًا كبيرًا في ساحة الأمن الفضائي. يحذر الخبراء من أن مثل هذه القدرات قد تؤدي إلى سباق تسلح في الفضاء، مع تسابق الدول لتطوير تقنيات هجومية ودفاعية لحماية أصولها والحفاظ على توازن استراتيجي (رويترز).

مع دخول ليزر الفضاء بقدرة 2 واط من الصين إلى المنافسة، فإن ميزان القوى في الفضاء يستعد لتحول دراماتيكي، حيث يتسارع اللاعبون الرئيسيون في الابتكار والتدابير المضادة استجابةً لهذا التهديد الجديد.

التوقعات للتوسع والاستثمار في قدرات الليزر الفضائي

لقد أدى الإعلان الأخير عن نظام الليزر المعتمد على الفضاء بقدرة 2 واط من الصين إلى إحداث تحولات في قطاعات الأمن والاتصالات بالأقمار الصناعية عالميًا. يُعتبر هذا الليزر المداري، الذي يُشاع أنه قادر على تعطيل أو حتى إلحاق الضرر بالأقمار الصناعية في مدار الأرض المنخفض مثل تلك الموجودة في كوكبة ستارلينك، قفزة كبيرة في تكنولوجيا مضادات الأقمار الصناعية (ASAT). وفقًا لتقرير من جنوب الصين مورنينغ بوست، يدعي الباحثون الصينيون أن ليزرهم بقدرة 2 واط يمكنه توليد تأثير موجة صدمية، الأمر الذي قد يُحبط الحساسات والإلكترونيات للأقمار المستهدفة.

تتسارع الاستثمارات في قدرات الليزر المعتمدة على الفضاء، حيث يزداد التمويل من الحكومة الصينية والقطاع الخاص للأبحاث المتعلقة بالطاقة الموجهة. تقود الأكاديمية الصينية للعلوم وعدة مقاولين دفاعيين مشاريع تهدف إلى رفع قدرة الليزر وتصغير الأنظمة لاستخدامها على الأقمار الصناعية الصغيرة (نيتشر). يُنظر إلى النظام بقدرة 2 واط كونه نموذجًا أوليًا، مع خطط مستقبلية لتطوير نسخ ذات قدرة أعلى قادرة على تحقيق تأثيرات أكثر حسمًا على الأصول المعادية.

عالميًا، يُتوقع أن ينمو سوق الأسلحة ذات الطاقة العالية المعتمدة على الفضاء بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يتجاوز 18% حتى عام 2030، حيث يُقدَّر أن يصل إلى قيمة 8.5 مليار دولار (ماركتس أند ماركتس). إن الدفع العدواني من الصين في هذا القطاع يُحفِز استثمارات منافسة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، وكلها تُسرع من برامج أمن الفضاء الخاصة بها استجابةً لذلك.

الأهمية الاستراتيجية: يمكن أن يُعَيق نشر هذه الليزرات مرونة الشبكات التجارية والعسكرية للأقمار الصناعية، بما في ذلك ستارلينك، التي تعتبر حيوية للاتصالات والملاحة والاستخبارات.

يمكن أن يُعَيق نشر هذه الليزرات مرونة الشبكات التجارية والعسكرية للأقمار الصناعية، بما في ذلك ستارلينك، التي تعتبر حيوية للاتصالات والملاحة والاستخبارات. سباق تكنولوجي: من المحتمل أن تتعجل القوات الأمريكية الفضائية وDARPA تدابير مضادة وبروتوكولات تقوية للأقمار الصناعية (سبايس نيوز).

من المحتمل أن تتعجل القوات الأمريكية الفضائية وDARPA تدابير مضادة وبروتوكولات تقوية للأقمار الصناعية (سبايس نيوز). زيادة الاستثمار: تتدفق رؤوس الأموال الاستثمارية والصناديق المدعومة من الدولة في الصين للتركيز على البصريات، والعدسات المتقدمة، وأنظمة الاستهداف المدفوعة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز فعالية الليزر واستقلالها.

بينما ينتقل ليزر الفضاء بقدرة 2 واط من الصين من النموذج الأولي إلى الحالة التشغيلية، فإن ميزان القوى في الفضاء في طريقه إلى تحول دراماتيكي. من المرجح أن تشهد السنوات القادمة استثمارات مكثفة، وتطورًا سريعًا في التكنولوجيا، وعصرًا جديدًا من المنافسة الاستراتيجية في المجال المداري.

نقاط ساخنة عالمية: التطورات الإقليمية في نشر الليزر الفضائي

لقد أدى الإعلان الأخير عن نظام الليزر المعتمد على الفضاء بقدرة 2 واط من الصين إلى إحداث تغييرات في قطاعات الأمن والاتصالات بالأقمار الصناعية على مستوى العالم. يُعتبر هذا الليزر المداري، الذي يُشاع أنه قادر على تعطيل أو حتى إلحاق الضرر بالأقمار الصناعية في مدار الأرض المنخفض، يعتبر كنوع من الرد الصامت على كوكبة ستارلينك للأقمار الصناعية التي تديرها سبيس إكس. قد يبدو تأثير النظام البالغ 2 واط متواضعًا، لكن في فراغ الفضاء، يمكن أن تؤدي حتى الليزرات ذات الطاقة المنخفضة إلى تأثيرات كبيرة على البصريات والأجهزة الحساسة للأقمار الصناعية (جنوب الصين مورنينغ بوست).

وفقًا لدراسة مراجعة نُشرت في المجلة الصينية هندسة الليزر والأشعة تحت الحمراء، صُمم الليزر لاستهداف وتعطيل الحساسات البصرية لأقمار ستارلينك، والتي تعتبر ضرورية لوظائف الملاحة والاتصالات الخاصة بها. يدعي فريق البحث أن نظامهم يمكنه توصيل شعاع مركز من منصة على الأرض أو من الفضاء، بدقة كافية لـ “إعماء” أو تقليل أداء الأقمار الصناعية على ارتفاعات تصل إلى 1500 كيلومتر (نيتشر).

هذا التطور مهم بشكل خاص نظرًا للنمو السريع لستارلينك، التي تدير الآن أكثر من 5000 قمر صناعي وتعتبر عنصرًا أساسيًا في الاتصال العريض النطاق على مستوى العالم والاتصالات العسكرية للولايات المتحدة وحلفائها (ستارلينك). قد يؤدي إمكانية الليزر الصيني في تحييد أو تعطيل هذه الأقمار إلى تغيير ميزان الأمن في الفضاء، مما يثير القلق بشأن ضعف الأصول التجارية والعسكرية في المدار.

الاستجابة الإقليمية: تراقب الولايات المتحدة وشركاؤها عن كثب تقدم الصين، مع تسريع وزارة الدفاع للبحوث حول التدابير المضادة وتقنيات تقوية الأقمار الصناعية (وزارة الدفاع الأمريكية).

تراقب الولايات المتحدة وشركاؤها عن كثب تقدم الصين، مع تسريع وزارة الدفاع للبحوث حول التدابير المضادة وتقنيات تقوية الأقمار الصناعية (وزارة الدفاع الأمريكية). الآثار الدولية: قد يؤدي نشر هذه الليزرات إلى إطلاق موجة جديدة من المنافسة على الأسلحة المعتمدة على الفضاء، حيث تسعى الدول لحماية أصولها المدارية وتطوير قدرات معاكسة.

قد يؤدي نشر هذه الليزرات إلى إطلاق موجة جديدة من المنافسة على الأسلحة المعتمدة على الفضاء، حيث تسعى الدول لحماية أصولها المدارية وتطوير قدرات معاكسة. المخاوف القانونية والأخلاقية: يثير استخدام الأسلحة ذات الطاقة الموجهة في الفضاء تساؤلات بموجب المعاهدات الحالية، مثل معاهدة الفضاء الخارجي، التي تحظر تسليح الفضاء لكن تترك ثغرات بشأن “التداخل المؤقت” أو “غير المدمر” (UNOOSA).

بينما ينتقل ليزر الفضاء بقدرة 2 واط من الصين من المختبر إلى النشر المحتمل، فإنه يمثل لحظة حاسمة في المنافسة المتزايدة للهيمنة الفضائية، مع آثار بعيدة المدى على الأمن العالمي ومستقبل البنية التحتية المعتمدة على الأقمار الصناعية.

التغيرات المتوقعة في أمن الفضاء والدفاع عن الأقمار الصناعية

لقد أحدث الإعلان الأخير عن نظام الليزر المعتمد على الفضاء بقدرة 2 واط من الصين قلقًا في مجتمع الأمن الفضائي العالمي، مُشيرًا إلى تحول محتمل في قدرات الدفاع عن الأقمار الصناعية ومضادات الأقمار الصناعية (ASAT). وفقًا لتقرير من جنوب الصين مورنينغ بوست، يدعي الباحثون الصينيون أن هذا الليزر المداري المدمج يمكن أن يُعطل أو يُخرب الأقمار الصناعية مثل تلك الموجودة في كوكبة ستارلينك التي أصبحت من ركائز الاتصالات التجارية والعسكرية.

يُقال إن الليزر، الذي يمكنه توصيل شعاع مركز بقدرة 2 واط من المدار، مُصمم لاستهداف الحساسات البصرية الحساسة ووحدات الاتصالات في الأقمار الصناعية. في حين قد يبدو أن 2 واط عدد متواضع مقارنةً بالليزرات القائمة على اليابسة، فإن دقة استهداف النظام وفراغ الفضاء يزيدان من فعاليته. تؤكد الفريق الصيني أن تقنيتهم يمكن أن “تعمى” أو تقلل من أداء الأقمار الصناعية في مدار الأرض المنخفض (LEO) دون الحاجة إلى منصات ضخمة ذات قوة عالية (Space.com).

يأتي هذا التطور وسط القلق المتزايد بشأن عسكرة الفضاء. لقد تم الإشادة بشبكة ستارلينك، التي تُدير أكثر من 6000 قمر صناعي في المدار اعتبارًا من يونيو 2024 (ستاتيستا)، لمرونتها وازدواجيتها، مما يجعلها هدفًا صعبًا للأسلحة التقليدية المضادة للأقمار الصناعية. ومع ذلك، يمكن أن توفر أنظمة الليزر ذات القدرة المنخفضة القابلة للتوسع وسيلة فعالة من حيث التكلفة لتحييد أو التقليل من فعالية هذه الشبكات، مما يُهدد الميزة الاستراتيجية التي تمتلكها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

الآثار الاستراتيجية: يمكن أن ت tilt القدرة على تعطيل كوكبات الأقمار الصناعية من ميزان الفضاء في الذكاء والمراقبة والاتصالات، مما يؤثر على كل من العمليات العسكرية والمدنية.

يمكن أن ت tilt القدرة على تعطيل كوكبات الأقمار الصناعية من ميزان الفضاء في الذكاء والمراقبة والاتصالات، مما يؤثر على كل من العمليات العسكرية والمدنية. مخاطر التصعيد: قد يُثير نشر هذه التكنولوجيا سباق تسلح في أنظمة الليزر المدارية وأنظمة مكافحة الليزر، بينما تسعى الدول لحماية أصولها الفضائية (ديفنس نيوز).

قد يُثير نشر هذه التكنولوجيا سباق تسلح في أنظمة الليزر المدارية وأنظمة مكافحة الليزر، بينما تسعى الدول لحماية أصولها الفضائية (ديفنس نيوز). استجابة السياسات: قد تدفع المجتمع الدولي لفرض معاهدات أو أعراف جديدة لتنظيم استخدام الأسلحة ذات الطاقة الموجهة في الفضاء، على الرغم من أن التنفيذ يبقى تحديًا.

باختصار، إن الليزر المداري بقدرة 2 واط من الصين يمثل قفزة كبيرة في تكنولوجيا الأمن الفضائي، مع إمكانية إعادة تشكيل المشهد الاستراتيجي ودفع إعادة تقييم لعقائد الدفاع عن الأقمار الصناعية على مستوى العالم.

الحواجز والمخاطر والفرص الاستراتيجية في سباق الليزر الفضائي

لقد أدى الإعلان الأخير عن نظام الليزر المعتمد على الفضاء بقدرة 2 واط من الصين إلى إحداث قلق في قطاعات الأمن والاتصالات بالأقمار الصناعية العالمية. يُعتبر هذا الليزر المداري، الذي يُقال إنه قادر على تعطيل أو حتى إلحاق الضرر بالأقمار الصناعية في مدار الأرض المنخفض مثل تلك الموجودة في كوكبة ستارلينك، تصعيدًا كبيرًا في ما يُسمى “سباق الليزر الفضائي.” يُعتبر إخراج النظام، رغم تواضعه مقارنةً بالليزرات الأرضية، ملحوظًا نظرًا لتطبيقاته في الفراغ المداري، حيث يمكن أن تؤدي حتى بعض الأشعة ذات القدرة المنخفضة إلى تأثيرات خارجة عن حدود العين على بصريات وأجهزة الأقمار الصناعية الحساسة (جنوب الصين مورنينغ بوست).

الحواجز: تواجه تقنية الليزرات الفضائية عالية الدقة حواجز تقنية وتنظيمية هائلة. تتعقد الفعالية التشغيلية بسبب تشويه الجو، وقيود إمدادات الطاقة، والحاجة إلى أنظمة استهداف دقيقة. كما تقيد المعاهدات الدولية، مثل معاهدة الفضاء الخارجي، تسليح الفضاء، مما يخلق غموضًا قانونيًا حول التقنيات ذات الاستخدام المزدوج.

تواجه تقنية الليزرات الفضائية عالية الدقة حواجز تقنية وتنظيمية هائلة. تتعقد الفعالية التشغيلية بسبب تشويه الجو، وقيود إمدادات الطاقة، والحاجة إلى أنظمة استهداف دقيقة. كما تقيد المعاهدات الدولية، مثل معاهدة الفضاء الخارجي، تسليح الفضاء، مما يخلق غموضًا قانونيًا حول التقنيات ذات الاستخدام المزدوج. المخاطر: يؤسِس عسكرة الليزر الفضائي لمخاطر جديدة من التصعيد وخطأ التقدير. قد يؤدي نجاح عرض أو استخدام نظام كهذا إلى إثارة أزمة أمان، مما يُحفز خصوم مثل الولايات المتحدة وروسيا لتسريع تدابيرهم العكسية. هناك أيضًا خطر الأضرار الجانبية للأقمار الصناعية المدنية، مما قد يعطل الشبكات العالمية للاتصالات والملاحة (CNBC).

يؤسِس عسكرة الليزر الفضائي لمخاطر جديدة من التصعيد وخطأ التقدير. قد يؤدي نجاح عرض أو استخدام نظام كهذا إلى إثارة أزمة أمان، مما يُحفز خصوم مثل الولايات المتحدة وروسيا لتسريع تدابيرهم العكسية. هناك أيضًا خطر الأضرار الجانبية للأقمار الصناعية المدنية، مما قد يعطل الشبكات العالمية للاتصالات والملاحة (CNBC). الفرص الاستراتيجية: بالنسبة للصين، يُمثل الليزر بقدرة 2 واط قفزة في قدرات مضادات الأقمار الصناعية (ASAT) قد تعوض الميزة الاستراتيجية التي تمتلكها شبكة ستارلينك المرنة والموزعة. قد يعيد ذلك تشكيل ميزان أمن الفضاء، مما يُلزم الولايات المتحدة وحلفائها بالاستثمار في تصميمات أقمار صناعية محصنة، واستراتيجيات استبدال سريعة، وأشكال جديدة من الأسلحة المضادة الإلكترونية والحركية (ديفنس نيوز).

باختصار، إن المبادرة الصينية في الليزر المداري هي محفز لعصر جديد من المنافسة في مجال الأمن الفضائي. بينما تبقى الحواجز التقنية والقانونية قائمة، فإن مخاطر التصعيد حقيقية، والمشهد الاستراتيجي يتغير بينما تتسارع الدول نحو تأمين أصولها في المجال الخارجي المتنازع عليه بشكل متزايد.

المصادر والمراجع

China's Laser Satellite Just Challenged Starlink: 2-Watt Tech Breakthrough Explained | NEWSDRIFT

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