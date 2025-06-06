فيرجن أستراليا تعلن عن طرح عام أولي بقيمة 685 مليون دولار، والموظفون مستعدون لربح الأسهم

فيرجن أستراليا تعود إلى البورصة مع طرح عام أولي ضخم بقيمة 685 مليون دولار وخطة لمكافآت الأسهم للموظفين

فيرجن أستراليا تعود إلى سوق الأسهم مع طرح عام أولي بقيمة 685 مليون دولار، ومنح كبيرة للأسهم للموظفين، وخطط كبيرة لعام 2025. إليك ما تحتاج إلى معرفته.

حقائق سريعة تاريخ طرح الاكتتاب: 24 يونيو 2025

24 يونيو 2025 الأموال المطلوبة: 685 مليون دولار

685 مليون دولار قيمة السوق عند debut: 2.3 مليار دولار

2.3 مليار دولار الأسهم الجديدة المتاحة: 236.2 مليون

تقوم فيرجن أستراليا بعودة دراماتيكية، حيث تضع جدولًا لطرحها العام الأولي المرتقب بشدة في 24 يونيو 2025. ومن المقرر أن تعود شركة الطيران، التي تم التقاطها بكل مجدها من قبل مصور الطيران روب فينلايسون في مطار بريسبان، إلى التداول في بورصة ASX بعد خمس سنوات مضطربة تميزت بمشاكل COVID-19 وإعادة هيكلة مكثفة.

مدعومة من عملاق الأسهم الخاصة “باين كابيتال”، الذي سيقلل ملكيته من السيطرة الكاملة تقريبًا إلى 40%، تخطط شركة الطيران لجمع مبلغ هائل قدره 685 مليون دولار من المستثمرين. تعكس هذه الخطوة الثقة في قيادة الشركة الجديدة واستراتيجيتها التجارية المتجددة تحت قيادة الرئيس التنفيذي المعين حديثًا، ديف إيمرسون.

لماذا يحظى طرح فيرجن أستراليا العام بالاهتمام؟

تحظى عودة فيرجن أستراليا بالاهتمام لعدة أسباب. من المتوقع أن يُقيم الطرح شركة الطيران بقيمة مذهلة تصل إلى 2.3 مليار دولار، مع تقييم إجمالي يصل إلى 3.6 مليار دولار. تم تحديد سعر العرض عند 2.90 دولار للسهم، مما يمثل خصمًا بنسبة 30% مقارنة بشركة الطيران العملاقة كانتاس، مما يزيد من اهتمام المستثمرين.

سينفذ الوسطاء طرح 30% من أسهم فيرجن للمستثمرين الجدد. في الوقت نفسه، تحتفظ الخطوط الجوية القطرية بحصة كبيرة تبلغ 23%، بعد موافقتها من قبل مجلس مراجعة الاستثمار الأجنبي في أستراليا في وقت سابق من هذا العام. كما تمتلك الإدارة 7.8% أخرى، مما يظهر التزام القادة في الشركة.

ما هي الفائدة للموظفين؟

في خطوة تهدف إلى تعزيز الولاء والمعنويات، من المقرر أن يحصل الموظفون على “منح انطلاق” – حقوق أسهم بقيمة 3000 دولار لكل منهم. لا يوجد تكلفة مقدمة للموظفين؛ بعد فترة استحقاق مدتها 24 شهرًا، سيملك الذين يستمرون مع الشركة الأسهم بشكل كامل. أكد الرئيس التنفيذي الجديد للشركة أن الموظفين يمكنهم تحويل هذه الحقوق إلى أسهم عادية مباشرة بعد فترة الحيازة، مما يوفر مكافأة ملموسة لالتزامهم خلال السنوات المضطربة.

كيف وصلت فيرجن إلى هنا؟

لم تكن رحلة فيرجن أستراليا للعودة إلى الأسواق العامة سهلة. بعد أن تعرضت للإفلاس الطوعي في عام 2020 عندما دمر COVID-19 الطيران العالمي، استحوذت “باين كابيتال” على شركة الطيران وقادت عملية إنعاش صارمة. شملت هذه العملية تغييرات في القيادة، حيث تولى ديف إيمرسون القيادة في مارس 2025 بعد مغادرة جاين هردليكا.

روّج للمساهمين، بما في ذلك “باين”، و”فيرجن جروب”، و”مؤسسة استثمار كوينزلاند”، عن صرف 730 مليون دولار كعائد رأس المال. وأكدت هذه المكافأة عودة الشركة إلى وضع مالي قوي وأعدّت الساحة لهذا الحدث السوقي البارز.

كيف سيؤثر ذلك على صناعة الطيران في أستراليا؟

تمثل إعادة إدراج فيرجن أستراليا تفاؤلاً وتنافساً لقطاع الطيران. مع استمرار الشركات العملاقة مثل كانتاس في الهيمنة، تهدف تقييمات فيرجن المخفضة وعلامتها التجارية المتجددة إلى جذب مستثمرين جددا ومحبين مخلصين على حد سواء. كما ترفع مقاييس الطرح وحوافز الموظفين من خلال برنامجها طموحات المنافسين في الصناعة.

ما هو التالي للمستثمرين؟

العروض للحصول على الأسهم مفتوحة، مع وجود 236.2 مليون سهم متاحة. لن تبيع “باين” أي أسهم قبل نتائج الشركة في النصف العام في ديسمبر 2025، لكنها قد تفرج عن 10% إذا قفزت أسعار الأسهم. يتابع المحللون في السوق عن كثب، متوقعين تقلبات، وربما مزيدًا من التوحيد في السوق إذا تفوقت فيرجن على التوقعات.

بالنسبة لأي شخص يتطلع إلى الحصول على حصة في مستقبل الطيران الأسترالي، يعتبر طرح فيرجن أستراليا فرصة استثمارية كبيرة.

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راجع نشرة الطرح والتواريخ الرئيسية للمستثمرين

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Virgin Australia set for stock market return | 7NEWS

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