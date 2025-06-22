ثورة في علم الفلك: إنجازات في تلسكوبات الفضاء من الجيل القادم

نظرة إلى اللانهاية: كيف تغير التلسكوبات الفضائية المتقدمة فهمنا للكون

“في العقد المقبل، سيفتح ثلاثة من المراصد الفضائية المتقدمة نوافذ جديدة على الكون، متناولين بعضاً من أعمق الأسرار في علم الفلك.” (مصدر)

توسيع الأفق: السوق المتطور للتلسكوبات الفضائية

يدخل سوق التلسكوبات الفضائية في عصر تحويلي، مدفوعاً بالابتكار التكنولوجي والتعاون الدولي وزيادة الاستثمار الحكومي والخاص على حد سواء. الجيل التالي من التلسكوبات الفضائية يعد بفتح آفاق غير مسبوقة من الكون، مما يغذي الاكتشافات العلمية والفرص التجارية على حد سواء.

بعد النجاح التاريخي لتلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، الذي أطلق في ديسمبر 2021 وقدّم بالفعل صوراً وبيانات رائدة، من المتوقع أن ينمو سوق التلسكوبات الفضائية العالمية بشكل كبير. وفقاً لـ MarketsandMarkets، من المتوقع أن يصل سوق التلسكوبات الفضائية إلى 20.5 مليار دولار بحلول عام 2030، مع توسع بنسبة نمو سنوية مركبة تبلغ 8.2% من 2023 إلى 2030.

توجد عدة مشاريع طموحة في الأفق:

تلسكوب نانسي غريس رومان الفضائي التابع لناسا (ال_launch planned for 2027) سيقدم مجال رؤية أوسع بمقدار 100 مرة من مجال رؤية تلسكوب هابل، مما يمكّن من استقصاءات واسعة لمصادر الطاقة المظلمة، والكواكب الخارجية، وبنية الكون (بعثة رومان من ناسا).

(ال_launch planned for 2027) سيقدم مجال رؤية أوسع بمقدار 100 مرة من مجال رؤية تلسكوب هابل، مما يمكّن من استقصاءات واسعة لمصادر الطاقة المظلمة، والكواكب الخارجية، وبنية الكون (بعثة رومان من ناسا). تلسكوب ARIEL التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ال_launch in 2029) سيركز على الغلاف الجوي للكواكب الخارجية، مقدماً بيانات حاسمة للبحث عن الحياة ما وراء الأرض (ESA ARIEL).

(ال_launch in 2029) سيركز على الغلاف الجوي للكواكب الخارجية، مقدماً بيانات حاسمة للبحث عن الحياة ما وراء الأرض (ESA ARIEL). تلسكوب شنتيان الفضائي الصيني (من المتوقع إطلاقه في 2024) سيكون في مدار متزامن مع محطة تيانغونغ الفضائية، مقدماً مجال رؤية أكبر بمعدل 300 مرة من تلسكوب هابل ويدعم الطموحات المتزايدة للصين في علم الفضاء (Nature).

يتسارع أيضاً الانخراط في القطاع الخاص. شركات مثل Planetary Resources و Maxar Technologies تعمل على تطوير تلسكوبات تجارية لرصد الأرض واستكشاف الفضاء العميق، بينما تستفيد الشركات الناشئة مثل Planet Labs من مجموعات الأقمار الصناعية الصغيرة للتصوير السريع عالي الدقة.

هذه التطورات لا توسع آفاقنا الكونية فحسب، بل تنشئ أيضاً أسواق جديدة في تحليل البيانات، ومعالجة الصور المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، والتوعية التعليمية. مع دخول الجيل التالي من التلسكوبات الفضائية الخدمة، يستعد القطاع لتقديم كل من الاكتشافات العلمية والنمو التجاري القوي، مما يعيد تشكيل فهم الإنسانية للكون بشكل جذري.

ابتكارات تشكل مستقبل مراقبة الفضاء

يستعد الجيل التالي من التلسكوبات الفضائية لثورة في فهمنا للكون، معتمداً على إرث تلسكوب هابل و جيمس ويب الفضائي. صُممت هذه المراصد المتطورة لتخترق أعماق الفضاء، وتلتقط تفاصيل غير مسبوقة، وتفتح أسرارًا تتراوح بين ولادة النجوم إلى طبيعة المادة المظلمة والكواكب الخارجية.

تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST): تم إطلاقه في ديسمبر 2021، وبدأ بالفعل في تقديم علوم تحويلية. تتيح له قدراته بالأشعة تحت الحمراء أن يرى من خلال الغبار الكوني ويرصد أقدم المجرات التي تشكلت بعد الانفجار العظيم. في سنته الأولى، قدم JWST صوراً عالية الدقة لغلاف جوي الكواكب الخارجية والمجرات البعيدة، معيداً تشكيل النظريات المتعلقة بتطور الكون (صور بداية ناسا ويب).

تم إطلاقه في ديسمبر 2021، وبدأ بالفعل في تقديم علوم تحويلية. تتيح له قدراته بالأشعة تحت الحمراء أن يرى من خلال الغبار الكوني ويرصد أقدم المجرات التي تشكلت بعد الانفجار العظيم. في سنته الأولى، قدم JWST صوراً عالية الدقة لغلاف جوي الكواكب الخارجية والمجرات البعيدة، معيداً تشكيل النظريات المتعلقة بتطور الكون (صور بداية ناسا ويب). تلسكوب رومان الفضائي: المقرر إطلاقه في 2027، سيقدم تلسكوب نانسي غريس رومان من ناسا مجال رؤية أكبر بمقدار 100 مرة من مجال رؤية هابل، مما يمكّن من الاستقصاءات الكبيرة للكون. تشمل مهمته الأساسية التحقيق في الطاقة المظلمة، والكواكب الخارجية، وبنية الكون (تلسكوب رومان الفضائي من ناسا).

المقرر إطلاقه في 2027، سيقدم تلسكوب نانسي غريس رومان من ناسا مجال رؤية أكبر بمقدار 100 مرة من مجال رؤية هابل، مما يمكّن من الاستقصاءات الكبيرة للكون. تشمل مهمته الأساسية التحقيق في الطاقة المظلمة، والكواكب الخارجية، وبنية الكون (تلسكوب رومان الفضائي من ناسا). تلسكوب ESA Extremely Large Telescope (ELT): على الرغم من كونه على الأرض، فإن ELT، المقرر أن يضيء في 2028، سيساهم في التلسكوبات الفضائية بمرآة بقطر 39 متراً، وهي الأكبر على الإطلاق. سيقدم تحليلاً تفصيليًا وعمليًا، وهو أمر حيوي لدراسة الكواكب الخارجية والكون المبكر (ESO ELT).

على الرغم من كونه على الأرض، فإن ELT، المقرر أن يضيء في 2028، سيساهم في التلسكوبات الفضائية بمرآة بقطر 39 متراً، وهي الأكبر على الإطلاق. سيقدم تحليلاً تفصيليًا وعمليًا، وهو أمر حيوي لدراسة الكواكب الخارجية والكون المبكر (ESO ELT). مفاهيم LUVOIR وHabEx: تدرس ناسا بعثات مستقبلية طموحة مثل Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor (LUVOIR) وHabitable Exoplanet Observatory (HabEx). تهدف هذه التلسكوبات إلى تصوير الكواكب الخارجية المشابهة للأرض مباشرة والبحث عن العلامات الحيوية، مما قد يجيب على السؤال القديم عما إذا كنا وحدنا (بعثات مسح ناسا العقدية).

هذه الابتكارات لا توسع فقط نطاق مراقبتنا، بل تدمج أيضاً تقنيات متقدمة مثل البصريات التكيفية، والمرايا المتقطعة، والذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات. عندما تدخل هذه التلسكوبات الخدمة، تعد بالكشف عن اكتشافات قد تغير فهمنا للكون ومكانة الإنسانية فيه.

اللاعبون الرئيسيون والخطوات الاستراتيجية في مجال التلسكوبات الفضائية

إن مشهد مراقبة الفضاء على وشك دخول عصر تحويلي، مدفوعاً بالجيل الجديد من التلسكوبات الفضائية التي من المتوقع أن توسع فهم الإنسانية للكون. اللاعبون الرئيسيون—بما في ذلك ناسا، ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، والدخول المتزايد للقطاع الخاص—يقومون بخطوات استراتيجية لنشر مراصد متقدمة تعد برؤى غير مسبوقة حول الأصول الكونية، والغلاف الجوي للكواكب الخارجية، والقوانين الأساسية للفيزياء.

تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) من ناسا: تم إطلاقه في ديسمبر 2021، ويقدم بالفعل بيانات رائدة، من طيف الكواكب الخارجية المفصل إلى أقدم المجرات (NASA Webb). تسمح له قدراته بالأشعة تحت الحمراء لعلماء الفلك بالنفاذ عبر الغبار الكوني ورصد الظواهر التي كانت مخفية سابقاً عن الأنظار.

تم إطلاقه في ديسمبر 2021، ويقدم بالفعل بيانات رائدة، من طيف الكواكب الخارجية المفصل إلى أقدم المجرات (NASA Webb). تسمح له قدراته بالأشعة تحت الحمراء لعلماء الفلك بالنفاذ عبر الغبار الكوني ورصد الظواهر التي كانت مخفية سابقاً عن الأنظار. بعثة ESA Euclid: تم إطلاقها في يوليو 2023، تقوم Euclid برسم هندسة الكون المظلم، مع التركيز على المادة المظلمة والطاقة المظلمة. من المتوقع أن تغطي مسحها الضوئي العريض النطاق والأشعة تحت الحمراء القريبة أكثر من ثلث السماء، مقدماً خريطة ثلاثية الأبعاد لمليارات المجرات (ESA Euclid).

تم إطلاقها في يوليو 2023، تقوم Euclid برسم هندسة الكون المظلم، مع التركيز على المادة المظلمة والطاقة المظلمة. من المتوقع أن تغطي مسحها الضوئي العريض النطاق والأشعة تحت الحمراء القريبة أكثر من ثلث السماء، مقدماً خريطة ثلاثية الأبعاد لمليارات المجرات (ESA Euclid). المقبل: تلسكوب نانسي غريس رومان الفضائي التابع لناسا: من المقرر إطلاقه في عام 2027، سيقدم تلسكوب رومان مجال رؤية أكبر بمقدار 100 مرة من مجال رؤية هابل، مما يمكّن من إجراء مسوحات واسعة لبنية الكون وتسريع البحث عن الكواكب الخارجية (NASA Roman).

من المقرر إطلاقه في عام 2027، سيقدم تلسكوب رومان مجال رؤية أكبر بمقدار 100 مرة من مجال رؤية هابل، مما يمكّن من إجراء مسوحات واسعة لبنية الكون وتسريع البحث عن الكواكب الخارجية (NASA Roman). تلسكوب شنتيان الفضائي الصيني: من المتوقع إطلاقه في 2025، سيعمل شنتيان بالتوازي مع محطة الفضاء الصينية، ويتميز بكاميرا بكسل يبلغ عددها 2.5 مليار بكسل ومجال رؤية أكبر بمقدار 300 مرة من هابل (Xinhua).

من المتوقع إطلاقه في 2025، سيعمل شنتيان بالتوازي مع محطة الفضاء الصينية، ويتميز بكاميرا بكسل يبلغ عددها 2.5 مليار بكسل ومجال رؤية أكبر بمقدار 300 مرة من هابل (Xinhua). المبادرات في القطاع الخاص: تقوم شركات مثل SpaceX و Blue Origin بتطوير قدرات الإطلاق الثقيلة، مما قد يمكّن من نشر تلسكوبات أكبر وخدمات في الفضاء. في الوقت نفسه، تستكشف الشركات الناشئة مثل Planetary Resources و Planet Labs التطبيقات التجارية للتصوير الفضائي.

استراتيجياً، تعمل الوكالات على تعزيز التعاون الدولي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتقاسم التكاليف والخبرات والبيانات. من المتوقع أن يسرع التآزر بين الوكالات الحكومية والمبتكرين التجاريين من وتيرة الاكتشاف، مما يجعل العقد القادم محورياً لاستكشاف الكون (Nature).

التوسع المتوقع وفرص الاستثمار

من المتوقع أن يكون العقد القادم تحولياً لعلم الفلك المعتمد على الفضاء، حيث يعد الجيل الجديد من التلسكوبات الفضائية بفتح آفاق جديدة غير مسبوقة للكون. مع نجاح تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)—الذي قدم بالفعل صوراً وبيانات رائدة منذ إطلاقه في 2021—تزداد الاستثمارات والاهتمام العالمي بالمراصد من الجيل التالي.

يوجد عدة مشاريع طموحة في قيد التنفيذ، كل منها يستهدف حدودًا علمية فريدة. يهدف تلسكوب العوالم القابلة للسكن (HWO)، المخطط له في ثلاثينيات القرن الحالي، إلى تصوير الكواكب الخارجية المشابهة للأرض مباشرة وتحليل غلافها الجوي بحثًا عن علامات الحياة. في الوقت نفسه، من المقرر أن يتعمق تلسكوب ATHENA للطاقة العالية ( ESA) التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، الذي يهدف لمراقبة الثقوب السوداء ومجموعات المجرات، بحلول عام 2037.

الاستثمار في هذه المشاريع كبير. على سبيل المثال، كلفت JWST حوالي 10 مليار دولار خلال تطويرها ونشرها (The New York Times). من المتوقع أن يتطلب HWO التزامًا ماليًا مماثلاً بل وأكثر، مما يعكس تعقيدها والعائد العلمي العالي المتوقع. كما يزداد الانخراط في القطاع الخاص، حيث تستكشف شركات مثل Planetary Resources و Maxar Technologies التطبيقات التجارية للبصريات الفضائية المتقدمة وخدمات الأقمار الصناعية.

تتوقع تحليلات السوق أن ينمو سوق التلسكوبات الفضائية العالمية بنسبة نمو سنوية مركبة تبلغ 7.5% من 2023 إلى 2030، مدفوعاً بالتمويل الحكومي والتعاون الدولي والدور المتزايد لشركات الفضاء الخاصة (MarketsandMarkets). تتوفر فرص للاستثمار ليس فقط في بناء التلسكوبات ولكن أيضًا في التقنيات الداعمة مثل البصريات التكيفية، ومعالجة البيانات، والاتصالات عبر الفضاء العميق.

مع دخول هذه المراصد من الجيل التالي الخدمة، من المتوقع أن تحفز اكتشافات جديدة، وتدعم الشراكات الدولية، وتفتح آفاقاً مربحة لكل من المساهمين في القطاعين العام والخاص. إن السباق لإعادة كتابة فهمنا للكون يتسارع، مما يجعل هذا القطاع محورًا للاستثمار والابتكار المستقبلي.

نقاط ساخنة عالمية: الديناميات الإقليمية في تطوير التلسكوبات الفضائية

يخضع مشهد تطوير التلسكوبات الفضائية لتغيير جذري، مع استثمار اللاعبين العالميين الرئيسيين في مراصد الجيل التالي التي تعد بإحداث ثورة في فهمنا للكون. يعد أحدث الجيل من هذه الأدوات بحساسية، ودقة، وتغطية طول موجي غير مسبوق، مما يمكّن من اكتشافات من الغلاف الجوي للأكوان الخارجية إلى أقدم المجرات.

الولايات المتحدة: تتقدم ناسا مع تلسكوب نانسي غريس رومان الفضائي، المقرر إطلاقه بحلول عام 2027. سيقدم رومان مجال رؤية أكبر بمقدار 100 مرة من هابل، مستهدفاً الطاقة المظلمة، والكواكب الخارجية، وعلم الفلك بالأشعة تحت الحمراء. في هذه الأثناء، يهدف تلسكوب العوالم القابلة للسكن (HWO)، في مرحلة التخطيط المبكر، إلى تصوير الكواكب الخارجية المشابهة للأرض مباشرة في الأربعينيات من القرن الحالي.

تتقدم ناسا مع تلسكوب نانسي غريس رومان الفضائي، المقرر إطلاقه بحلول عام 2027. سيقدم رومان مجال رؤية أكبر بمقدار 100 مرة من هابل، مستهدفاً الطاقة المظلمة، والكواكب الخارجية، وعلم الفلك بالأشعة تحت الحمراء. في هذه الأثناء، يهدف تلسكوب العوالم القابلة للسكن (HWO)، في مرحلة التخطيط المبكر، إلى تصوير الكواكب الخارجية المشابهة للأرض مباشرة في الأربعينيات من القرن الحالي. أوروبا: تتقدم وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) بمهمة Euclid (التي أُطلقت في 2023) لرسم هندسة الكون المظلم، و تلسكوب ATHENA للأشعة السينية، المستهدف لتمويل إطلاقه في الثلاثينيات من القرن الحالي، لتحقيق استكشاف ال الثقوب السوداء ومجموعات المجرات. تتعاون ESA أيضًا مع ناسا في جهاز الموجات الصوتية الفضائية (LISA) لعلم الفلك للامواج الجاذبية.

تتقدم وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) بمهمة Euclid (التي أُطلقت في 2023) لرسم هندسة الكون المظلم، و تلسكوب ATHENA للأشعة السينية، المستهدف لتمويل إطلاقه في الثلاثينيات من القرن الحالي، لتحقيق استكشاف ال الثقوب السوداء ومجموعات المجرات. تتعاون ESA أيضًا مع ناسا في جهاز الموجات الصوتية الفضائية (LISA) لعلم الفلك للامواج الجاذبية. الصين: تتوسع الصين بسرعة في قدراتها مع تلسكوب محطة الفضاء الصينية (CSST) أو شنتيان، المتوقع إطلاقه بحلول عام 2025. بمساحة رؤية 300 مرة أكبر من هابل، سيقوم CSST بإجراء مسوحات واسعة للكون، مع التركيز على المادة المظلمة، والطاقة المظلمة، وتطور المجرات.

تتوسع الصين بسرعة في قدراتها مع تلسكوب محطة الفضاء الصينية (CSST) أو شنتيان، المتوقع إطلاقه بحلول عام 2025. بمساحة رؤية 300 مرة أكبر من هابل، سيقوم CSST بإجراء مسوحات واسعة للكون، مع التركيز على المادة المظلمة، والطاقة المظلمة، وتطور المجرات. مناطق أخرى: يوفر XRISM (مهمة تصوير الأشعة السينية والتحليل الطيفي) في اليابان، التي تم إطلاقها في 2023، رؤى جديدة حول الظواهر ذات الطاقة العالية. تقوم الهند بالتخطيط لـ XPoSat (القمر الصناعي لاستقطاب الأشعة السينية)، المستهدف إطلاقه في 2024 لدراسة مصادر الأشعة السينية الكونية.

تعكس هذه المبادرات الإقليمية سباقًا عالميًا لنشر أعين أكثر قوة نحو الكون. مع دخول هذه التلسكوبات الخدمة، من المتوقع أن تحقق عصرًا جديدًا من الاكتشافات، من تصنيف العوالم القابلة للسكن إلى حل الألغاز المتعلقة بالمادة المظلمة وأصول الكون (Nature).

ما وراء: الموجة القادمة من الاكتشافات الكونية

يعد العقد القادم بثورة في فهمنا للكون، مدفوعاً بالجيل الجديد من التلسكوبات الفضائية الذي يعد بتجاوز حتى الإنجازات الرائدة لتلسكوب هابل الفضائي و تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST). تم تصميم هذه المراصد من الجيل التالي لاختراق أعماق الفضاء ورؤية أبعد، والتقاط الظواهر الكونية بوضوح غير مسبوق، مما يفتح آفاقًا جديدة في علم الفلك، وعلم الكواكب، والبحث عن الحياة خارج الأرض.

تلسكوب رومان الفضائي: من المقرر إطلاقه في عام 2027، سيقدم تلسكوب نانسي غريس رومان الفضائي من ناسا مجال رؤية أكبر بمقدار 100 مرة من مجال رؤية هابل، مما يمكّن من إجراء مسوحات واسعة للكون. تشمل مهمته الأساسية التحقيق في الطاقة المظلمة والمادة المظلمة، فضلاً عن اكتشاف الآلاف من الكواكب الخارجية باستخدام التأثيرات الجاذبية. سيقوم كروغراف رومان المتقدم أيضًا بتصوير الكواكب الخارجية والأقراص المبعثرة حول النجوم القريبة.

من المقرر إطلاقه في عام 2027، سيقدم تلسكوب نانسي غريس رومان الفضائي من ناسا مجال رؤية أكبر بمقدار 100 مرة من مجال رؤية هابل، مما يمكّن من إجراء مسوحات واسعة للكون. تشمل مهمته الأساسية التحقيق في الطاقة المظلمة والمادة المظلمة، فضلاً عن اكتشاف الآلاف من الكواكب الخارجية باستخدام التأثيرات الجاذبية. سيقوم كروغراف رومان المتقدم أيضًا بتصوير الكواكب الخارجية والأقراص المبعثرة حول النجوم القريبة. تلسكوب ELT الأوروبي الكبير جداً: على الرغم من كونه مبنيًا على الأرض، سيقوم ELT في تشيلي، المتوقع أن يضيء للمرة الأولى في 2028، بتعزيز التلسكوبات الفضائية بفضل مرآته البالغ قطرها 39 متراً، وهي الأكبر التي تم بناؤها على الإطلاق. ستمكّن هذه التلسكوب من إجراء دراسات تفصيلية حول الغلاف الجوي للكواكب الخارجية وأقدم المجرات، مما دفع حدود المراقبة الكونية.

على الرغم من كونه مبنيًا على الأرض، سيقوم ELT في تشيلي، المتوقع أن يضيء للمرة الأولى في 2028، بتعزيز التلسكوبات الفضائية بفضل مرآته البالغ قطرها 39 متراً، وهي الأكبر التي تم بناؤها على الإطلاق. ستمكّن هذه التلسكوب من إجراء دراسات تفصيلية حول الغلاف الجوي للكواكب الخارجية وأقدم المجرات، مما دفع حدود المراقبة الكونية. LUVOIR وHabEx: تدرس ناسا مفاهيم لبعثات أكثر طموحًا، مثل Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor (LUVOIR) وHabitable Exoplanet Observatory (HabEx). تهدف هذه التلسكوبات، التي يُمكن أن تُطلق في ثلاثينيات القرن الحالي، إلى تصوير الكواكب الخارجية المماثلة للأرض مباشرة وتحليل غلافها الجوي بحثاً عن العلامات الحيوية، مما يقربنا أكثر من الإجابة على سؤال ما إذا كنا وحدنا في الكون.

تدرس ناسا مفاهيم لبعثات أكثر طموحًا، مثل Large Ultraviolet Optical Infrared Surveyor (LUVOIR) وHabitable Exoplanet Observatory (HabEx). تهدف هذه التلسكوبات، التي يُمكن أن تُطلق في ثلاثينيات القرن الحالي، إلى تصوير الكواكب الخارجية المماثلة للأرض مباشرة وتحليل غلافها الجوي بحثاً عن العلامات الحيوية، مما يقربنا أكثر من الإجابة على سؤال ما إذا كنا وحدنا في الكون. تلسكوب أصول الفضاء: يُعَد تلسكوب أصول الفضاء تلسكوباً مقترحاً يعمل بالأشعة تحت الحمراء البعيدة، ويهدف لدراسة تكوين المجرات والنجوم وأنظمة الكواكب. ستتحلى حساسيته بقدرة الفلكيين على دراسة المناطق الأكثر برودة واستتارًا في الفضاء، كاشفة العمليات التي شكلت الكون.

تتوقع الفلكيون من خلال هذه الأدوات القوية اكتشافات قد تغير فهمنا لأصول الكون، و طبيعة المادة المظلمة والطاقة المظلمة، ووجود الحياة في الكون. ستعمل الموجة التالية من التلسكوبات الفضائية على توسيع رؤيتنا إلى حافة الكون المرئي، وتعميق صلتنا بالكون اللامحدود.

التنقل بين الحواجز وإطلاق الإمكانيات في استكشاف الفضاء

يستعد الجيل التالي من التلسكوبات الفضائية لثورة في فهمنا للكون، متغلباً على الحواجز التاريخية في علم الفلك وإطلاق إمكانيات علمية غير مسبوقة. بينما يقترب تلسكوب هابل الفضائي من نهاية عمره التشغيلي، تستعد مجموعة جديدة من المراصد المتقدمة لأخذ مكانه، كل منها مصمم لاستكشاف أعماق جديدة، ورؤية أعماق أكبر، وكشف الظواهر الكونية بوضوح لا مثيل له.

يتصدر هذه الحقبة الجديدة تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، الذي أُطلق في ديسمبر 2021. بفضل مرآته المطلية بالذهب والتي يبلغ قطرها 6.5 متر وقدراته بالأشعة تحت الحمراء، بدأ JWST بالفعل في تقديم صور وبيانات مذهلة، مختراقًا عبر أكثر من 13 مليار سنة لرصد أقدم المجرات. تمثل القدرة على تحليل غلاف الكواكب الخارجية بحثًا عن العلامات الحيوية قفزة مهمة في البحث عن الحياة خارج كوكب الأرض (Nature).

بالنظر إلى المستقبل، سيقدم تلسكوب نانسي غريس رومان الفضائي (المقرر إطلاقه في عام 2027) مجال رؤية أكبر بمقدار 100 مرة من مجال رؤية هابل، مما يمكّن من مسوحات واسعة للطاقة المظلمة، والكواكب الخارجية، وبنية الكون. في الوقت نفسه، سوف تحقق تلسكوب ATHENA للأشعة السينية (الوكالة الأوروبية للفضاء، المخطط له في السنوات الأولى من الثلاثينيات) في الظواهر ذات الطاقة العالية مثل الثقوب السوداء ومجموعات المجرات، مما يقدم رؤى حول أكثر العمليات نشاطًا في الكون.

تواجه هذه البعثات تحديات كبيرة، تشمل التكلفة العالية والتعقيد في التطوير، والحاجة إلى التعاون الدولي، والحواجز التقنية لإطلاق وتشغيل الأدوات في الفضاء العميق. على سبيل المثال، تسلط تكلفة 10 مليارات دولار لتلسكوب JWST التسليط على المخاطر والمكافآت المتعلقة بمثل هذه المشاريع الطموحة (Scientific American).

على الرغم من هذه الحواجز، فإن الإمكانية العلمية هائلة. ستمكّن التلسكوبات من الجيل التالي الفلكيين من:

تصوير الكواكب الخارجية مباشرة وتحليل غلافها الجوي للبحث عن علامات التي تميّز القابلية على الحياة

رسم توزيع المادة المظلمة والطاقة المظلمة عبر الكون

مراقبة تشكيل وتطور أولى النجوم والمجرات

دراسة دورات حياة النجوم وديناميكيات الثقوب السوداء

مع دخول هذه المراصد الخدمة، فإنها تعد بإعادة كتابة سردنا الكوني، وتحويل كل من معرفتنا العلمية وإحساسنا بمكاننا في الكون.

المصادر والمراجع

Next-Generation Telescopes: Revolutionizing Astronomy in the 2020s and Beyond"

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