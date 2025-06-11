اهتزازات صناديق الاستثمار المتداولة في العملات المشفرة: تدفقات خارج البيتكوين، ارتفاع الإيثريوم، ودخول لاعبين عالميين جدد يعيدون تعريف السوق

تذبذب في أسواق صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة: إيثيريوم يصعد، صناديق بيتكوين تتعثر، والمنافسة العالمية تشتد

تسجل صناديق المؤشرات المتداولة لإيثيريوم أرقام قياسية للإيرادات بينما تشهد صناديق بيتكوين خروج الأموال. استكشف الاتجاهات الأخيرة، وأهم اللاعبين، والتغيرات الدولية في سباق صناديق المؤشرات المتداولة.

حقائق سريعة صناديق بيتكوين: خروج صافي بقيمة 131 مليون دولار في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي

خروج صافي بقيمة 131 مليون دولار في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي صناديق إيثيريوم: دخول صافي بقيمة 281 مليون دولار خلال خمسة أيام

دخول صافي بقيمة 281 مليون دولار خلال خمسة أيام حجم خيارات صناديق المؤشرات المتداولة في الولايات المتحدة: 1.04 مليار دولار اعتبارًا من 5 يونيو 2025

1.04 مليار دولار اعتبارًا من 5 يونيو 2025 كوريا الجنوبية: 9.7 مليون متداول نشط في العملات المشفرة

شهدت صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة تحركات مثيرة في الأسبوع الماضي. بينما سحب مستثمرو صناديق بيتكوين في الولايات المتحدة ملايين الدولارات، استمتعت صناديق إيثيريوم بحصولها على أرقام قياسية من الاستثمارات. في الوقت نفسه، زادت آسيا وأوروبا من المنافسة مع اختراقات تنظيمية ووصول جديد إلى الأسواق، مما يجعل عام 2025 عامًا محوريًا لاستثمار الأصول الرقمية.

لماذا فقدت صناديق بيتكوين في الولايات المتحدة 131 مليون دولار؟

في ثلاثة أيام تداول فقط، فقدت صناديق بيتكوين في الولايات المتحدة ما مجموعه 131 مليون دولار. شهدت صناديق كبرى مثل FBTC التابعة لـ فيidelity، وGBTC التابعة لـ Grayscale، وARKB التابعة لـ Ark Invest أكبر تدفقات خارجة، مما يشير إلى أن المستثمرين حذرون في ظل الأسعار المتقلبة وتخفيض الأرباح.

على الرغم من هذه التدفقات الخارجة، تظل القيمة الصافية الإجمالية (NAV) لصناديق بيتكوين في الولايات المتحدة قوية عند 12.56 مليار دولار. يشير المحللون في CoinMarketCap إلى دورات السوق الطبيعية وتغيير شهية المخاطرة بدلاً من الذعر الواسع النطاق بين المستثمرين.

كيف تتحدى صناديق إيثيريوم المتداولة الاتجاهات؟

بينما تراجعت بيتكوين، soared إيثيريوم. سجلت صناديق إيثيريوم المتداولة في الولايات المتحدة خمس أيام متتالية من التدفقات الصافية، بإجمالي 281 مليون دولار. لقد سرق صندوق ETHA التابع لـ BlackRock الأضواء، مع استحواذه على 249 مليون دولار بمفرده.

تدير صناديق إيثيريوم الآن أصولًا بقيمة 9.4 مليار دولار، مما يسلط الضوء على الطلب من المستثمرين على التعرض لمنصات العقود الذكية وزيادة الثقة في آفاق إيثيريوم على المدى الطويل. وفقًا لـ Bloomberg، تؤكد هذه الزيادة على تحول في شعور المؤسسات.

ما الذي يحدث في ساحة صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة في آسيا؟

أسفرت صناديق بيتكوين المتداولة في هونغ كونغ للأسف عن تدفقات خارجة متواضعة تبلغ 85 بيتكوين الأسبوع الماضي، لكن المنطقة شهدت حماسًا حيث حققت صناديق إيثيريوم زيادة قدرها 306 إيث. تحتفظ منطق هونغ كونغ بإطار تنظيمي متطور يجعلها قوة إقليمية في المالية المشفرة.

ما هو التطور الجيوسياسي الأكبر؟ لقد انتخبت كوريا الجنوبية للتو الرئيس لي جاي-ميونغ، الذي يعد بدعم صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة والدعوة لإطلاق عملة مستقرة مدعومة من الحكومة وفتح تنظيم الأصول الرقمية. مع تداول 20% من السكان بنشاط، يمكن أن تعيد كوريا الجنوبية تشكيل قائمة صُنّاع صناديق المؤشرات على مستوى العالم.

هل يمكن للمستثمرين الأفراد في أوروبا الانضمام إلى حفلة صناديق بيتكوين الآن؟

نعم—انفجرت أخبار كبيرة حيث خفضت Jacobi Asset Management Barrier للدخول، مما يسمح للمستثمرين الأوروبيين العاديين بالاستثمار في صندوق بيتكوين الخاص بها. كان هذا الصندوق المعتمد في Euronext Amsterdam سابقًا مقتصرًا على المحترفين، ولكنه الآن يرحب بالجميع بفضل الموافقة الجديدة من المنظمين في غيرنسي.

تضع هذه الخطوة أوروبا في مكانة أقرب إلى الولايات المتحدة وآسيا من حيث إمكانية الوصول إلى صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة، وتؤشر إلى نضوج متزايد للمنتجات المنظمة المتعلقة بالأصول الرقمية عبر القارة.

ما الجديد في تنظيم وإدراج صناديق المؤشرات المتداولة في الولايات المتحدة؟

يضغط مُصدرو صناديق المؤشرات المتداولة مثل VanEck و21Shares على هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للموافقة على طلبات صناديق المؤشرات الجديدة وفقًا لترتيب تقديمها. يجادل النقاد بأن التأخيرات التنظيمية تعوق الابتكار وتخلق منافسة غير عادلة.

في هذه الأثناء، قبلت هيئة الأوراق المالية والبورصات طلب Nasdaq لصندوق 21Shares SUI، وكشفت Global X عن صندوقها المبتكر المُغطى بالخيارات لبيتكوين (Ticker: BCCC)، مستخدمة الخيارات لتوليد العائد دون التعرض المباشر لبيتكوين.

ماذا يتوقع المحللون لارتفاع صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة في المستقبل؟

يرى خبراء الصناعة فرصة قوية أن شتاء 2025 سيشهد موجة من صناديق العملات المشفرة المدارة بنشاط في الولايات المتحدة. يعتقد إريك بالكوناس من Bloomberg أن صناديق العملات المشفرة التي تعتمد على الرموز التعبيرية قد تظهر في وقت مبكر من عام 2026، مما قد يغير المشهد للاستثمار بالتجزئة ويشعل مديري الأموال “النجوم” التاليين.

يتوقع بعض المحللين حتى أن صندوق IBIT التابع لـ BlackRock يمكن أن يتجاوز حيازات مبتكر بيتكوين الأسطوري ساتوشي ناكاموتو، ليصبح أكبر وصي على بيتكوين في العالم بحلول نهاية العام المقبل.

كيفية التنقل في مشهد صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة في 2025

هل تريد الاستفادة من هذه الاتجاهات؟ أولاً، ادرس التطورات التنظيمية في منطقتك. ثانيا، قم بتقييم إلى أين يتجه الطلب – فإن منتجات إيثيريوم تكتسب زخماً. وأخيرًا، تذكر دائمًا: تبقى الأصول الرقمية متقلبة ومضاربية.

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الأسئلة الشائعة: صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة في 2025

س: هل صناديق العملات المشفرة تنطوي على مخاطر؟

ج: تحمل صناديق العملات المشفرة جميع المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية الأساسية – كن واعيًا للتقلبات وافعل واجبك المنزلي.

س: أي سوق ينمو بسرعة أكبر لصناديق العملات المشفرة؟

ج: الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ساخنتان، ولكن أوروبا تلحق بسرعة مع الوصول الجديد للبيع بالتجزئة.

س: ما الذي يميز صناديق بيتكوين المغطاة بالخيارات؟

ج: تهدف إلى تقديم دخل باستخدام الخيارات، مما يجذب المستثمرين الذين يركزون على العوائد والمهتمين بتقلبات سعر بيتكوين.

س: هل يمكن أن تصبح صناديق العملات المشفرة التي تعتمد على الرموز التعبيرية التي تنشرها وسائل التواصل الاجتماعي شائعة حقًا؟

ج: يتوقع المحللون وصولها في عام 2026؛ توقع التدقيق التنظيمي ولكن الطلب العالي بين المتداولين الشباب.

هل أنت مستعد لوضع نفسك من أجل ثورة صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة؟

راقب اتجاهات الإيرادات/الخروج لكل من صناديق بيتكوين وإيثيريوم.

لكل من صناديق بيتكوين وإيثيريوم. تابع التغييرات التنظيمية الإقليمية – آسيا وأوروبا تتحرك بسرعة.

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المراجع

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