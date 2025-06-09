العقد القادم لشركة إنفيديا: هل يمكن لقوتها المتزايدة في الذكاء الاصطناعي أن تصنع الملايين في عام 2025 وما بعده؟

لماذا تظل Nvidia محبوبة وول ستريت في مجال الذكاء الاصطناعي – لكن يجب على المستثمرين إعادة التفكير في أحلام المليونير

يدعم الزخم في الذكاء الاصطناعي لشركة Nvidia التنبؤات لعام 2025، لكن هل لا يزال بالإمكان أن يحقق المستثمرون ثروات طائلة؟ إليك ما يتوقعه الخبراء في العقد المقبل.

حقائق سريعة: 850%: ارتفاع سهم Nvidia منذ يناير 2023

ارتفاع سهم Nvidia منذ يناير 2023 90%: حصة Nvidia المقدرة في سوق وحدات معالجة الرسوميات في مراكز البيانات

حصة Nvidia المقدرة في سوق وحدات معالجة الرسوميات في مراكز البيانات $3.4 تريليون: القيمة السوقية الحالية لشركة Nvidia

القيمة السوقية الحالية لشركة Nvidia 40%: نمو الأرباح السنوية المتوقع حتى عام 2027

تصدرت Nvidia ثورة الذكاء الاصطناعي، محوّلة قيمتها السوقية ومحدثة حماسًا كبيرًا في وول ستريت. منذ أن اشتعلت طفرة الذكاء الاصطناعي بإطلاق ChatGPT، ارتفعت أسهم Nvidia بنحو 850%. الآن، يصفها الخبراء بأنها “أهم شركة لمستقبل حضارتنا خلال العقد المقبل.” ولكن مع ارتفاع أهداف سعر الأسهم لدى Nvidia إلى السماء، هل لا يزال هناك مجال للمستثمرين ليصبحوا مليونيرات بين ليلة وضحاها؟

الإجماع في وول ستريت واضح: التفاؤل الساخر مستمر. الهدف السعري الوسيط على مدى 12 شهرًا يبلغ الآن 175 دولارًا للسهم — بزيادة تبلغ حوالي 25% عن سعر اليوم البالغ 140 دولارًا. لكن خارج العناوين، يحتاج المستثمرون إلى البحث عن عمق الأمور.

س: ما الذي يميز Nvidia في سباق الذكاء الاصطناعي؟

سيطرة Nvidia ليست مجرد نتيجة لامتلاكها أفضل رقائق الذكاء الاصطناعي. التكامل الأفقي للشركة لا مثيل له: فهي تتحكم في أكثر من 90% من سوق وحدات معالجة الرسوميات في مراكز البيانات، مما يدعم كل شيء من الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الروبوتات المتقدمة. لكنها لا تتوقف عند هذا الحد. مجموعة البرمجيات الخاصة بـ Nvidia – بما في ذلك AI Enterprise، الذي يقدم حلولًا لشركات مثل CrowdStrike وOmniverse، المستخدمة من قبل Amazon – تعزز من قبضتها على كل طبقة من نظام الذكاء الاصطناعي.

الأجهزة الشبكية الخاصة بـ Nvidia، وأدوات البرمجيات، ومنصات المحاكاة تمنحها مكانة أسطورية. منتجاتها تحقق باستمرار أرقام أداء مذهلة في MLPerf، مما يعزز من ادعائها كـ “المعيار الذهبي” للبنية التحتية لمراكز البيانات.

كيف تركب Nvidia موجات الاتجاهات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي لعام 2025؟

تسير الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي بسرعة كبيرة. يقدر الباحثون في السوق في Grand View Research أن الإنفاق العالمي على تقنية الذكاء الاصطناعي سيرتفع بمعدل سنوي يبلغ 35.9% حتى عام 2030. المحفزات الرئيسية لعام 2025 – مثل الروبوتات البشرية، والمركبات ذاتية القيادة، وأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية – تعتمد بشكل كبير على ابتكارات Nvidia.

كما أن توسع قسم البرمجيات لدى Nvidia يضعها في مكانة أكثر من مجرد منتج مادي. مع تدفق الشركات نحو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تصبح أدوات Nvidia ذات أهمية حيوية – تمامًا كما تدرب الروبوتات في مستودعات Amazon في Omniverse، مما يعيد تشكيل عملية الوفاء لجيل جديد.

هل ستجعل Nvidia المستثمرين مليونيرات مرة أخرى؟

إليك الواقع: تحويل 50,000 دولار إلى مليون دولار في الفترة بين 2025-2035 يتطلب زيادة تبلغ 1,900% – أي قفزة بنسبة 20 ضعفًا في سعر السهم. بينما حدث هذا النوع من النمو في العقد الماضي لعدد قليل من الشركات (بما في ذلك Nvidia نفسها، بالإضافة إلى أسماء مثل Tesla وAdvanced Micro Devices)، فإن الاحتمالات الآن ضئيلة للغاية.

لماذا؟ يجب أن تقفز القيمة السوقية الحالية لشركة Nvidia البالغة 3.4 تريليون دولار إلى مبلغ مذهل يبلغ 68 تريليون دولار. هذا المبلغ يتجاوز القيمة السوقية الحالية بالكامل لمؤشر S&P 500، وفقًا لـ Yahoo Finance.

يتوقع المحللون الخبراء نموًا مثيرًا للإعجاب، لكنه أكثر توازنًا، في المستقبل. من المتوقع أن تزيد Nvidia أرباحها بنسبة 40% سنويًا حتى عام 2027، كما تظل قيمتها الحالية قوية. ومع ذلك، يبدو أن عصر العوائد المذهلة التي تجعل من الناس مليونيرات قد مضى.

ماهي الخطوات الاستثمارية الذكية في Nvidia لعام 2025؟

تظل Nvidia قوة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي مع زخم كبير مستقبلي والعديد من المحفزات المحتملة في الأفق. لكن يجب على المستثمرين ألا يعتمدوا على أحلام العوائد الرائعة بنسبة 20 ضعفًا بحلول عام 2035. بدلاً من ذلك، تقدم Nvidia أساسًا قويًا لمحافظ استثمارية طويلة الأجل، خاصة لأولئك الذين يسعون لركوب موجة الذكاء الاصطناعي التي لا يمكن إيقافها.

يمكن أن تؤدي الرهانات الجريئة على التقنيات المستقبلية – بما في ذلك الروبوتات، والتحسين المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات من الجيل التالي – إلى تحقيق عوائد قوية، حتى لو لم تغير الثروات بين عشية وضحاها.

قائمة التحقق: Nvidia في عام 2025 وما بعده – خطوات المستثمر الذكي

✅ فهم التكامل العمودي الفريد لـ Nvidia وسيطرتها على قطاع الذكاء الاصطناعي

✅ مراقبة الإيرادات الناشئة من البرمجيات والمنصات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

✅ ضبط التوقعات: توقع عوائد قوية، لكن ليست خيالية

✅ ابق على اطلاع على اتجاهات الصناعة عبر Nvidia وBloomberg

✅ تنويع الاستثمارات؛ استكشاف الشركات الرائدة الأخرى في مجالات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات

AI WILL EXPLODE: Why Holding NVDA Now = Early Retirement in 2025 | nvidia stock | nvda stock | ai

Watch this video on YouTube

هل أنت مستعد لركوب ثورة الذكاء الاصطناعي؟ استثمر بحكمة، واحتفظ بتوقعاتك واقعية، وكن يقظًا لفرص التكنولوجيا الناشئة!