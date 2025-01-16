استعدوا لانفجار نكهات! عشاق البرغر، لا تفوتوا هذا

تجربة مميزة لفترة محدودة في لوتيريا

من 24 إلى 29، تقدم لوتيريا حدثًا حصريًا للاحتفال بـ “يوم اللحم” مع عرض مغري يصعب مقاومته. يتيح لك هذا الحدث الخاص تجربة “برجر كينغ تكلاتاما غيو سكيياكي”، وهو ابتكار ضخم مصمم لإشباع حتى أشد أشكال الجوع.

يتميز هذا البرجر الرائع بحصة بحجم ملك من لحم ضلوع البقر المعزز بصلصة سكيياكي المنكهة بدشي. كمية اللحم مضاعفة مقارنة ببرجر تكلاتاما غيو سكيياكي العادي، ومُركب مع ثلاث كفتة هامبورغر طرية. داخل خبز ناعم ومتشابه مع الموشي، يكمل اللحم بيضة مسلوقة على نحو ناعم، خس، ونكهة سكيياكي المميزة، مما يخلق وليمة لذوقك.

بالإضافة إلى ذلك، ينتظر عشاق الجبنة “برجر كينغ زيتسوبيين”. يتميز هذا البرجر اللذيذ بـ أربع طبقات من كفتة اللحم البقر 100% وجبنة شيدر حمراء غنية، مع صلصة جبنة كريمية، ويُقدم على خبز ناعم وخفيف.

• برجر كينغ تكلاتاما غيو سكيياكي: ¥1,090 (شاملة الضريبة)

• برجر كينغ زيتسوبيين: ¥1,390 (شاملة الضريبة)

• برجر ثلاثي زيتسوبيين: ¥1,090 (شاملة الضريبة)

لا تفوت فرصتك للاستمتاع بهذه العروض المحدودة التي تعيد تعريف روعة البرجر!

فتح نكهة عروض البرجر المحدودة من لوتيريا

تعمل لوتيريا على رفع تجربة تناول وجبات الطعام السريعة مع حدثها الحصري للاحتفال بـ “يوم اللحم” من 24 إلى 29. هذا العام، يقدم السلسلة برجرين استثنائيين يعدان بتلبية رغبات عشاق اللحم وعشاق الجبنة على حد سواء.

أبرز المميزات للبرجر الجديد

# برجر كينغ تكلاتاما غيو سكيياكي

العرض البارز خلال هذا الحدث المحدود هو برجر كينغ تكلاتاما غيو سكيياكي. مصمم لمن لديهم شغف بالمغامرة، يتضمن هذا البرجر:

– حصة بحجم ملك من لحم ضلوع البقر: أكثر من ضعف كمية الموجودة في برجر تكلاتاما غيو سكيياكي العادي.

– صلصة سكيياكي بنكهة دشي: تعزز نكهة البرجر وتوفر تجربة طهو فريدة.

– ثلاث كفتة هامبورغر طرية: مرتبة بشكل احترافي لتقديم طعم رائع في كل قضمة.

– بيضة مسلوقة على نحو ناعم وخس طازج: تركيبة تعزز غنى ونضارة البرجر.

– خبز مشابهه للموتشي: يضيف قوامًا ونكهة فريدة، مميزًا عن خبز البرجر التقليدي.

السعر: ¥1,090 (شاملة الضريبة)

# برجر كينغ زيتسوبيين

لعشاق الجبنة، يعد برجر كينغ زيتسوبيين علاجًا لا يقاوم ويتضمن:

– أربع طبقات من كفتة اللحم البقر 100%: تضمن وجبة مشبعة ومرضية.

– جبنة شيدر حمراء غنية وصلصة جبنة كريمية: تقدم طعمًا غنيًا وملاذًا فخمًا.

– خبز ناعم وخفيف: يكمل غنى البرجر دون أن يكون مثقلًا.

السعر: ¥1,390 (شاملة الضريبة)

عروض إضافية

كما تقدم لوتيريا برجر ثلاثي زيتسوبيين لأولئك الذين يريدون حلاً وسطًا. يحتوي هذا البرجر على ثلاث طبقات من كفتة اللحم، مما يوفر توازنًا بين النكهة وحجم الحصة.

السعر: ¥1,090 (شاملة الضريبة)

لماذا يجب أن لا تفوت هذه الفرصة

هذه البرغر الحصرية مصممة ليس فقط لإشباع الجوع ولكن أيضًا للاحتفال برحلة الطهي من النكهات. مع تركيبات مبتكرة وتركيز على المكونات عالية الجودة، تهدف إلى إعادة تعريف عظمة البرجر. يستمر الحدث لبضعة أيام فقط، مما يجعله فرصة فريدة للاستمتاع بهذه التحف الطهو.

المزايا والعيوب

المزايا:

– تركيبات نكهة فريدة تبرز في سوق الوجبات السريعة.

– مكونات عالية الجودة مع التركيز على اللحم والجبنة.

– العروض المحدودة تعزز الإحساس بالعجلة لتجربة هذه الأصناف.

العيوب:

– التوفر محدود بفترة زمنية قصيرة.

– الأسعار قد تكون أعلى من عروض الوجبات السريعة المعتادة.

الخاتمة

سواء كنت من عشاق اللحم أو محبي الجبنة، فإن حدث يوم اللحم في لوتيريا يقدم عروضًا تعد بتجربة طهي لا تُنسى. تأكد من زيارة فرعهم قبل انتهاء الحدث للاستمتاع بهذه البرجر المبتكرة.

لمزيد من التفاصيل حول آخر العروض والترويجات من لوتيريا، زوروا لوتيريا.

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