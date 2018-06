Venstrefløjens ondskab

Charles Krauthammer har bemærket at konservative anser venstrefløjsere (liberals) som idioter, mens venstrefløjsere betragter konservative som onde. Idioter kan man forsøge at få i tale og måske forklare dem, hvor i alverden det går galt i deres små hoveder - og måske lærer man selv noget undervejs. Men har man først dømt sin modpart som ond, så er der ingen grund til debat. Med ondt skal det onde bekæmpes.

Derfor faldt det helt naturligt for en række show-biz celebriteter at tilsvine Ivanka Trump for at være sin fars datter. Anledningen var et bedårende fotografi Ivanka havde offentliggjort på Twitter af hende selv med sin lille søn. “Feckless cunt!” kaldte en TV-entertainer hende til sit publikums store begejstring og celebritetskollegaers fulde støtte, der lagde ekstra lag på eller var fiffige som Sally ikke-uden-min-datter Fields, der mente at ‘fissen’ var modsætningen til Ivanka, god, smuk og livgivende som den var. Og Jon Stewart kendte Bee, som det mest sympatiske mennekse overhovedet, så hvis hun har tilsvinet nogen måtte det være fortjent. Hun er god, ergo…

Den amerikanske forfatningsekspert Alan Dershowitz er et af de mennesker, der har forsyndet sig allermest mod al anstændighed ved ikke at tolke Trump juridiske forhold ufavorabelt, skriver Legal Insurrection. Og det er nedslående læsning, for de af os, der tror på at debat i sidste ende kan gennemførs selv med idioter. Et halvt år gammelt eksempel er Elie Mystal på sitet Above The Law. Mystal fordømmer alle mennesker, der har stemt på, støttet eller ikke sagt fra overfor den Trump, der er “openly bigoted, is an admitted sexual predator, courts nuclear war, lies, cheats, steals”. Hun har mistet, ikke droppet, mistet, venner og familie fortæller hun som hun beskriver sin systematiserede foragt for dissidenter

In bucket A, you have all the private people, the friends and family, who you can no longer talk to. How can you still break bread with people who think that their economic grievances are so important that it justifies national racism towards you, your children, and your immigrant wife? I’ve lost friends because post-Trump I can’t even trust them to be around my kids. In bucket B, there are the public people. The ones you don’t know personally but whose work or art you respected. I cannot respect somebody who will raise their voice and expend their effort on the same side that the Nazis are fighting for. I cannot forgive that. Some of these people openly support Nazis, others merely compartmentalize the white supremacy away from whatever policy point they think is really important. Either way, these people are irredeemable. When you decide to roll around in trash it matters little if you are rotten to the core or if you just smell that way. I’m keeping a list, for when the wheel comes back around. In bucket C, there are those who are silently complicit. They don’t say anything overtly Trumpish, but they also don’t do anything at all to resist. These are the “both siders.” They are LEGION in media. I see you. You’re dead to me too.

Oprevet derfor skriver hun hvorledes “ Washington Post ran a piece today that allowed Dershowitz” at forklare sin position. Dershowitz - “a junkie who gets high off of playing devil’s advocate” kan kun, måske(!) blive tilgivet, hvis det viser sig, at en virus har sat sig på hans hjerne og reduceret ham midlertidigt til “some kind of brain eating, p***y-grabbing zombie“. Men sådan er det nok ikke, konstaterer hun mismodigt og konkluderer “Evil continues to win the day“.

Vi på Monokultur har med glæde benyttet Charles Krauthammers indsigt i amerikansk politik i 10 år. Det er sørgeligt, at han nu er dødsyg af cancer. Han offentliggjorde sit værdige og bevægende farvel til denne Verden i Washington Post. “It was a wonderful life — full and complete with the great loves and great endeavors that make it worth living” skriver han bl.a efter at have takket allehånde mennesker i sit liv, fra familie til læsere. Det kan anbefales at læse.