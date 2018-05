‘Impeach 44!’

Hvis man tvivler på at et efterretningsvæsen kan være så ensidigt politiske at, de så let vil overskride deres faglige etiske retningslinjer og sætte deres karrierer på spil i et demokrati, hvor der er tradition for at magten svinger frem og tilbage uden at meget ændres af den grund, så giver McCarthy en glimrende sammenstilling af hvorledes Justitsministeriet og FBI behandlede Hillary og hendes folk meget, meget anderledes end Trump og hans folk. Matt Vespa har sans for ironi og lægger til billedet af en politisk korrumperet FBI-top

Wait—so, disgraced Deputy FBI Director Andrew McCabe not only lied to investigators multiple times about unauthorized media leaks, he also discussed the infamous Trump dossier with CNN? The funny thing is the reason then-FBI Director James Comey said he briefed the president on the dossier, which was an opposition research project funded by the Democrats and the Hillary Clinton campaign, is that CNN had it. In a series of emails obtained by Sen. Ron Johnson (R-WI), chair of the Senate Homeland Security Committee, it shows top FBI officials were in contact with the news organizations about the dossier. McCabe is seen writing, “a flood is coming.” All of this on top of the allegation that the FBI had someone spying on the Trump campaign. Comey said prior to the briefing that CNN was angling for a “news hook.” Well, what better way to unleash the Russian collusion hysteria than the top domestic law enforcement and intelligence chief briefing the incoming president about a document that’s one of the centerpieces of this shoddy theory. Just a friendly reminder, there is zero evidence that the Kremlin colluded with the Trump team to tilt an election. Zero.

Det har altid været suspekt, at de embedsmænd og efterretningsagenter, der har lækket så ivrigt om alting vedrørende Trump-Rusland, ikke har kunnet finde fælles fodslag i, hvornår interessen for denne fortælling startede og på hvilket grundlag, skriver den fremragende Andrew C McCarthy. Indledningsvis opstod interessen da en marginal Trump-medarbejder, Carter Page, skulle være rejst til Moskave for at få russerne til at hacke Demokraternes servere og således få Trump til at vinde valget(?). Historien kom fra den, af uverificerede rygter og anonyme kilder bestående rapport, som den tidligere engelske efterretningsagent Christopher Steele havde lavet på Demokraternes foranledning. Det var den rapport, som FBI brugte til at få dommerkendelser til at overvåge Page og alle han kom i kontakt med.

Dernæst var det den endnu mere marginale medarbejder George Pappadopoulos, der i ebrieret tilstand skulle have blabret oversig i en snak med en australsk diplomat, om hvorledes han havde hørt fra en russisk akademiker, at russerne havde emails, der kunne være skadelige for Hillary Clintons chancer. I den historie, skriver McCarthy, har Trumps kampagne ikke noget at gøre med selv hackingen, da russerne i så fald allerede havde hacket Demokraternes servere (ingen ved om de blev hacket, FBI godtog blot Demokraternes forklaring). Ingen ved heller ikke om det ikke var de 30.000 emails, som Hillary slettede fra sine servere og som var dem Trump talte om i valgkampen. I så fald er det ikke dem, som ‘collusion’ historien hviler på.

Da det kom frem at der rent faktisk var en spion plantet i Trumps kampagne, genoplivedes Page historien med det ‘tvist’, at FBI blev opmærksom på Page pga timingen mellem Pages Moskvatur og Wikileaks offentliggørelse af Demokraternes beskidte undertøj, der fik øjnene op for betydningen af, hvad Pappadopoulos havde snøvlet. FBI kendte nemlig til Page i forvejen, ikke bare fordi han var en Ruslandsapologet, men fordi han i 2013 havde samarbejdet med FBI i en sag, hvor han og andre forretningsfolk var blevet kontaktet af russiske spioner (der mente han var en idiot). Efter en længere analyse af den forhåndende viden, konkluderer McCarthy

Carter Page and Paul Manafort joined the Trump campaign in early spring, and the FBI was concerned about their possible ties to Russia. These were not trifling concerns, but they did not come close to suggesting a Trump-Russia espionage conspiracy against the 2016 election. These FBI concerns resulted in a briefing of the Obama NSC by the FBI sometime in “late spring.” I suspect the “late spring” may turn out to be an earlier part of spring than most people might suppose — like maybe shortly after Page joined the Trump campaign. There are many different ways the Obama administration could have reacted to the news that Page and Manafort had joined the Trump campaign. It could have given the campaign a defensive briefing. It could have continued interviewing Page, with whom the FBI had longstanding lines of communication. It could have interviewed Manafort. It could have conducted a formal interview with George Papadopoulos rather than approaching him with a spy who asked him loaded questions about Russia’s possessions of Democratic-party emails. Instead of doing some or all of those things, the Obama administration chose to look at the Trump campaign as a likely co-conspirator of Russia — either because Obama officials inflated the flimsy evidence, or because they thought it could be an effective political attack on the opposition party’s likely candidate. From the “late spring” on, every report of Trump-Russia ties, no matter how unlikely and uncorroborated, was presumed to be proof of a traitorous arrangement. And every detail that could be spun into Trump-campaign awareness of Russian hacking, no matter how tenuous, was viewed in the worst possible light. The Trump-Russia investigation did not originate with Page or Papadopoulos. It originated with the Obama administration.

Deep State er, med Conservative Treehouses ord, gået fra benægtelse til retfærdiggørelse, og taler om en nøje tilrettelagt plan for at spinne historien. Tucker Carlson siger at den styrende klasse er ude af kontrol - hvilket nok er mere rigtigt. Eller rettere, uden kontrol. Deep States dæmning er ved at sprænges, og en ellers påfaldende langmodig Trump slår tilbage - og Helvede følger med!

Trump kan få offentliggjort alle dokumenter vedrørende dette morrads, som han vil. Men jo længere han venter, jo mere vil hans modstanderes troværdighed blive udhulet, når sandheden går op for flertallet af amerikanere.