Når muslimer bygger samfund

Islamisk Stat var ikke en undtagelse, der var et ganske velovervejet og planlagt eksperiment, som skulle prøve islams opskrift på et samfund imod virkeligheden. Det gik som det gik fordi det ikke kunne gå anderledes, så langt som begejstringen holdt.

Krigerne var høje på Tramadol, der tillod dem at torturere folk ihjel, fortalte en kurdisk officer i Raqqa CBC News, som han viste dem rundt i tidligere torturkamre. Islamisk Stat var (også) meget optaget af papirarbejde og havde rapporter på alle de myrdede og torturerede. Historieløse, som man er uden for Europa og især i den del af Verden, stod arkiverne for at skulle brændes. Det handler kun om hævn.

New York Times har gennemgået 15.000 dokumenter, Islamisk Stat efterlod, som de blev drev væk fra deres kalifat. Dokumenterne viser at Islamisk Stat “wielded power through two complementary tools: brutality and bureaucracy”. Alle embedsmænd blev kaldt tilbage på arbejdet, som terrororganisationen erobrede den ene by efter den anden, og skulle genoptage deres hidtidige funktioner, for ellers…

Ledgers, receipt books and monthly budgets describe how the militants monetized every inch of territory they conquered, taxing every bushel of wheat, every liter of sheep’s milk and every watermelon sold at markets they controlled. From agriculture alone, they reaped hundreds of millions of dollars. Contrary to popular perception, the group was self-financed, not dependent on external donors.

More surprisingly, the documents provide further evidence that the tax revenue the Islamic State earned far outstripped income from oil sales. It was daily commerce and agriculture — not petroleum — that powered the economy of the caliphate.

The United States-led coalition, trying to eject the Islamic State from the region, tried in vain to strangle the group by bombing its oil installations. It’s much harder to bomb a barley field. It was not until last summer that the militants abandoned Mosul, after a battle so intense that it was compared to the worst combat of World War II.

While the militants’ state eventually crumbled, its blueprint remains for others to use.

“We dismiss the Islamic State as savage. It is savage. We dismiss it as barbaric. It is barbaric. But at the same time these people realized the need to maintain institutions,” said Fawaz A. Gerges, author of “ISIS: A History.”

“The Islamic State’s capacity to govern is really as dangerous as their combatants,” he said.