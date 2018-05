Bedrageriske protester

Hamas Mahmoud Al-Zahhar fortalte Al-Jazeera at ideen om de fredelige protester er en løgn der skal tjene til at ‘bedrage offentligheden’. Og offentligheden vil bedrages. En CNN journalist tweeter et billede af Trump i et sigtekorn, BBCs Mellemøstredaktør kalder Gazastriben for et åbent fængsel, Trumps datter kaldes ‘fars lille dæmon‘, som hendes smilende kontrafej taget ved den festlige indvielse af USAs ambassade i Jerusalem retorisk og visuelt forbindes med de voldelige optøjer, Russia Times kaldte det en ‘forfærdelig massakre’ og ingen af dem lægger mærke til den bevidstløse mands faste greb eller viser manden på krykkers mirakuløse helbredelse.

En analyse i den venstreorienterede israelske avis Haaretz hedder det at protesterne ikke er fra Hamas hånde men titusindvis af mennesker, villige til at dø. Så store tal mangler vi stadigt at komme op i dette seneste folkemord på palæstinenserne. 50 af de dræbte er Hamasfolk, ifølge Hamas selv og Elder of Zioyn skriver bl.a

With all the trouble Hamas is going through, they are very determined. When Israel tried to impede the riots by warning bus companies in Gaza not to bring people to the border, Hamas threatened to imprison the drivers - leaving them no choice. Similarly, in order to encourage the largest possible of participants in what was supposed to be the last day of the riots, Hamas declared a general strike and even UNRWA complied and closed down.

Den engelske oberst Richard Kemp har udfærdiget en rapport om Hamas’ bedrageriske strategi, skriver Algemeiner

“Hamas’s use of actual smoke and mirrors to conceal its aggressive maneuvering on the Gaza border is the perfect metaphor for a strategy that has no viable military purpose but seeks to deceive the international community into criminalizing a democratic state defending its citizens,” Kemp wrote.

As part of the HLMG’s ongoing project to assess the impact of Western armies facing enemies deploying terrorist tactics — including deliberate war crimes such as hiding military personnel and infrastructure among a civilian population — Kemp has been observing Palestinian activity and the IDF’s response on the Gaza border since the current spate of violence broke out on March 30. The strategy pursued by Gaza’s Hamas rulers “includes creating situations which compel the IDF to respond with lethal force so that they are seen to kill and wound ‘innocent’ Palestinian civilians,” Kemp said. “In some cases, including during the current wave of violence, we have seen Hamas present their fighters as innocent civilians; numerous fake incidents staged and filmed which purport to show civilians being killed and wounded by Israeli forces; and films of violence from elsewhere, eg. Syria, portrayed as violence against Palestinians,” Kemp continued.

Jerusalem underkender muslimernes virkelighedsopfattelse, det er ‘Katastrofen’. “We will not allow today to be the day the Muslim world loses Jerusalem” sagde Erdogan midt i en tirade, hvor Israel belv beskyldt for at være en terrorstat, der begik folkemord, som optakt til en ny Verdenskrig - hvis nogen, andre end medierne, skulle være i tvivl om, hvad der er stridens kerne.