Sagen mod Trump, ‘unraveling faster than a mummy on a merry-go-round’

Det er Gutfelds beskrivelse af arven fra Obamas udenrigspolitik. Og det ser ud til at være en passende beskrivelse af sagen mod Trump, som stadigt flere amerikanere ser som en heksejagt. Ingen ved, hvad Mueller mener Trump har gjort, om han overhovedet har overtrådt loven og i givet fald hvilken lov, skrev Andrew C McCarthy i en lærd indføring i sammenstødet mellem amerikanske retsstatprincipper og de politiske checks and balances. FBI er bare gået igang med at undersøge alle ting Trump, hans venner og disses hund.

Anledningerne til disse efterforskninger bliver stadigt mere spegede. Meget tyder på at Steele-rapporten, den med de tissende Moskva-ludere, som Hillary Clintons kampagnemaskine bestilte som et led i at finde smuds på modkandidaten Trump, blev brugt som basis for dommerkendelse til overvågning af en af Trumps kampagnemedarbejdere. Rapporten er fuld af u-verificerede og nogle gange højt kulørte oplysninger om Trump og russere og FBI tabte hurtigt tiltroen til den og til ophavsmanden, den tidligere engelske efterretningsagent Christopher Steele, men fortsatte uagtet med præsentere den for en dommer, for at få opretholdt overvågningen.

Og nu viser det sig angiveligt, at den også har været anvendt som begrundelse for at plante en spion i Trumps kampagne. Sådan en rigtig fysisk een. Ædruelige Andrew C McCarthy argumenterer i en lang og kompliceret klumme om hvorfor han mener at det er det sandsynlige ud fra de oplysninger, der er tilgængelige. Oven i det, viser det sig sandsynligvis også, at FBI har forsøgt at kapre en russisk rigmand, til at vidne imod Trump qua hans dårlige relation, til trumps tidligere kampagneleder Paul Mannafort

‘Deep State’ er ikke en historie uden kød, det ser ud til at være inficeret med særinteresser, der går imod det siddende præsidentskab. Baggrunden for undersøgelsen af Trumps tidligere sikkerhedsrådgiver, Michael Flynn, har været svært gennemskueligt fordi FBI og Justitsministeriet kun har villet, og det er under pres fra Kongressen, frigive censurerede dokumenter af hensyn til statens sikkerhed. Men de ucensurerede dokumenter viser, at det mere var af hensyn til den ‘dybe stats’ sikkerhed, rapporterede Sean Davis. Andrew C McCarthy skrev i National Review

They tell us that their lack of transparency is necessary for the protection of national security, vital intelligence, and investigative operations. But what we find out is that they were concealing their own questionable judgments and conflicting explanations for their actions; their use of foreign-intelligence and criminal-investigative authorities to investigate Michael Flynn, Trump’s top campaign supporter and former national-security adviser; and their explicitly stated belief that Flynn did not lie in the FBI interview for which Special Counsel Robert Mueller has since prosecuted him on false-statements charges.

Flynn erklærede sig skyldig i at have givet et forkert vidneudsagn til FBI, altså løjet, om samtaler med den russiske ambassadør i USA Sergej Kislyak. Men

Flynn pled guilty “even though the [FBI] agents did not detect any deception during Flynn’s interview.” There was no elaboration on this point — no discussion of why Flynn was interrogated by FBI agents in the first place; no insight on deliberations within the FBI and Justice Department about whether Flynn had deceptive intent; no explanation of how he came to be charged months later by Mueller’s prosecutors even though the trained investigators who observed Flynn’s demeanor during the interview did not believe he’d lied. This news that Flynn’s interrogators had not sensed deception was not altogether new. It had been reported that then–FBI director James Comey had made this revelation in closed-session testimony before the committee on March 2, 2017. (See my column.) Yet, during media interviews to promote his just-released memoir, Comey — who has rebuked the House Intelligence Committee report as an effort to tear down our law-enforcement institutions — repeatedly expressed bafflement that anyone could possibly have construed his testimony to imply that the agents believed Flynn had not lied.

Det er ikke det eneste, der er censureret. Også i den interne kommunikation mellem de to Trump-hadende FBI medarbejdere, der blev fyret i skændsel, Lisa Page og Peter Strzok, har FBI sløret information, der f.eks. kunne kaste lys over, hvilken sammenhæng deres kommentarer om en ‘forsikringspolitik’ i tilfælde af en Trumpsejr kunne dække over. Ifølge McCarthy (jeg ved det, men han er altså skarp) leverer Pages og Strzoks dialog “a day-to-day narrative of the goings-on in the Clinton-emails and Trump-Russia investigations by two of the highest, most plugged-in officials in the government”.

Strzok and Page are singularly well-informed, central players in the Clinton and Trump investigations. They tell us exactly what is going on and why — or at least they would if the Justice Department had not blacked out key parts of their running conversation. Thanks mostly to the dogged work of Senator Ron Johnson (R., Wis.), who chairs the Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee, hundreds of pages of the Strzok-Page texts have been released publicly — trust me on that: I am bleary-eyed from a weekend of reading about half of them. Even in their heavily redacted form, they are a goldmine of insight.

Og efter en del indsigt, spørger MaCarthy: “[A]re they telling us that Hillary Clinton was investigated — and given a pass — for the unauthorized transmission of classified information by FBI officials who were themselves actively engaged in the unauthorized transmission of classified information?”

Nogen husker nok at Mueller fandt frem til at der rent faktisk var 13 russiske rigmænd (og et firma der ikke eksisterede), med en eller anden forbindelse til det russiske magt apparat, som på den ene eller anden måde havde stået bag påvirkning af amerikanske sind midt i valgkampe og umiddelbart derefter. Udover ‘bot’s’ og mem, hvad de angiveligt hafttvivlsomt held til at forsamle nogle mennesker til demonstrationer for og imod Trump - og Hillary. Ved en lejlighed havde de endda sat to sådanne i stævne i håbet om lidt gang i gaden. Men da alle disse russere ikke var bosat i USA var der ikke mere at gøre ved det, ingen kunne retsforfølges, Mueller havde gjort sit arbejde så godt han kunne og det væsentlige var at han havde afdækket russisk indblanding i det amerikanske valg.

Men havde Mueller nu også det? En af de anklagede russiske rigmænd har taget anstød af anklagerne og har hyret amerikanske advokater for at rense sit gode navn og rygte. Disse advokater kræver derfor nu at Mueller beviser sine anklager i en retssag eller trækker anklagerne tilbage. Mueller har svaret, at han ikke er parat til en retssag, men dommeren holder på at Mueller selv har startet retssagen ved sine anklager - hvilket forekommer logisk

I sagen mod Trumps tidligere kampagne-leder Paul Manafort, leverede dommeren en sønderlemmende kritik af Muellers efterforskning. Mens Mueller ledte efter russiske forbindelser fandt hans folk nemlig ud af at Mannafort flere år tilbage havde lobbyet på vegne af ukrainske interesser uden at have oplyst myndighederne om sin fortjeneste. Dette er ulovligt, men bliver sjældent straffet og Mannafort indviglede i at samarbejde med FBI og overdrog alle dokumenter og servere de forlangt. Alligevel stormede FBI, med skarpladte våben, Mannaforts hjem midt om natten og gennemførte en visitation af hans kone, der var i nattøj. Ingen kunne være i tvivl om at det var et forsøg på at presse Mannafort til at besværte sin tidligere arbejdsgiver Trump