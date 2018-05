200 året for Karl Marx, 100 året for hans elendigheder

det er 200 år siden Karl Marx blev født og derfor er der en overflod af priviligerede mennesker, der takker manden bag de tanker udfra hvilke mellem 70 og 100 mio mennesker blev myrdet og hele samfund destrueret. Som et eksempel kan jeg anbefale at læse Ben Shapiro hudflette en New York Times hyldest. Eller en udfordring, se om De kan se forskel på en filmkritiker og en marxist i Informations artikel om filmen ‘den Unge Karl Marx’.

Svaret er at De kan ikke ikke, når kritikeren savler over den “menneskeligt og politisk engagerende film om den nødvendige kamp for at forandre verden”. Og ironien tabes også når marxisten udtaler

Så Marx er falsificeret, Marx forandrede Verden, endda tilskyndede til dens forandring fordi det er muligt - om så vi skal sætte ild til den. Er det ikke ironisk, som hans samfund kollapsede under vægten af deres egne indre modsætninger, vælter hans egen succes hans teorier omkuld. Kun ‘nationens lort’ kan falde for den slags. Anyways, vi skal have lidt sanddruelighed.

Dominic Sandbrook undrer sig i Daily Mail over at tilsyneladende begavede mennesker, kan gøre noget så dumt, som at se op til Karl Marx. Trods massegravene overalt i Verden, hvor marxismen har været prøvet gennemført og kollapset næsten hver gang (hold ud Kammerat Nordkorea, der er ikke langt igen), så friholdes Marx fra ansvaret ud fra en tanke om at Lenin, Stalin, Mao og Pol Pot, der alle havde studeret Marx nærgående og skrevet tykke bøger om ham, at de alle, samt deres tilhængere, fuldkommen havde misforstået Marx teorier. De var ikke monstre, der blot var marxister, det monstrøse var marxismen

As a young man, Stalin studied Marx’s theories with obsessive dedication. Then, after winning power, he put them into practice.

Stalin did not kill millions of his own people because he was mad. He did it because he believed Marx’s theories required it.

He thought their deaths were a price worth paying for the collectivisation of agriculture, the end of private farms and the coming of a socialist society.

Although Marx’s acolytes will never accept it, Stalin was not perverting his hero’s vision.

In fact, violence had formed part of Marx’s worldview from the very beginning.

‘There is only one way in which the murderous death agonies of the old society and the bloody birth throes of the new society can be shortened, simplified and concentrated,’ wrote Marx in 1848, ‘and that way is revolutionary terror’.

Here is Marx a year later, addressing his conservative adversaries: ‘We have no compassion and we ask no compassion from you,’ he writes. ‘When our turn comes, we shall not make excuses for the terror.’

The truth is that Marx’s vision was inherently violent. How could it be otherwise? How, without bloodshed, would you get your revolution? How would you abolish private property?

Here is a crucial distinction between Marxism — which is often called a ‘political religion’ — and genuine religions.

Christianity, for example, abjures violence and Christians are supposed to turn the other cheek.

But Marxism is violent by definition. If Marxists turned the other cheek, they would never get their revolution.

The other difference is that most religions venerate the individual.

In Judaism and Christianity, the wellsprings of mainstream Western politics, individual life is sacred, because man is made in God’s image.

But, for Marxists, the individual is irrelevant. Man is merely the servant of history. All that matters is the collective, the grand sweep.

And if that means some people — Russian landowners, Chinese merchants, Cambodian teachers, Cuban dissidents — end up in mass graves, prison camps or psychiatric hospitals, that is just their tough luck.

This sort of thinking strikes me as obscene.

Yet, thanks to the sheer force of Marx’s intellect, it has attracted some very clever people.