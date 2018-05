Hvad Trump udløser

Andrew P McCarthy noterer at Trump slår hårdt ned på alle fjender, men “the harder you fight against small stuff, the bigger it appears if your story collapses”. Og det er lige, hvad Trumps historie om sit stævnemøde med den tidligere pornostjerne Stormy Daniels ser ud til at ville gøre i den nærmeste fremtid.

Men ved at benægte anklager, der snart viser sig at være sande, spinder Trumps sig ind i et net af løgne og selvmodsigelser. Hvem betalte fru Daniels, Cohen selv eller på vegne af en vidende Trump? Og hvis Cohen betalte af egen lomme på eget initiativ, blev han så kompenseret for sine udgifter senere, hvilket vil kunne tolkes som et lån, der ikke er blev indberettet til de rette myndigheder. Og blev fru Daniels betalt for ikke at skade Trumps forhold til ægtefællen Melania, eller for ikke at skade hans chancer i valgkampen, og dermed et inddirekte kampagnebidrag, der ikke var blevet korrekt anmeldt til myndighederne? Det er ikke århundredets forbrydelse, som McCarthy pointerer, men pressen vil elske en sådan chance for ikke at tage et opgør med sig selv, om hvorledes man dog kunne dyrke den afsindige russerhistorie og istedet vælte sig i saftige historier om

…hush money before the election, the implausible denials of the conduct, the implausible denials of knowledge about the payment, the specter of cheating on Melania right after the birth of Barron Trump, Stormy’s allegation of an extortionate threat, the laugh-out-loud details of the non-disclosure agreement (Trump as “David Dennison” and Stormy as “Peggy Peterson”), and… (…) …wall-to-wall coverage to prove it happened, including coverage of Trump’s flings and interactions with women over the years (some of which are alleged to involve unwanted advances), until he admits it. If he does, he will look terrible for inducing Stormy to sign a false denial letter and for relying on it. In the meantime, he will look terrible for appearing to threaten Stormy with the punitive NDA damages, which will lend credibility to her thus far uncorroborated claim that, in 2011, an unidentified man threatened that she would be killed if she did not keep quiet. And the cherry on top: Trump’s tweet calls renewed attention to the NDA. While such agreements may be “very common” as Trump says, how “very common” is it to do them under silly pseudonyms instead of the parties’ real names? That question, as night follows day, will lead to more media discussion of the fact that Cohen used the very same pseudonyms in yet another hush-money arrangement with a major GOP donor and Trump supporter.

Der er langt fra Hitler og starter af atomkrige i lommen på Putin til disse sladderbladsskandaler. Men det er, hvad Trumps modstandere i medierne har tilbage så det er hvd der præger den offentlige debat - og det er bare en del af den politiske virkelighed. Men kernen i politik er stadig vælgerne og de er ved at være trætte af, hvad de i stigende grad ser som en politisk heksejagt, på en præsident der både skaffer jobs i USA, fred i Korea og retfærdighed i Mellemøsten, skriver Jeff Crouere i Townhall

In an April Rasmussen Reports poll, only 46% of Americans believed that the Special Counsel investigation was an “honest attempt to determine criminal wrongdoing.” This is a decrease of 6% from October, when 52% supported Mueller’s investigation. With an out of control Special Counsel and a public becoming more disgruntled, one Congressman finally decided to act.On Thursday, U.S. Representative Todd Rokita (R-IN) introduced a resolution calling for the Mueller investigation to endwithin 30 daysunless evidence of Russian collusion is introduced. According to Rokita, he proposed the resolution to “preserve the integrity of our democratic institutions.” Rokita is disturbed by both the scope and the $17 million cost of the Mueller investigation. He believes it is “an attempt by the Washington elite to destroy President Trump.” However, it is also an unprecedented political and legal assault on the 63 million Americans who voted for Donald Trump on November 8, 2016. The Special Counsel and his team of partisan Democrat attorneys are attempting to overturn the results of the last election, and enact, in essence, the first political coup d’état in American history.

Modstanden mod Trump har for længst fået sit eget liv, der helt har løsrevet den fra politisk indhold til fordel for personlige idiosynkrasier. Hans tidligere politiske modstandere er forblændet af personaen Trump og vil blot se ham skandaliseret uanset, hvad det betyder for nationens ve og vel. Men det bliver der ikke så meget af, som de håber og det pæne National Review gruer for.

Alle vidste hvilken levemand Trump, der selv pralede af sit høje energiniveau i valgkampen, var. Hans vulgariteter er kun interessant for folk på de bonede gulve. Historien om en præsident, der i sin tid som reality stjerne, knaldede en halvt så gammel pornostjerne til almuens store forbløffelse og beundring vil snart blegne i skyggen af de politiske skandaler, der vil komme rullende, som følge af afsløringerne af efterretningsvæsenets metoder, pressens løgn- og følgagtighed og korruptionen i det Demokratiske partis top.