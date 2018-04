Deep state in deep s***

“A new report released Friday by the House Intelligence Committee shows there was no collusion between the Trump campaign and the Russian government to influence the 2016 presidential election.” skriver Townhall.

Det viser sig bl.a, skriver Sean Davis i The Federalist, at James Clapper, den tidligere direktør for National Intelligence, beordrede den daværende FBI direktør James Comey til at underrette Donald Trump, der endnu stadig kun var kandidat til præsidentposten om Steele rapportens eksistens. Medierne kendte allerede rapporten, men anså den for uvederhæftig og havde ingen anledning til at offentliggøre den uden selv at miste troværdighed. Comey fortalte dog ikke Trump, at rapporten var bestilt og betalt af hans modkandidat Hillary Clinton, da det ikke tjente Comey egentlige mål og nøjes altså blot med at lade Trump vide, at FBI ligger inde med snavs på Trump.

Clapper lækkede derefter oplysningen om, at Trump er blevet oplyst om de slibrige detaljer i Steeles rapport til CNN. Og derved fik CNN en anledning til at rapportere at Trump muligvis havde været i Rusland for at betale ludere for at lege tisselege i hotelsenge hr. og fru Obama skulle have sovet i. Nu var Steels rapport nemlig ikke længere modkandidatens smuds, men oplysninger, som efterretningsvæsenet tager alvorligt. Og sådan gik det til at Clapper fik et fast job på CNN.

Det er et af de helt forbløffende åbenbaringer i denne sørgelige affære, nemlig hvor let karriereembedsmænd tager på deres embedsmisbrug, at de end ikke gør anstalter til at skjule det. CIA direktøren John Brennan tweetede endda “When the full extent of your venality, moral turpitude, and political corruption becomes known, you will take your rightful place as a disgraced demagogue in the dustbin of history. . . . America will triumph over you”, som Victor Davis Hanson minder om. Og ingen blev forargede for således fyldte the Resistance det offentlige rum med celebriteter, Demokrater og medier, der brugte alle midler for at delegitimere Trumps præsidentskab, når de altså ikke ønskede ham død. Alt kunne lade sig gøre, når blot Trump stod for skud.

George Neumayr minder i Spectator om, at det var Paul Brennan, der overbeviste medierne om at Rusland givetvis lå inde med kompromiterende oplysninger om Donald Trump, u-verificerede rygter, som mange i CIA, ifølge Brennan selv, bifaldt blev spredt.

A leaker, liar, and subversive, Comey is now off to teach “ethical leadership” at William and Mary (his alma mater, for whose basketball team he once falsely claimed to play, according to the book’s review in the Washington Post), while Brennan, who urges members of the federal government to disobey the chief executive, keeps an eye on Trump’s “moral turpitude.” Their delusions of grandeur show no signs of dissipating. Brennan, who supported the Soviet-controlled American Communist Party in the 1970s, has even taken to speaking up for the “deceived,” as if he is the voice of an oppressed and unenlightened proletariat. Comey is operating off a similar conceit, seeing himself as a figure simply too singular to be fired. For some reason, Comey thought it sympathy-inducing to tell Stephanopoulos that he drank wine from a “paper cup” on the flight back after his sacking — an image of Comey not as a moral giant but a pathetic partisan drunk on his own rectitude.

Men tiden rinder ud, Trumps økonomiske politik sætter gang i hjulene hvorfor medierne klynger sig til at “Stormy Daniels or James Comey’s Dudley Do-Right’s memos are a pathway to accomplish what they are beginning to concede Robert Mueller cannot”.

Michael Goodwin siger i New York Post, at der er udbrudt “civil war among anti-Trumpers”, som løgnene er kommet ud af kontrol og nu hvirvler rundt blandt kup-magerne selv