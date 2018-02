Shithole msm

13 russere, ingen bosiddende, hvor det amerikanskle retsvæsen har nogen funktion, er blevet tiltalt af specialefterforsker Robert Mueller for en række ulovligheder, de skal have begået i en mis-informations kampagne, de har orkestreret før og efter det amerikanske præsidentvalg. Mere efter end før, rent faktisk. Men man kan godt blive forvirret over, hvad det drejer sig om, hvis man følger de fleste af de mest almindelige nyhedsmedier.

Vice direktøren for Facebooks reklameafdeling, rob Goldman, har twittet sin frustration over mediernes fordrejede fortælling om ‘russernes’ brug af de sociale medier, skrev Breitbart for et par dage siden. Han skrev bl.a at “swaying the election was *NOT* the main goal”, men derimod “to divide America by using our institutions, like free speech and social media, against us”. Det viste sig at være helt overflødigt, med en venstrefløj og etablerede medier, der svælgede i konspirationsteorier og promoverede vold mod Trumps tilhængere, dem Obama mente klyngede sig til deres ‘guns and bibles’ og som Hillary Clinton kaldte for fortabte begrædelige.

Og når de danske medier bare skriver af efter de etablerede amerikanske medier i deres dækning af den amerikanske virkelighed kan man i Jyllands-Posten læses følgende

USA’s præsident har flere gange kaldt hele undersøgelsen af Ruslands forsøg på at påvirke det amerikanske præsidentvalg et fupnummer og en heksejagt, opfundet af Demokraterne for at skade ham. Den påstand er blevet sværere at fastholde, efter at FBI fredag rejste tiltale mod 13 navngivne russere plus tre russiske selskaber.

Jeg er rimeligt sikker på at Trump omtalte sin egen rolle i sagen som et fup nummer. Nej, vent, jeg kan komme det endnu nærmere end min egen erindring, da CNN citerede Trump selv i sommer, da det stod klart at russerne, som amerikanerne selv, for den sags skyld, aldrig har skammet sig over denne verdens Jørgen Dragsdahler og tidligere præsident Obama, mente 80erne burde beholde deres udenrigspolitik

En anden artikel på Jyllands-Posten er mere sanddruelig og nævner at Rod Rosenstein “fremhævede et konkret eksempel, hvor russiske operatører i december 2016 efter valget havde arrangeret protester for og imod Donald Trump på samme dag i New York.” og at russernes formål var “at skabe mistillid til kandidater og det politiske system generelt“.

I en valgkamp gælder det om at kunne overbevise nok mennesker til at stemme på een selv end modstanderen. Og selv om Trump havde god succes med at fyre op under sin base med det mundrette ‘lock her up!’ var det ikke, hvad der kunne charmere, hverken tvivlere eller modstandere. Så hvad vil almindelige amerikanere sige til et så vulgært udtryk, som en Hillary Clinton figur blive trukket rundt i et bur på åben gade? Bortset fra de, der allerede havde bestemt sig, ville man ikke overbevise amerikanere om meget andet, end at splittelsen i det amerikanske samfund og den politiske debat var var eskalerende.

Eller, som Jim Geragthy skriver i National Review

I mean, if you’re swayed by an image that suggests that Hillary Clinton is the devil and she wants to get into a boxing match with Jesus Christ. . . I’m pretty sure you were probably leaning against her already. The woman’s gotten into a heck of a lot of scandals, but I don’t think she’s ever explicitly challenged the Son of God to get into the UFC Octagon with her. And if Hillary Clinton supporters really want to argue that they lost the votes of a segment of progressives because Bernie Sanders supporters were persuaded by muscular-Bernie cartoons. . . look, if that’s really the case, then it’s not Russia’s, Trump’s, or the Republicans’ fault that a part of the Democratic base is a bunch of easily-distracted shallow idiots. If your voters are getting deterred by doodles, they never really were “your” voters.

Men alligevel skriver Danmarks Radio i en artikel “De [13 russere] var alle tilknyttet organisationen “Internet Research Agency”, der angiveligt forsøgte at påvirke de amerikanske vælgere til at stemme på Donald Trump” og “Profilerne spændte over forskellige temaer, og havde både til formål at påvirke den politiske debat og skabe splid i samfundet til fordel for Donald Trump.” og lader det ledsage af en del anti-Hillary mem, såsom

“Ned med Hillary!” Wow, hvis ikke det får borgerkrigen til at bryde ud… Især når en fakta boks om anklager fortæller at de tiltalte “Har brugt tusindvis af dollars om måneden på at købe politiske reklamer” og “opereret med et månedligt budget på op til 1,25 millioner amerikanske dollars”, hvor der bl.a blev “delt politiske budskaber på social media-konti”, “promoveret information” og “skabt tema-grupper på sociale medier om varme politiske emner”.

Alligevel fortæller samme artikel stik imod dens større fortælling om alt russisk pro-Trump

Gruppen “Blacktivist“ udgav sig for at være en del af Black Lives Matter-bevægelsen, der kæmper for afroamerikaneres rettigheder og ofte imod Trumps politik. (…) Demonstrationer for Trump tæller blandt andet “March for Trump” (“Gå for Trump”) 25. juni 2016 og “Down with Hillary” (“Ned med Hillary”) 23. juli 2016. De tiltalte stod også bag demonstrationen “Support Hillary. Save American Muslims” (”Støt Hillary. Red amerikanske muslimer”) 9. juli.

En anden Danmarks Radio artikel formulerer det således

De 13 russeres mål var ifølge tiltalen at hjælpe Donald Trump til sejren i den amerikanske valgkamp. Fra midten af 2016 betød det blandt andet, at de støttede Trumps kampagne, og at de modarbejdede Hillary Clinton, der var Demokraternes præsidentkandidat.

Hvilket altså er forkert ifølge Rod Rosenstein, som har udfærdiget nævnte anklageskriftet. Målet var bare at yppe kiv, i hvad venstrefløjen og medierne altså allerede var i fuld gang med.

Politiken havde denne ambivalente overskrift på deres vinkel, som de, sjovt nok, har bygget en betalingsmur omkring, således at ikke alle bare kan komme vadende sydfra og læse deres guldkorn

Fortællingen om at russerne hjalp Trump vedligeholdes ikke bare, men opgraderes så splid nu tilhører Trump og ikke andre, hvilket tager forrang for artiklens citerede dementier af samme fortælling. 47 mennesker var interesserede i den afbilligede demonstration, men hvor mange af dem mødte overhovedet op?

Berlingske Tidendes overskrift var dog sanddeuelig, “De skulle skabe splid i USAs politiske system” hed det om de 13 russere. Mere turde jeg ikke læse, da man altid skal slutte med noget godt.