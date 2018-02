Deres lov og hvide menneskers penge parallelt

Nogle forskere har udtrykt deres kvaler over at regeringen opererer med begrebet parallelsamfund om den muslimske tilstedeværelse i Danmark og som til Videnskab.dk bl.a siger

»Ja, i rapporten definerer man et parallelsamfund som et samfund, der ikke har kontakt til det danske, og som ikke ønsker at blive en del af det danske samfund. Men det jo ikke det, man undersøger. Man har ikke været ude og spørge de her mennesker om deres holdninger,« påpeger Brian Arly Jacobsen.

Joh, nogle har nu spørgt de her mennesker om deres holdninger. Så sent som i forrige uge endda, talte TV2 f.eks med en Amal Najja. Najja var den eneste indvandrer i hendes klasse da hun for 25 år siden var elev på Tovshøjskolen i Gellerup. I dag er hun så skolelærer på sin gamle skole og i de 25 år er Gjellerups fremmedkvotient flyttet sig fra 2/3 i 1993 til 4/5 i dag.

- I starten af halvfemserne kom araberne. Så blev det somaliere. Og senere igen kom der kurdere. De havnede alle sammen herude. Det er jo en klar udvikling, selvom man i hele den periode har talt om, at det var det modsatte, der skulle ske. Og der skete altså også en stor ændring. For pludselig var det ikke flygtninge, der kom. Det var mennesker, som kom for at skabe et bedre liv for sig selv og familien. Og de opdagede hurtigt, at børnene kom i skole, man fik mad på bordet, og man havde tryghed, uanset om man arbejdede eller ej, siger Amal Najjar.

(…)

- Dengang i 1993 var udgangspunktet, at man talte dansk til hinanden. Når vi var to arabere, talte vi selvfølgelig arabisk sammen, men man var nødt til at kunne dansk for at klare sig. Sådan er det ikke længere. Jeg kan klare mig med at tale arabisk alle steder, fordi vi er så mange herude nu. Det er ikke nødvendigt at tale dansk. Og når det ikke er nødvendigt, forsvinder hele motivationen for at få det lært jo også. For hvorfor skulle man?