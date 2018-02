Så begynder det store bagslag

Et notat udarbejdet af formanden for Kongressens efterretningsudvalg Devin Nunes, der kaster lidt lys på, hvorledes FBI satte sig for at efterforske alle indvolverede i Trumps kampagne er offentliggjort. Notatet er udarbejdet på baggrund af, hvad Nunes mener at efterretningsudvalget har fået præsenteret af oplysninger vedrørende Muellers mange efterforskning af alting Trump, russere og obstruktion.

Mistanken fra Trump sympatisørers og alment juridisk bekymrede borgeres side har været i hvor høj grad, den famøse Steele rapport er lagt til grund. Steeles rapport var i starten sponseret af en republikansk Trump rival, men fandt vej til Demokraternes kampagne, hvor dens fokus skiftede mod russiske kontakter og tisselege i Moskvahotelværelser. Og FBI er selvfølgelig i sin gode ret til at bruge den som udgangspunkt for sine egne undersøgelser, men de må ikke forlade sig på den. Den altid ædruelige Andrew C McCarthy skriver i National om notatet, at det viser at FBI åbnede en sag mod en af Trumps medarbejdere på et problematisk grundlag, for siden at kunne åbne sager mod resten af Trumps stab

The memo states that the Obama administration concealed from the court that the dossier was commissioned and paid for by the political campaign of Donald Trump’s Democratic opponent, Hillary Clinton. Nor was the court informed that the dossier’s author, former British spy Christopher Steele, told a senior Justice Department official that he was “desperate” to prevent Trump from being elected president. Moreover, despite presenting dossier information as probable cause on four separate occasions — for the initial FISA warrant in October 2016, and three times in the ensuing months — the FBI failed to verify the dossier’s explosive allegations and failed to inform the court that its efforts to corroborate the allegations had been unavailing. Indeed, the memo relates that the government once presented a news story to the court as corroboration for Steele’s claims, apparently unaware that Steele himself was the source for the news story. (…) The FISA court warrant targeted Carter Page, who had volunteered to serve as a Trump campaign foreign-policy adviser. The memo relates that the warrant was originally issued on October 21, 2016, and re-authorized three times thereafter. Under FISA, warrants targeting American citizens lapse after 90 days. If you’re keeping score, that means a warrant based on claims that Trump was corruptly aligned with the Kremlin was renewed twice after Donald Trump became president. According to the committee testimony of former FBI deputy director Andrew McCabe, the information in the dossier was necessary to the probable-cause showing required to justify issuance of a FISA warrant. That is, the warrant would not have been issued without the dossier information.

David Harseany skrev i National Review før notatets offentliggørelse

For that matter, even if President Donald Trump is guilty of colluding with the Russians, or whatever crime Special Counsel Robert Mueller has settled on pursuing, it doesn’t mean the Obama administration was above abusing its power to spy on opponents. It’s highly plausible, in fact, that an administration that had little compunction about spying on journalists and others and then lying about it would feel comfortable dropping standards to snoop on its political adversaries.

For medierne og Demokraterne synes logikken at være, at demokratiet skal stå til ansvar for efterretningstjenesterne og ikke omvendt.

Det er blevet påstået at notatet er rettet til at formanden for efterretningsudvalget, den republikanske Nunes, for at passe en bestemt fortælling til fordel for Trump. Nunes har bedyret, at der var tale om et par kommafejl og et par enkelte udeladelser af information, der ikke blev skønnet relevant at offentliggøre også af andre medlemmer af sikkerhedsrådet og fra begge partier. Ellers er striden ikke om sandheden, men i hvor høj grad det er taget ud af en sammenhæng eller måske endda sammensat af udvalgte oplysninger.

FBI hæfter sig ved den manglende sammenhæng, som de er bekymrede for om giver et misvisende billede Allahpundit, der nu forventer en PR krig, hvor “a waterfall of leaks from both sides is on the way”, skriver i Hot Air at

If the Steele dossier was the *only* thing the FISA Court had to go on, maybe the feds shouldn’t have cleared that bar. But if they have Steele plus their own independently developed evidence? This is what the FBI statement is alluding to, I think, when it mentions “material omissions.” Nunes’s memo is going to claim that the Steele dossier was part of the FISA application, which is probably true. But, says the FBI, what about the other parts? This is why we need the underlying intelligence too.

Trey Gowdy er ikke helt enig i den sidste konklusion. Men han mener, at nogle FBI agenter, med meget stærke negative følelser for Trump, skulle forklare hvad de mente, når de talte om et “hemmeligt selskab” og om det indbefattede ovennævnte FBI direktør Andy McCabe. McCabe, der var stærk involveret i efterforskningen af Hillarys e-mail sag, som han syntes at sylte og hvis kone fik et stort bidrag til hendes politiske kampagne fra en Clinton allieret, blev for nogen tid siden bedt om at trække sig tilbage.

Hvis notatet loyalt gengiver arbejdsgangen er det logisk at Demokraterne og den del af “modstandsbevægelsen”, den foregående regering lod etablere og som endnu sidder tilbage, ikke er interesseret i at få sandheden at vide. Jo mere der ligger hen i mørket, jo mere kan mørkemænd tales frem i offentlighedens bevidsthed. Mørket motiverer gængen; ved at pege begrunde de uendelige efterforskninger med mistanker baseret på undersøgelsernes eksistens har man sluttet ringen et niveau over Kafka. Men Donald T er ingen Josef K.