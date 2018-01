Truslen mod ytringsfriheden kommer fra højre

Året er begyndt med at folk som den svenske samfundsrevser PeterSweeden, der fik lukket sin PayPal konto, Britain First Paul Rimmer, blev arresteret i Belfast mens det engelske politi er på jagt efter borgere, som fremkommer med anstødelig tale om pædofil-ringe af anden etnisk herkomst, den østrigske identitære leder Martin Sellner, der også har svært ved at åbne både bank- og Youtubekonto, har fået sin bil brændt af, mens man roligt kan tale om at slå mænd ihjel.

PET advarer ifølge Jyllands-Posten derimod om at “[t]ruslen fra højreekstremistisk terror i Danmark er vokset” og fremkommer med et eksempel “I juni pløjede en mand i en varevogn eksempelvis en gruppe muslimer ned ved en moské i London” og brandattentater i Sverige

Ude i Europa gik tendensen den modsatte vej forrige år. Ifølge Europols seneste årlige rapport om terrortrends i alle EU-landene tegnede venstreekstremister sig i 2016 for 27 fejlslagne, forhindrede eller udførte angreb ? en skarp stigning fra 2015 ? mens højreekstremister kun stod bag ét angreb (et brandattentat mod en moské i Holland). Jihadister stod bag 13 gennemførte eller forpurrede angreb på tværs af EU. De venstreradikale og/eller anarkistiske angreb bestod primært af improviserede brandbomber eller mindre sprængladninger, fremhæver Europol i rapporten, som altså er et år bagud i forhold til PET’s analyse. I Italien, hvor 16 af angrebene udsprang, gik terrorgrupperne efter mål med forbindelse til behandlingen af flygtninge og migranter, såsom udrejsecentre. Langt den største trussel mod Danmark kommer fra militant islamisme, som også fylder klart mest i PET-analysen.

“Det må eje sin egen bitre ironi at sidde på Jyllands-Posten - forskanset bag hegn og bombesluser - og skrive om “truslen fra højre” skrev Uwe Max Hansen på Facebook

Politiken skrev at politikerne herhjemme tøver med at skride ind, men “hadet stortrives på nettet”. Selv om Tyskland tvinger sociale medier som Facebook og Twitter til at censurere, hvad de opfatter som racistisk, så bekymrer de store it-giganter sig også selvstændigt over deres evne til at “præge bevidstheden hos enkeltindivider, forme den offentlige debat og dermed påvirke hele planetens fremtid.” Drømmen om et teknologisk medborgerskab og debat døde med det Arabiske Forår, men “Hvis man vil forstå, hvor meget der har forandret sig til det værre, er det blot at følge den amerikanske præsident og hans daglige twitter-provokationer”, skriver Information under overskriften “Internettet er blevet ond og farligt“. Og præge debatten ondsindet, det er lige hvad de store teknologigiganter gør og Prager University sagsøger derfor Google/Youtube for censur.

Det har længe været en sandhed at Tvitter “shadowbans” højreorienterede og nu har James O’Keefe

Så naturligvis var Jacob McHangama foruroliget over Trumps danske støtters “stadig larmende tavshed - eller relativisering” fordi Trump vil “udvide injurielovgivningen i USA”.