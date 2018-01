I i et interview med Daily Mail fortæller Michael Palin (Monty Python) om den sorg han føler for sin Python ven Terry Jones, der er ramt af en demenssygdom og sin (da) kommende film om magtkampen i Kremlin efter Stalins død. Og når man ikke laver en film om Hitler, så er Trump selvfølgelig ligesom “Stalin’s style, trying to be the strong man who can say anything”. Bortset fra at “Trump didn’t quite know what he was doing” hvor “Stalin was much more skilful at choosing who was going to be with him.’” og derfor er Trump mere som Mussolini, “always juts his chin out and turns away at the end of a speech”. Det er frygteligt, siger Palin, “actually how similar it is”.

Det markerede vel den sidste krampetrækning for Trump-er-Hitler fortællingen, som var svært at oprethold i længden, når man samtidig beklagede at Trump ikke ville lede Verden. I stedet har man kastet sig over Michael Wolffs bog “Fire and Fury: Inside the Trump White House,”, der er skrevet med en form for insight viden og beskriver Det Hvide Hus som et kaos omkring en narcissistisk og inkompetent Trump.

I samme ånd konkluderer Jonah Goldberg, i et absurd forsøg på at positionere sig væk fra Trumps mest hysteriske kritikere, i National Review at ”The president is a man out of his depth, propped up by a staff and a party that needs to believe more than what the facts will support” - ikke ud fra en analyse af virkeligheden, men af Trumps lix tal og generelle mangel på dannelse.

Problemet er blot, siger John Nolte i Breitbart, at denne petitjournalistik og fabrikerede sladder ikke korresponderer så godt med virkeligheden. En mentalt ustabil Trump ville ikke kunne vinde valget i første hug og hans Hvide Hus ville selvfølgelig ikke kunne skabe store politiske resultater i sit første år, som skattereform, bugnende økonomi og nedkæmpelse af ISIS, hvis det henlå i kaos.

By far, though, Trump’s greatest accomplishment last year was keeping his eye on the ball. Nixon, Clinton, and Bush 43, all lost their way while dealing with scandal, media frenzies, and investigations. Not Trump. Despite unprecedented distractions, there is no greater testament to his mental stability than his laser-like focus on his political priorities, which is a superhuman feat — quite the opposite of a mentally unstable moron. If anyone is showing symptoms of schizophrenia it is the media. For more than a year, they have pushed a conspiracy theory about Trump wanting to win so bad he colluded with the Russians. Now they want us to believe Trump didn’t want to win the presidency at all. How’s that for lunacy?

En ophidset Alan Dershowitz anklagede på Fox News venstrefløjen for at bruge de samme metoder som totalitære regimer, ved at erklære politiske modstande som sindssyge. Trump selv tog anklagerne om sin mentale ustabilitet i sædvanlig Trump ånd og tweetede lystigt “Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart”, listede sit imponerende cv og konkluderede lystigt “I think that would qualify as not smart, but genius….and a very stable genius at that!”.

Og det reddede Scott Adams (Dilbert) dag, der jublede over Trumps evne til at erobre sine modstanderes dagsorden. For selv om angrebet på Trump var af højeste kvalitet, ved at så tvivl om Trumps mentale tilstand, vil det lykkes Trump at knytte sit navn ordene geni og stabilitet. Og det vil cementeres af hans hysteriske kritikere, der i vantro sarkastisk vil gentage Trumps påstand om sit eget geni, om og om igen året ud. Sætning efter sætning, der indeholder ordene ‘Trump’ og ‘geni’. Det virkede i hvert fald for Thatcher, da en russisk journalist kaldte hende ‘Jernladyen’.