Very fake news

I forrige uge rapporterede flere medier, at Wikileaks skulle have tilbudt Trump og hans kampagnestab adgang til de e-mails der var blevet hacket/lækket fra partiet Demokraternes servere og at dette skulle være sket inden nyheden om hacket/lækagen blev kendt af offentligheden. Dette blev tolket som en rygende pistol på at Trump arbejdede koordineret sammen med Wikileaks og dermed inddirekte med Rusland. Det hele var baseret på en e-mail fra en ellers ukendt Michael J. Erickson til Trumps søn Donald Trump Jr, hvori Jr blev tilbudt en digital krypteringsnøgle.

Men historien holdt ikke vand og medierne ukritiske behandling var med Glenn Greenwalds ord i The Intercept et ‘ymygelsesorgie’. Den ukendte Erikson viste sig nemlig at være en tilfældig fyr, der bare havde sendt en opfordring til Junior EFTER, at e-mailsne var blevet offentliggjort og altså allerede kunne ses af hvem som helst. Men denne ‘nothingburger’ af en nyhedshistorie var faktisk fyldt med et delikat indhold, skriver Conservative Treehouse (CTH), for medierne havde mere end en anonym kilde til de samme oplysninger, mere end en kilde som altså havde lavet den nøjagtigt samme dateringsfejl…

It was leaked from within the committee, and later reported by CNN, that the date was “September 4th, 2016”; a date convenient for a collusion narrative between Trump Jr and WikiLeaks.

However, the real date, on the actual email, was “September 14th, 2016”; a day after Wikileaks published the content of their DNC leaks and a date that makes the entire CNN report a ‘nothingburger’.

However, CNN reports that two independent sources originally leaked to them the contents of what they had seen on the email in question. But CNN never saw the email, until later in the day.

Think about this carefully.

?Two “independent sources” both looked at an email, and both came away from reading that email with the wrong date? How is that possible?

It has been CTH contention for several weeks that a counterintelligence sting operation has been going on within the IC community. False trails of information, seeded by ‘White Hat’ investigators, intended to be captured by ‘Black Hat’ leakers – and delivered to their usurping allies in media. The stories are fake, the leaks are real.

All investigative documents, relating to the witness, are provided to the congressional committees prior to the interviews with the witnesses; or, if the information is classified, each committee member has an opportunity to review the documents via a controlled SCIF environment when no physical copies are allowed as part of the evidence.

The Don JR./Wikileaks email could very easily be part of a ‘sting’. The date was intentionally seeded as incorrect. The resulting story is fake. The leak, however, is real.

Each nugget of disinformation exposes a specific leaker. Each trail used in the sharing of that disinformation exposes the enabling media. The White Hat plants the fake news seed, and then watches to see where, when, how, to-whom, and from-whom, it shows up.