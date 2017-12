Ønsketænkning

Så overbevist om Trumps samarbejde med ‘russerne’ er pressen at ABCs nyhedsvært Bryan Ross troede at Flynn havde afsløret hvorledes russerne havde hjulpet Trump med at vinde valget, skriver Daily Caller. Ross projektion sendte aktiemarkedet (i den boomende økonomi) på en rutchetur og han er suspenderet fra sit arbejd i 4 uger. Og således blev Rosss mere end ’sexed up’ nyhed modtaget på ABCs The View, hvor alle er kvinder, venstreorienterede og ekstatisk glade for udsigten til at deres eget system måske er blevet kuppet af en fremmed og, hvad de anser som fjendtlig, magt

Men også FBI har sine idiosynkrasier og en agent blev fyret fra efterforskningen da han blev afsløret i en anti-Trump korrespondence, skriver Breitbart. Dette er ikke overraskende, hverken at Mueller reagerer så kontant på en potentiel mistanke om skjulte dagsordner i FBI, hans ry skulle være ulasteligt. Men det er heller ikke overraskende at der blandt FBIs ansatte, som i hele ‘Deep State’, findes et væld af ansatte med stærke følelser imod Trump og hans dagsorden.

Jeff Cruoere skriver i Townhall at FBI at flere agenter reagerede i vrede over da en whistleblower afslørede, at daværende justitsminister Loretta Lynch havde haft et halv time langt møde på en flyvestation med tidligere præsident Bill Clinton i løbet at valgkampen, mens Hillary, hans egen kone, stadig blev efterforsket.”One unidentified FBI agent lamented that the meeting was disclosed to the press and claimed that “We need to find that guy” in order to get him fired” skriver Cruoere og siger at det afslører at FBI var mere optaget af, hvad der kunne skade deres chef og Hillarys chancer for at blive præsident, end for den amerikanske offentlighed, der ret beset betaler deres løn og er hele deres eksistensberettigelse.

Hvis FBI havde haft en ærlig interesse for deres fag ville de være blevet vrede over, hvad der stærkt lignede en politisk studehandel, som ville underløbe deres arbejde, som er at sikre det amerikanske folk mod ulovligheder. Da Hillary endelig blev interviewet sammen med 17 andre involverede, af FBI skete det ikke under ed og ingen noter blev taget. Og daværende direktør Comey, der blev fyret af Trump tidligere på året, havde allerede skrevet konklusionen på FBIs efterforskningsrapport. Holdt sammen med hvorledes skattemyndighedernes chikane af konservative og Tea Party organisationer, ligner det en tanke, at FBI er en del af sumpen.