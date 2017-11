“You were here long before any of us were here” fortalte Trump heltemodige indiansk-amerikanske veteraner fra 2.Verdenskrig ved en ceremoni til deres ære, og indskød så “Although we have a representative in Congress who they say was here a long time ago. They call her Pocahontas”.

Og selvfølgelig gik the Resistence i selvsving og talte om racisme. “Trumps Pocahontas-joke vækker harme: »Det er virkelig modbydeligt«” skrev både BT og Berlingske Tidende solidarisk med deres amerikanske meningsfæller. Øgenavnet bruger Trump (og den venstreorienterede Bill Maher) “fordi [Demokraternes leder i Kongressen Elisabeth Warren] tidligere har hævdet at have rødder blandt Cherokee-indianerne”, som Berlingske forklarer. Men hun har mere end det, som David French forklarer i National Review, som han mindes tiden på Harward i 90eres stemning af diversitet fremfor kvalitet

When she came to Harvard Law School, she was — believe it or not — considered by some to be a “minority hire.” She listed herself as a minority on a legal directory reviewed by deans and hiring committees. The University of Pennsylvania “listed her as a minority faculty member,” and she was touted after her hire at Harvard Law School as, yes, the school’s “first woman of color.” This was no small thing. At the time, elite universities were under immense pressure to diversify their faculties (as they still are). “More women” was one command. “More women of color” was the ideal. At Harvard the pressure was so intense that students occupied the administration building, and the open spaces of the school were often filled with screaming, chanting students. One of the law school’s leading black academics, a professor named Derek Bell, left the school to protest the lack of diversity on campus. (…) No one can know whether Warren would have landed at Harvard without faking her ethnicity (Harvard of course denies her alleged minority status was a factor), but we do know that she spent years holding herself out as a Native American. We do know those claims were extremely dubious. We also know that she made those claims exactly at the time when they could most help a young career.

Poca… Warren har også skrevet en kogebogen Pow Wow Chow, med opskrifter hun kopierede fra en fransk kok, som hun ukvalificeret har hævdet at være den første ammende kvinde, der bestod jurastudiet i New Jersey. Hendes største akademiske værk byggede på statistisk forfalskning, der skulle bevise behovet for et statsligt sundhedsvæsen og hendes største politiske værk var forfatningsstridigt.

Trump havde på forhånd sikret sig de moralske rettigheder til at bruge navnet Pocahontas hos en af den berømte indianerkvindes efterkommere. Heller ikke indianerne ser mildt på Warrens identitetssvindel. Og venstreorienterede Bill Maher har endda også drillet Warren med Pocahontas i et direkte interview.

Og derfor kan Demokraterne ikke vinde denne konfrontation. Medierne har ikke opdaget at folk ikke tager racismebeskyldninger alvorligt, hvis de kræver eksperter med bagvendte analyser for at blive bevist. Hvis daglig tale kræver en ekspert, kan vi andre slet ikke tale sammen og det har vi erfaring for at vi kan. Til gengæld mindes amerikanerne om, hvorfor Demokraternes Warren bliver kaldt Pocahontas, nemlig fordi hun forstiller sig på bekostning af minoriteter og således er den egentlige racist. Og det trækker de andre pinlige historier med i et revy.

Imens burde Trump ligge i forhandlinger med netop Warren og Demokraternes formand i Senatet Charles Schumer om det kommende budget, men de to Demokratiske ledere var blev væk . Og mens de forklarede hvorfor ordlyden i nogle Trump teweets havde bekommet dem uvel så Trump pressemøde flankeret af to tomme stole i bedste Clint Eastwoodstil, mens han mindede om at nationen, i skyggen af Nordkoreas seneste raket-trussel, havde brug for at politikerne trak i arbejdstøjet…

Thomas Begay, en af krigsheltene fra kodeenheden, syntes at han havde haft mere oprivende oplevelser i sit liv end medierne “The Marines made us yell ‘Geronimo’ when we jumped out of planes and that didn’t offend me either.”