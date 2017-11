YouToo Lying Ted

“Have you heard any new jokes about Chappaquiddick?” var et spørgsmål, som Ted Kennedy ofte stillede folk han mødte, har Ed Klein fortalt. Bortset fra at være en arbejdsom og succesrig senator, var Ted Kennedy kvartalsdranker og han “drank so much you couldn’t get to the [regular] bar fast enough” har en servitrice sagt om hvorfor man satte en interimistisk bar, tæt ved hans stambord. Og han blev aldrig USAs præsident fordi han skandaliserede sig selv.

Den 18 juli 1969 holdt Ted Kennedy og 5 venner der alle havde arbejdet for broderen John F Kennedys valgkamp, en mindefest for valgkampen i 1959 på Øen Chappaquiddick ved Martha’s Wineyard. Indbudt var også 6 kvinder, ingen endnu fyldt 29 og alle var de ugifte - i modsætning til de 6 modne mænd. Også de havde arbejdet på John F Kennedys valgkamp og var kendt som the Boiler Room Girls.

Kvart over elleve forlader Ted Kennedy og Mary Jo Kopechne festen i Kennedys 4-døres Oldsmobile Delmont 88. Efterladt bliver også Kennedys chauffør, der er med til festen og Kopechnes hotelnølge, håndtaske og trusser. Et kvarter til en halv time senere ser en politibetjent Kennedy og Kopechne parkere på en privat vej ved en kirkegård, Da betjenten spørger om han kan hjælpe dem, kører Kennedy væk og tilbage på den asfalterede hovedvej.

På et tidspunkt forlader han den asfalterede vej og drejer af en grusvej mod Dike Bridge, en lille bro af træ, som han rammer i for høj fart og kører i vandet, hvor bilen havner på hovedet. Kennedy når at redde sig ud, men det gør Kopenche ikke. Kennedy har senere påstået at han kæmpede for at redde Kopenche ud indtil han faldt om af udmattelse på flodbredden. Derefter tog han tilbage mod sit hotel.

Kennedy passerede fire huse på sin tur tilbage, men stoppede ikke ved et eneste af dem for at ringe efter hjælp. Tilbage på hotellet kom Kennedy i tørt tøj og gik i seng. Lidt i 3 om natten klagede han til hotelejeren, at han var blevet vækket af støj fra en fest. Næste morgen havde han en hyggelig samtale med vinderen af et regatta, som også Kennedy var deltager af. Endnu havde Kennedy ikke ringet og meldt ulykken til myndighederne.

Om formiddagen kom to af Kennedys venner fra den foregående aftens fest og hentede ham tilbage tilbage til Chappaquiddick, hvor de stoppede på vejen, så Kennedy kunne foretage en række telefonopkald fra en telefonboks. Ingen af dem var til myndighederne, men forskellige fortrolige venner, som han spurgte til råds.

Men på det tidspunkt havde en dykker ved navn John Farrar trukket Kopechne op af vandet. Hun var død og hendes krop var i rigor mortis. Bilen var blevet set af nogle lokale fiskere lidt over otte om morgenen, der havde underrettet politiet. klokken 10 ankom Kennedy på den lokale politistation og afgav et sølle vidnesbyrd om de tragiske begivenheder hans uansvarlige kørsel havde ført til.

Næsten 9 timer var der gået, fra Kennedy kørte sin bil i floden til Kopenches lig blev reddet i land, og 10 timer til han tilstod en form for medansvar. 140 meter fra ulykkesstedet boede Sylvia Malm, der havde lyset tændt den nat. Men Kennedy gik ikke derhen for at ringe efter hjælp. Hvis han havde, ville politiet være ankommet og allerede da havde kontaktet dykkeren Farrer der vidnede følgende

It looked as if she were holding herself up to get a last breath of air. It was a consciously assumed position…. She didn’t drown. She died of suffocation in her own air void. It took her at least three or four hours to die. I could have had her out of that car twenty-five minutes after I got the call. But he [Ted Kennedy] didn’t call.

Kopenche “lived for at least two hours down there”, mens hun holdt fast i bagsædet for at holde hovedet oppe i en luftboble i bilen, kæmpende for sit liv alene i kulden og mørket - “It looked as if she were holding herself up to get a last breath of air”. Hendes kræfter er altså ebbet ud nogenlunde samtidig med en tør og varm Ted Kennedy klager til hotelejeren over, at støj holder ham vågen.

Bilen som Kennedy påstår han ikke kunne finde i mørket

Myndighederne, partikammeraterne og pressen (så langt man nu kan skelne dem fra hinanden) beskyttede på det skammeligste Kennedy fra vanære, i håbet om at han kunne slå Nixon af pinden i 72′. ““It was a cover-up,” says Leslie Leland, foreman of the grand jury that considered the case“ ifølge People

The Vineyard Haven pharmacist, now 49, was the Dukes County grand jury foreman who requested in March 1970 that the jury be convened to investigate Kopechne’s death. “We weren’t out to get Kennedy,” he says. “We just wanted to get to the truth.” But, Leland says, the grand jurors were never allowed to investigate. The grand jury sought to subpoena all the key witnesses, including Gargan, Markham and the women who had attended the party. The then-District Attorney Dinis “told us that we couldn’t subpoena them because they’d already testified at the inquest,” Leland recalls. (In fact, a grand jury is legally empowered to subpoena anyone it wants.) Denied access to witnesses, the grand jury asked to at least see the transcript of their testimony at the inquest. But this request was denied by the judge supervising the grand jury session. “I was dejected,” Leland recalls. “We had tried to do our job, to get at the truth, but we couldn’t.” With virtually no evidence to go on, the jury took no action. “I felt I had been set up by the D.A. so that they could claim there was a grand jury investigation,” says Leland. “We had been used.” “There was definitely a cover-up. We were all madder than hell that we couldn’t subpoena anyone we wanted—our hands were tied,” says another grand juror, Lloyd Mayhew, 68, a retired New England Telephone Company employee. “So many things bothered me; they still do.

Trods Kennedy og hans venners usammenhængende vidneudsagn og den helt uansvarlige opførsel, skete der intet. Kennedy blev ikke anklaget for manddrab, som ellers var oplagt, men slap med en betinget dom på 2 måneder, for at have forladt ulykkesstedet bl.a fordi dommeren James Boyle lagde vægt på “Kennedy’s age (he was 37 years old at the time of the incident), character, and prior reputation” og “referred to Kennedy’s “unblemished record” and said that he “has already been, and will continue to be punished far beyond anything this court can impose.”

3 måneder forinden havde følgende udspillet sig

In April 1969, flying back from a congressional trip to inspect the living conditions of poor Indians in Alaska, a hard-drinking Kennedy pelted aides and reporters with pillows, ranged up and down the aisles chanting “Es-ki-mo power” and rambled incoherently about Bobby’s assassination, saying, “They’re going to shoot my ass off the way they shot Bobby…”

“Of odd and reckless behavior, there are many examples” skrev Michael Kelly i 1990 og gav nogle af dem, i en lang artikel, hvor også ovenstående er taget fra

In a downtown office, a former congressional page tells of her surprise meeting with Kennedy three years ago. She was 16 then. It was evening and she and her 16-year-old page, an attractive blonde, were walking down the Capitol steps on their way home from work when Kennedy’s limo pulled up and the senator opened the door. In the backseat stood a bottle of wine on ice. Leaning his graying head out the door, the senator popped the question: Would one of the girls care to join him for dinner? No. How about the other? The girls said no thanks and the senator zoomed off. Kennedy, the formal page said, made no overt sexual overtures and was “very careful to make it seem like nothing out of the ordinary.” It is possible that Kennedy did not know that the girls were underage or that they were pages and, as such, were under the protection of Congress, which serves in loco parentis. Nevertheless, the former page said she did find Kennedy’s invitation surprising. “He didn’t even know me,” she says. (…) One East Coast playboy recalls an incident a few years ago in a popular Palm Beach bar when “a definitely drunk” Kennedy shoved him against the bar and spilled his beer as the senator rushed out the door with a blonde so young, the man at first mistook Kennedy for an angry father come to take home an underage daughter. (…) It is after midnight and Kennedy and Dodd are just finishing up a long dinner in a private room on the first floor of the restaurant’s annex. They are drunk. Their dates, two very young blondes, leave the table to go to the bathroom. (The dates are drunk too. “They’d always get their girls very, very drunk,” says a former Brasserie waitress.) Betty Loh, who served the foursome, also leaves the room. Raymond Campet, the co-owner of La Brasserie, tells Gaviglio the senators want to see her. As Gaviglio enters the room, the six-foot-two, 225-plus-pound Kennedy grabs the five-foot-three, 103-pound waitress and throws her on the table. She lands on her back, scattering crystal, plates and cutlery and the lit candles. Several glasses and a crystal candlestick are broken. Kennedy then picks her up from the table and throws her on Dodd, who is sprawled in a chair. With Gaviglio on Dodd’s lap, Kennedy jumps on top and begins rubbing his genital area against hers, supporting his weight on the arms of the chair. As he is doing this, Loh enters the room. She and Gaviglio both scream, drawing one or two dishwashers. Startled, Kennedy leaps up. He laughs. Bruised, shaken and angry over what she considered a sexual assault, Gaviglio runs from the room. Kennedy, Dodd and their dates leave shortly thereafter, following a friendly argument between the senators over the check.

Alt dette og mere til, mens Kennedy var tynget af skyld.

Hollywood så ikke sådan på det, da filmen Chappaquiddick blev indspillet i 2017. “You’ll see what Senator Ted Kennedy had to go through” lovede produceren Mark Ciardi om filmen. En film om “Teddy’s Very Bad Week”, som Jada Juan skrev for Vulture og begræd at Chappaquiddick “in a way, made way for Donald Trump”. Dog var fair nok til at tilstå at Kennedys “crime was more severe” end “Trump talking direct-to-camera about how that Access Hollywood pussy-grabbing”.

Uden at have set filmen, ligner den på baggrund af sin omtale en spildt chance i disse #MeToo tider med anklager og bekendelser og feministers opvigleri til massekastration. Hvorfor er det naturligt i det parti, at 6 gifte mænd kan underholde 6 ugifte yngre kvinder. Og hvad skal man lægge i at de unge kvinder havde en samlebetegnelse og at de optrådte således i flok? Der er spændende dynamikker mellem mænd og kvinder og mellem der der besidder magt og de der gerne vil være tæt ved magt fra Monroe til Lewinski.

Der er kultur i partiet Demokraterne, som de er i startet på at erkende og som de næppe har patent på. Man tilgiver gerne sine idoler, i hvert fald mens de endnu er nyttige. Og Kennedy var meget nyttig så de vedblev med at stemme ham ind som senator kontinuerligt til sin død. Og selv op til Obama perioden så de stort på hans forbrydelse og bizarre optræden og fejrede ham, som kvindernes forkæmper

“You know, Teddy’s a grown man and he can do whatever he wants” havde hans nevø svaret på spørgsmål om hans opførsel.