The Vast Right Wing Conspiracy strikes back

I Godfather II, minder Michael Corleone sin adoptivbror Tom Hagen om at alle familiens folk er forretningsmænd og at deres loyalitet afhænger af hvor meget den betaler sig, førend han drager til Cuba for at mødes med Hyman Roth. Det samme gør sig gældende i nulsumsspillet politik og Clintons er på vej ned.

Bill Clinton bliver Weinsteined i The Atlantic, for sine mange overgreb, slibrige affærer, voldtægt og misbrug af sin magt, især som Præsident. Hans renomme bliver nu radikalt ændret til det korrekte og alle, der har forsvaret ham vil få travlt med at undsige ham. Og folk med viden, vil få travlt med at at gå til bekendelse, mens de peger fingre væk fra sig selv om mod deres tidligere arbejdsgiver eller samarbejdspartner. Ligesom Donna Brazile og hendes afsløringer af det demokratiske partis underløben af Bernie Sanders nominering - noget hun selv havde en aktiv rolle i.

I starten af 90erne var et kulturelt skift på trapperne, sex-chikane blev taget alvorligt og offentligheden begyndte at tro på de kvindelige ofres historier. “But then Bubba came along”, skriver Caitlin Flanagan

Juanita Broaddrick reported that when she was a volunteer on one of his gubernatorial campaigns, she had arranged to meet him in a hotel coffee shop. At the last minute, he had changed the location to her room in the hotel, where she says he very violently raped her. She said that she fought against Clinton throughout a rape that left her bloodied. At a different Arkansas hotel, he caught sight of a minor state employee named Paula Jones, and, Jones said, he sent a couple of state troopers to invite her to his suite, where he exposed his penis to her and told her to kiss it. Kathleen Willey said that she met him in the Oval Office for personal and professional advice and that he groped her, rubbed his erect penis on her, and pushed her hand to his crotch. It was a pattern of behavior; it included an alleged violent assault; the women involved had far more credible evidence than many of the most notorious accusations that have come to light in the past five weeks. But Clinton was not left to the swift and pitiless justice that today’s accused men have experienced. Rather, he was rescued by a surprising force: machine feminism. The movement had by then ossified into a partisan operation, and it was willing—eager—to let this friend of the sisterhood enjoy a little droit de seigneur.

Bill Clintons stærkeste forsvarer har været Hillary Clinton, der gennem trusler, intimidering og smæderier aggressivt har angrebet Bill Clintons ofre. Hendes renomme vil ændre sig radikalt.I 1975 forsvarede hun i retten 41 årige Thomas Alfred Taylor, der havde voldtaget Kathy Shelton, en 12 årig pige og gennembanket hende så voldsomt at hun lå 5 dage i coma og var flere måneder om at komme sig fysisk. Psykisk brugte hun 10 år i terapi. Det var Hillarys job som forsvarer, men hendes skånselsløse metode er værd at huske på, her ved John Perazzo

Subsequent to the Taylor trial, a Newsday examination of court files and investigative files revealed that Mrs. Clinton had also attacked the young victim’s character during the trial by calling into question her motives, her honesty, her temperament, and her ability to perceive reality — even though she knew with 100% certainty that her client was guilty.135 In a highly emotional June 2014 interview, Kathy Shelton accused Mrs. Clinton of intentionally lying about her in court documents and going to extraordinary lengths to discredit evidence of the rape. “Hillary Clinton took me through Hell,” Shelton said. “She lied like a dog on me. I think she was trying to do whatever she could do to make herself look good at the time…. She wanted it to look good, she didn’t care if those guys [Taylor and an accomplice] did it or not. Them two guys should have got a lot longer time [in prison]. I do not think justice was served at all.”136

Når Hillary i den kommende tid, vil blive demaskeret som enabler af ’sexual predators’, vil hun ikke længere være fredet for alle hendes andre forbrydelser. Der er mange der vil have hævn og den ene sag vil trække den næste med sig. Der er nok af dem. Først og fremmest vil det sikkert være, hvorledes Hillary snød Bernie Sanders, for der har mange demokrater et opgør, som vil være støttet af de endnu flere, der vil have et parti, der handler fair, men som det, indtil nu, er lykkedes at kyse.

Og når først demokraterne og pressen er begyndt at pleje ideen om, at Hillary er et moralsk horribelt menneske, som er i stand til at svindle sig til magten som en ægte professionel bliver det tid til at se på Clintons modus operandi hele vejen tilbage til whitewater, henover Clinton Foundation til destruktionen med hamre og blegemidler af beviser på de mange enheder, der havde tilgang til udenlandske pengetransaktioner og fortrolige dokumenter om amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og dette komme hun ikke til at VRWCe sig ud af