Et tu, min broder Brontus

#YouToo er en kampagne, der antager at alle mændl er Weinstein og skal gå til bekendelse. Reel Ligestilling kolporterer en Buzzfeed liste, så vi selv kan se, hvor meget vi mænd egentligt chikanerer kvinder i det daglige. “Har du gjort én af de her ting, tæller det som chikane”, skriver de og de 38 handlinger skal “ikke opfattes som en fuldstændig opgørelse over, hvad chikane af kvinder består af”. Feministernes forsøg på begrænsningens kunst.

Vi kan alle blive enige om, at det ikke er god stil at slå tænderne ud på en tilfældig skolepige for derpå at analvoldtage hende med en betondildo og grave hende ned i Rold Skov til de andre. Men fra voldtægt, skrider man lystigt hen over chikane, gennem upassende opførsel, videre forbi eventuelle misforståelser, passerer almindelig social adfærd for mænd OG kvinder indtil man ender i den rene mentalhygiejne med det komplet uforståelige som passager. Alt blandet sammen til det glade vanvid, der kun har en præmis; det er mænd og kun mænd, der chikanerer. Sådan er reel ligestilling nemlig. F.eks har du chikaneret en kvinde hvis du har

Kommenteret en kvindes krop, uden at hun har bedt om det?”

Bortset fra “ser min røv stor ud i denne her, er det sjældent man hører kvinder bede en kommentere deres krop, skønt jeg på sosu-skolen er blevet bedt om at vurdere succesen af mere end min del af ‘boob-jobs’. Hvis denne gamle sociopat ellers kan aflæse ansigter, så værdsætter kvinder en veltempereret kompliment, selv om feminister insisterer på at se det som en fornærmelse - og det har de rigtig godt af.

Og der er masser af kvinder, der har kommenteret min krop. “Har du tabt dig?” er den mest benyttede for tiden. Inden da var der en patient på dermatologisk afd. hvis panikanfald endte ved min blotte tilstedeværelse, fordi jeg var så “stor og solid”. Andre gange er jeg høj, hvis der ligger noget af interesse for kvinder på den øverste hylde. Eller velproportioneret, eller har gode stænger, eller blodskudte øjne, eller, som en jysk veninde udbrød da jeg satte mig ind i hendes bil (jeg havde fået lov!) “Hold da kæft, du er stor!” Det var før jeg holdt op med at være stor og derfor de mange “har du tabt dig” spørgsmål.

Men det drejer sig om mænd, for deres opførsel er skændig fordi den er mandig. Nogle af punkter degenererer til det komplet uforståelige, som har du “Manipuleret hende til at have sex med dig?”. Jeg ville helt sikkert have det bedre, hvis jeg besad den evne, så jeg ikke skulle fake en interessant personlighed eller lyve om at jeg var pædiatriker på Herlev Hospital og kun boede i en etværelses grundet et for dybt engagement i velgørende indbefattende at lære afrikanske børn JavaScript når jeg ikke lige “skygger de modige kvinder i Mogadishu i deres kamp for at holde gaderne rene“. Det eneste manipulerende trick jeg kender, er at lave et hul i popcornbægret (pas på med saltet siger jeg bare). Man må heller ikke have “Sagt undskyld til en mand for at have flirtet med hans kæreste?” Der er åbenbart intet, der hedder ‘Homewrecking’ blandt homies?

Overordnet er der ikke håb for underdanmark og andre, der ikke mestrer kancellisprog, for det hele er selvfølgelig et spørgsmål om samtykke ellers ‘tæller det som chikane’

Rørt ved en kvinde, du kender, uden hendes samtykke? Rørt ved en kvinde, du ikke kender, uden hendes samtykke?

Taget billeder af hende uden hendes viden eller samtykke?

Der er masser af kvinder, der rører ved mig, kendte som ukendte, uden samtykke og det er ikke lussinger alt sammen. Min arm eller skulder som regel, når en fortrolighed skal understreges eller en lille flirt bygges op. I ved, en let påtaget latter over en morsomhed, der har undsluppet ens læber og tre fingre trykker let en på armen eller endda brystet, som belønning. Det er guld.

Og jeg har taget masser af billeder af både mænd, kvinder og børn uden deres samtykke - og de af mig. Det er endda helt lovligt i det offentlige rum, mange butikker har endda overvågning.

Men listen kan også være direkte islamofobisk når det er chikane, hvis du har “Sagt til en kvinde, at hun bliver chikaneret på grund af sin påklædning?”. Og modelbranchen går triste tider i møde, hvis den har “Tilbudt hende et job, fordi hun er lækker?”Og kvinder behøver end ikke et egentligt offer for at de alle kan være ofre, for det er rigeligt, hvis du er “Kommet med seksuelle bemærkninger om en kvinde sammen med dine venner?” (tæller det som chikane by proxy, at afspille Donald Trumps ‘locker room talks’ i medierne?).

Salome Otterbourne, der “Speaks the truth about men and women” siger: “It’s all about the chase!”, men ikke ifølge feministerne, for hvis man har “Insisteret på at invitere hende ud, selv om hun allerede har sagt nej?” Og man kan ikke jage stimer, hvis man har Opfordret to kvinder til at kysse?” - hvilket jeg har, mange gange og uden succes. Feministisk logik er sandheden underlagt kvinden, for hvis du har “Sagt til kvinder, der siger, de bliver chikaneret, at de overdriver?” er det chikane (At sidestille bemærkninger, selv dumme af slagsen, med fuldbyrdet voldtægt er i sig selv en overdrivelse). Det er også chikane at undskylde din “opførsel over for kvinder med, at du var fuld” - jeg har dog undskyldt spritkørsel med at jeg var fuld. Men jeg har gjort mere end det #YouToo :-(

Forsøgt at score hende og først stoppet, da du fandt ud af, at hun havde en kæreste? Rørt på en upassende måde ved en kvinde, du danser med, uden hendes eksplicitte samtykke?

Fejlet i at få eksplicit samtykke inden seksuel kontakt?

Følt dig snydt, når en kvinde, du har været på date med, ikke ender med at gå i seng med dig?

“Er du nu helt sikker på, at jeg gerne på stikke den ind?” formularen udfyldes i 3 eksemplarer og sendes til ministeriet til senere godkendelse. Det er sikkert en lille fejloversættelse, men hvornår er nogetegentligt eksplicit, når kommunikation er så nonverbal? Men jeg har efterhånden vænnet mig lidt til ikke at føle mig helt så snydt gennem årene, ved at sænke mine forventninger til også dette aspekt af livet. Og som noget positivt kan jeg nævne at mangen et undertrykt fruentimmer har spist godt på min regning. Velbekommen og empower dig selv! Alligevel vil projekt mental hygiejne næppe få fuld gennemslagskraft førend min svigtende libido er drukket helt væk. Og da vil det ikke længere være aktuelt, at invitere kvinder ud, thi de ved intet om fodbold. Men svaret er ja: Penis erectus non compus mentis.

Så lad mig fortælle om min chikanrende adfærd tilbage i 90erne.

Hun havde budt mig op til dans, så jeg tænkte optimistisk, at det var første skridt af det ene, der leder til det andet. Så jeg fik budt min hånd på hendes røv, som Tom Jones var begyndt at græde over at have dræbt Delilah. Men der gik grænsen åbenbart. Min hånd blev fjernet eksplicit og lagt tilbage på lænden, mens hun i et koket blik lod mig forstå at hun udmærket kendte mænds drifter konfronteret med hendes buttede krop og hårde ansigt, men at der ikke blev noget skin til den pølse.

Hun havde allerede en kæreste, afslørede hun uden at jeg havde spurgt, da jeg igen tog mig en håndfuld balle, ud fra en noget desperat antagelse om at det sikker var en fejl at hendes hånd havde sagt nej, når hendes tætte dans mod min krop råbte ja. Denne sociale adfærd forvirrede mit unge sind, men idag tænker jeg at hun sikkert blot har samlet appetit ude…. Hvad f*****?

Anyways, reglen er, at vi selv og sammen og i fællesskab, finder ud af dem i de konkrete tilfælde med omhu og samvittighed i en evig forhandling. Ellers dør baby ikke blot, baby bliver end ikke født.