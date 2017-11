Shok! Uriasposten er stoppet!

Det er tungt at læse Kim Møllers “sværeste blogpost

Det er ikke nemt at finde passende formuleringer, men here goes.

Jeg har opdateret Uriasposten dagligt i mere end 14 år, og næsten umærkeligt er det blevet et ekstra-job, der gør det svært at finde tid til mit liv i øvrigt. Den økonomiske støtte er stærkt stigende, og timingen er i den henseende ikke fremragende, men jeg har altså kun et liv.

Jeg har ikke fået konstateret stress, har ikke fået dødstrusler eller lignende, men bloggen fylder ganske enkelt for meget i mit liv. I flere år har jeg forsøgt at drosle ned, men det ender altid med at styre det hele. Det er en brist i min karakter, at jeg ikke kan gøre noget halvt, og jeg bliver derfor nødt til at tage konsekvensen: Bloggen stopper som mit personlige projekt fra dags dato.

Uriaspostens tunge bagkatalog vil være online til evig tid, og jeg udelukker ikke, at jeg vender tilbage som blogger i en eller anden form på et senere tidspunkt. Skulle der være et par meningsfæller, der har mod på at overtage det daglige arbejde, så er jeg positiv, sålænge det holdes i Urias-stilen. Dvs. fokus på det faktuelle og den løbende dokumentation.

Hvad skal jeg så bruge min tid på? Det må tiden vise, men jeg tager en kold tyrker i forhold til alt der ‘trigger’ min indre blogger. Læse bøger (skrive en bog), vande blomster…

Tak for alt. Kim