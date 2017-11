Arveprivilegiet

I en intern email blandt medarbejdere i det amerikanske parti Demokraterne, blev der efterlyst ansatte til deres rekonstruerede ‘Technology Team’, med en betingelse, man “would prefer that you not forward to cisgender straight white males, since they’re already in the majority”, skriver Daily Wire.

Racismen er den hvide mands arvesynd, den kan aldrig vaskes bort. USA er bygget på racisme, slaveriet blev indskrevet i Forfatningen, hvor negeren blev 3/5 menneske, fordi flere af de oplyste forfattere til den var slaveejere, som 4 af de første 5 præsidenter. Hele USAs struktur er racistisk, så hver en hvid person er priviligeret med sin hvidhed. Enhver forskel i indkomst, levealder og tid brugt på at tæske sin crack-hore er på en gang forklaringen og beviset på hvidhedens privilegium undertrykker alle andre nuancer af brunt.

Cirkellogikkens kvadratur er så populært at der også eksisterer et slankhedsprivilegium, der undertrykker samfundets tunge, et kognitivt privilegium, der undertrykker samfundets tungnemme og så fremdeles. Og vi ved det er der, det er nemlig defineret således. Graden af kulturelt privilegium f.eks, kan måles i, hvor mange af dine dagligvarer, kan findes i dit lokale supermarked. Så hvis en skotte ikke kan finde haggis er han mindre priviligeret end en sort, der kan finde både majs og kylling. Og Privilegier burde beskattes.

Den stemning gør selvfølgelig, at alle hele tiden føler sig uretfærdigt forskelsbehandlet. Og det varer sikkert ikke længe, før den følelse også defineres som udtryk for privilegium. Men “only one racial group in America is subject to a system of codes, regulations and laws discriminating against members of its race when it comes to employment and education“, skriver Danield Greenfield

Affirmative action is an inescapably real and racist as segregated water fountains. Affirmative action is racial discrimination, not as a matter of opinion, but as a hard objective fact. Racial preferences reward and punish people based on their race. These preferences, no matter how they are disguised, pervade not just one region, the way that segregation did, but much of the country. Diversity is a mandate on campuses and in corporations across the country. And it’s the very definition of racism. Defenders of affirmative action claim that such measures are necessary. And we can have that debate. But it’s really a debate defending racial discrimination by the government, by the educational system and by many of the country’s biggest corporations. And so before we have that debate, we should clarify that we are debating whether racial discrimination is sometimes justified. And the side arguing for racial discrimination should not be allowed to legitimize its racism through weasel words like “reverse racism”. Racism is racism. (…) When Obama endorsed the racial supremacists of Black Lives Matter even as members of the hate group boasted of invading “white spaces” to harass white people, how was that any different than the winking support that the KKK received from Democrat politicians for its campaigns of racist terror? When that same administration gave a pass to voter intimidation by the New Black Panther Party, how was that anything other than a recreation of the old racist charades of segregation? Racial discrimination against white people is embedded in laws, it’s reflected in hiring practices and educational opportunities, and pervades the culture. The discrimination perceived by a majority of white people is real. The only counterarguments against it are condescension and contempt by the dominant culture. And that dominant culture is the one that is doing the discriminating. (…) The original sin of civil rights was trying to fight racism with more racism and discrimination with more discrimination. The only thing that trying to fight racism with more racism does is create more racism.

Institutionel racisme retfærdigør formel og uformel racisme. Når farvede og især sorte skal kompenseres for hvides forbrydelser er hvide jo selvfølgelig at betragte som forbrydere. Hvorfor skal de ellers betale er statning, hvis ikke de er skyldige? Så ingen kan være overrasket over en sort mand i New York der råber “This is for you, white bitch!” som han kaster en brændende væske i ansigtet på en 13årig hvid pige. Eller over en sort mand i Pitsburg, der umotiveret slår en hvid kvinde bevidstløs, hvilket trumfes af forbipasserende sorte der tager stjæler hendes ejendele, filmer hende liggende bevidstløs og endda tager selfie. Det heder Knockout Game, begås typisk af sorte mod hvide og er i stigning. Eller de 150 sorte unge mennesker, der over to timer angreb hvide i Philadelphias gader.

Men når racismen ikke find… er så mikroskopisk eller uformel, at den kan være svær at demonstrere i det virkelige liv, og især statistisk, da både matematik og videnskab er udtryk for hvidt privilegium, må man finde andre løsninger. På Colorado Springs Air Force Academy Prepatory School havde nogen havde skrevet “Go home, nigger” på 5 opslagstavler tilhørende sorte kadetter. Lt. Gen. Jay Silveria tordnede i en tale til alle kadetter imod denne basale mangel på respekt for andetheden, men det viste sig at disse nogen, der havde udtrykt sig racistisk, var en af de berørte ‘niggers’. “You can never over-emphasize the need for a culture of dignity and respect” sagde Silvera efterfølgende om sin moraliserende skosning, uden at beklage sine anklager imod kadetterne - der således blev anklaget en ekstra gang.

“I’m so sick of @KState white students like are you fucking kidding me. I’m ready to fight whoever did this” lød en opdatering på Twitter, efter at en bil var fundet ved Kansas State University påmalet racistiske udtryk vendt mod sorte. Den sorte studenterforening holdt et hasteindkaldt møde, universitet holdt et live Facebook komsammen og FBI startede en efterforskning om en mulig hadforbrydelse. Men efter weekenden kunne politiet afsløre, at det var den 21 årige sorte ejer af bilen, der i spas selv havde malet på sin bil. Politiet valgte ikke at tiltale ham, da det ikke ville gavne lokalsamfundets eksisterende spændinger.

PS: I Århus blev en kvinde slået i ansigtet af en “Afrikansk udseende” mand.