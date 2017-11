There no business…

skuespilleren Anthony Rapp har beskyldt sin kollega Kevin Spacey for at have forgrebet sig på ham, for mere end 30 år siden da Rapp var 14 år. Danmarks Radios filmanmelder Per Juhl Carlsen mener, at medierne “lugter blod” og mener at det er “trist, at en mand som Kevin Spacey aldrig får en chance for at rense sig selv” fra “mediernes gabestok”. Men som man kan se af Spaceys egen beklagelse på Instagram, er der ikke så megen tvivl om rigtigheden af beskyldningerne

Spacey husker altså ikke lige dét overgreb, da det var mere end 30 år siden, men det lyder sandsynligt nok til at han gerne vil undskylde, hr Juhl Carlsen, der kan reservere sit forsvar til Roman Polansky.

Og så er der gerne en ketchup effekt med denne slags anklager, som filmskaberen Tony Montana, der efterfølgende beskylder Spacey for at have befamlet ham i 2003. Og den mexikanske skuespiller Roberto Cavazos skrev på Facebook om Spacey og deres tid på Old Vic teatret i London, hvor Spacey dengang var direktør, at det syntes at være “the only requirement was to be a male under the age of 30 for Mr Spacey to feel free to touch us”. Og han forventede mange flere historier ville vælte ud af skabene.

Hvilket Netflix måske også gør, siden de skyndte sig at aflyse den bøvede serie House of Cards, hvori Spacey var den altdominerende stjerne.

Spaceys forsøg på at forblive en stor kanon ved at indrømme at han er en lille bøsse er faldet bl.a Information for brystet, der skriver

En af de mest fortærskede stereotyper om homo- og biseksuelle mænd er, at de udgør en trussel imod børn – at de med andre ord er at sidestille med pædofile og pæderaster. Gang på gang har denne hæslige løgn vist sig som et effektivt redskab til at legitimere systematisk forfølgelse af homo- og biseksuelle mænd. Hvilket præcis er grunden til, at Spaceys erklæring må kalde på dyb foragt.

Samme pointe d’herrer Yiannopoulos og Shapiro inde på, der sammenligner Spaceys brug af bøsse-kortet for lidt hurtig sympati, med Harvey Weinsteins løfte om at bekæmpe NRA (National Rifle Association), da han blev afsløret som sexualforbryder. Men alle overser de den pointe, der ligger i, at Spacey ikke blot selv finder det logisk at bøsser bare kaster sig over mindreårige, hvis de har fået lidt at drikke, men at han forventer at andre også gør det. Og det er et spørgsmål om kultur.

Det er ikke blot i Hollywood, men også i teaterverdenen, at sexovergreb bliver en del af kulturen. De mange lever af de fås talent, der således bliver altdominerende ‘gatekeepers’ ind til drømmenes verden. Så den verden bliver fyldt uproportionalt med krænkere og “villige” ofre “taking advantage of the fact that he is this great icon”. Derfor er der ingen der fandt det mærkeligt, at en 14 årig dreng er alene til en voksen druk-fest til langt over midnat, til sidst alene med Spacey.

Men det er kun den ene normalisering af det foruroligende. Det andet er det homoseksuelle miljø.

Jeg har tidligere skrevet om det hysteri, der rejste sig, da troll-artisten Milo Yiannopoulos gjorde sig morsom over sin egen ungdom, hvor han var blevet misbrugt, eller forført, som Yiannopoulos efterrationaliserer det, allerede som 13 årig af en præst. Det lyder som en Hollywoodfilm, men Yiannopoulos beskrev også det homoseksuelle miljø indefra

You know, people are messy and complex, and actually, in the homosexual world particularly, some of those relationships between younger boys and older men, those kind of coming-of-age relationships, the relationships in which those older men help those young boys to discover who they are, and give them security and safety and provide them with love and a reliable — a sort of a rock for when they can’t talk to their parents.

Mennesker er ganske rigtigt rodede og komplekse og netop derfor er der tale om et overgreb når voksne benytter sig at børns sårbarhed til at forgribe sig på dem. Yiannopoulos kan skifte drengen ud med en lille pige og se, at den voksne mand ikke er der for at hjælpe nogen som helst til at finde sig selv. I stedet forkvakler krænkeren barnets sind, der ender med at rationalisere, som Yiannopoulos gør, at det var det rigtige fordi alternativet er et traume over at være blevet udnyttet og være hjælpeløs. Og konfrontationen med ondskab er traumatiserende fordi det nedbryder tilliden mellem mennesker og den kontrakt, der er mellem barn og voksen. Selv om der ikke skete så meget med den 14 årige dreng Spacey forsøgte sig med, føler han det vende i sig, hver gang han ser Spacey, selv som voksen 30 år senere.

I still to this day can’t wrap my head around so many aspects of it. It’s just deeply confusing to me.

For netop nogle børn og unge mennesker er mere rodede og komplekse end andre og derfor mere udsatte for, hvad andre forkvakler i deres sind til at tro at det er normalt. Børn fra hjem hvor faderen tæsker moderen vil oftere selv bygge tilsvarende hjem op, enten som voldsmanden eller som offeret. Det samme med druk og en lang række andre adfærdsmønstre, skriver Michael Brown i Stream og giver eksempler på, hvorledes den forkvakling ved en ‘mentor-ordning’, som Yiannopoulos beskriver ovenfor, normaliseres som noget positivt fordi det er så udbredt

In the words of Harry Hay, the gay icon and founder of the American gay movement:

If the parents and friends of gays are truly friends of gays, they would know from their gay kids that the relationship with an older man is precisely what thirteen-, fourteen-, and fifteen-year-old kids need more than anything else in the world. You can be assured that such relationships would often become sexual, thereby providing the entry point into the larger homosexual “lifestyle.” (For other quotes from Hay, see here.) Similarly, the renowned gay activist Larry Kramer opined, In those cases where children do have sex with their homosexual elders … I submit that often, very often, the child desires the activity, and perhaps even solicits it, either because of a natural curiosity … or because he or she is homosexual and innately knows it. … And unlike girls or women forced into rape or traumatized, most gay men have warm memories of their earliest and early sexual encounters; when we share these stories with each other, they are invariably positive ones. That’s why “man-boy love” has been celebrated in homosexual culture through the centuries, that’s why there’s a page listing “Historical pederastic couples” on a gay Wikipedia site, and that’s why George Takei could speak glowingly of his first sexual encounter at the age of 13 (with a 19-year-old male camp counselor), at a time when he admits he didn’t know he was gay. In this light, the outrageous statement by philosopher Michael Foucalt, arguing for lowering the age of consent, doesn’t sound as outrageous: “It is quite difficult to lay down barriers [particularly since] it could be that the child, with his own sexuality, may have desired the adult.” Ah yes, it was the child asking for it again. This too is sickening beyond words. The reality is that children, especially pre-teens and young teens, are tremendously impressionable and malleable, as confirmed by this account shared by a Christian family activist (reflecting on his pre-Christian youth): When I was about 14 or 15, I spent an afternoon smoking pot with a ‘gay’ guy in his 20’s who explained that young people during puberty have a very fluid sexual identity and how easy it had been for him to turn young teen boys into sex partners … A confirming study I later saw said 25% of young teens suffer same-sex confusion but most grow out of it naturally by the end of adolescence. Ex-gay Robert Lopez, raised by his mother and her lesbian partner, had this to say: In a society soaked in porn where sexual orientation is discussed openly in front of small children, there will certainly be 12- and 13-year-olds who think they want sex and think they are ready for it. When we discuss ‘gay identity’ with 6th graders, which is very common, what are we discussing? We are talking about sexual acts. Perhaps people need to stand up and resist the Human Rights Campaign’s recent push to force such curricula on elementary and middle schools. It is truly distasteful to speak of such things, but speak about them we must, given the ever-increasing scope of gay activism, especially in our children’s schools. And with the terribly painful issue of childhood sexual abuse coming to the fore in recent days, let’s use this as a teachable moment.

Informations kvababbelse overfor Kevin Spaceys ud-af-skabet afledningsmanøvre rammer ved siden af målet. Uforholdsmæssigt mange homoseksuelle har fået deres debut som mindreårige med en voksen mand (se Ryan Sorbas deprimerende undercover interviews). Kevin Spacey er en af dem og hans forkvaklede logik tilsiger ham, at han kan forgribe sig på en mindreårig. Det har han lært af sin mentor, det ser han bekræftet i homomiljøerne og det tillader hans stjernestatus ham i showbusiness.