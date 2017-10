Chok, dansk medie skriver om Weinstein uden af associere til Trump

Informations kulturskribent Christian Monggaard konkluderer i en ellers sober artikel artikel om Weinstein og den enablende tavshed i Hollywood “at realitystjernen over dem alle, Donald Trump, der synes, at det er i orden at rage kvinder i skridtet, stadig befinder sig i Det Hvide Hus”. Politik er showbiz for de grimme, kan man jo selvfølgelig minde sig selv om, men alt negativt associeres til Trump.

Men TV2 modstår faktisk fristelsen til at associere Trump til en Weinsteinlignende sag. Den islandske sangerinde Björk har beskyldt den modvilligt danske filminstruktør Lars von Trier for ’seksuel chikane’ under optagelserne til filmen Dancer In The Dark og istedet for at slippe en Trump kommentar skriver de

Der nævnes to forhenværende politikere men ingen nuværende. Begge er Demokrater og begge har de søgt præsidentposten, den ene succesfuldt to gange, den anden uden succes - to gange. Den siddende præsident Trump nævnes ikke, selv om han også har fordømt Weinsteins opførsel, endda væsentligt tidligere end Clinton.

Både Obamas og Hillary har kaldt Weinstein for deres ven og begge har modtaget “sizable donations” til deres valgkampagner. Obama har endda sendt sin datter Malia i praktikophold hos Weinstein.

Hillary har selv haft sine sammenstød med netop Trump under deres intense valgkamp og beskyldt ham for at være “creepy” og have ’stalket’ og intimideret hende under en af deres TV debatter. Og i et interview med BBC sagde hun ifølge Hot Airs John Sexton ligeud “After all we have someone admitting to being a sexual assaulter in the oval office”. Konfronteret med at Trump havde inviteret nogle af Hillarys mand, Bill Clintons sex-ofre til en af debatterne, sagde hun af det ikke var sammenligneligt, “because that had all been litigated,” og ‘det lå i fortiden’.

Hold on a moment, did she just say that had been litigated as if a) all of this was settled in a court and b) Bill was exonerated? In fact, Paula Jones’ claim did go to court and Bill Clinton eventually settled out of court for $850,000. Hmmm, a settlement paid to an accuser in which the accused admits to no wrongdoing. Why does this sound so familiar? The judge in that case also held Bill in contempt saying his deposition in the case was “intentionally false.” She referred him to the Arkansas bar which later pulled his license. So yes, that accusation was litigated but not in a way that looks good for Bill Clinton.

As for the other accusations, Willey’s accusation, that she was groped in the White House by Bill, was undercut by a lie she told the FBI about a relationship with a boyfriend. A judge ruled in 2000 that Bill Clinton violated the Privacy Act in 1998 by releasing letters written by Willey one day after she appeared on 60 Minutes to level the accusation against Clinton.

Finally, the credible accusation of rape made by Juanita Broaddrick has never been litigated but stories published last year made the case that her claims appear plausible. When lawyers for Paula Jones came to her door in 1997, Broaddrick refused to talk to them about the assault but did tell them, “You can’t get to him, and I’m not going to ruin my good name to do it.”