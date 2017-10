Hollywood mod USA

Det er blevet bemærket at Hollywood ikke er et sted for Konservative og med afsløringerne (de første) om den succesfulde filmproducent Harvey Weinsteins forulempelser af kvinder kan vi se, hvem det så er et sted for. Et sted hvor venstrefløjsere, der hader sit eget land, trives.

Mariel Hemmingway er nok mest kendt for sin rolle, som Woody Allens 17 årige kæreste i filmen Manhatten, Ed Begley Jr for en lang række mindre roller især på TV og Susan Sarandon behøver ingen kommentarer. Alle tre er interesseret i ting som miljø og klima og minoriteter og alt andet end USA.

Det kommer frem i denne tre år gamle undercover dokumentar fra James O’Keefes Veritas Visuals. Her tror de at de bliver kontaktet af en arabisk oliebaron, der vil medfinansiere en anti-fracking film. Oliebaronen, der selv er en skuespiller, er meget klar i spyttet; han vil ødelægge USAs energiuafhængighed ved at underminere accepten af olie- og gasudvindingsmetoden ‘fracking’. Men da de har samme fjende, burde et samarbejde kunne lade sig gøre.

Set i backspejlet ville det have været mere morsomt, hvis det havde været en russisk oligark, der ville finansiere en anti-fraking film, frem for en arabisk prins.