Weinstein, Schmeinstein

Skal vi forarges over en gammel gris? Ja, det skal vi senere, fordi det handler om hykleri. Men først skal vi se på noget, som jeg længe har spekuleret over, nemlig hvem har taget dette billede af pop-sangeren Justin Bieber?

Når du føler dig skidt til mode er det fordi du kan se at billedets seksuelle ladning, ikke er henvendt til småpigers drømme. De meget usmarte underbukser og den stumpede undertrøje (eller tank-top, som det nu skal hedde) fremdrager det barnlige, det uskyldige, der endnu ikke selv- og modebevidst og som vokser ud af sit tøj. Hvorfor er det taget? Til hvem? Hvordan ser resten af billederne ud fra den fotosession?

Og hvem var ellers til stede, udover fotografen selvfølgelig? Alle tilstedeværende har haft en eller anden interesse, i deres lille skabning. Som der var interesse for Elija Wood og Corey Feldman. Og ingen finder det grænseoverskridende.

“Everybody wants to be appreciated” sagde Jerry Lee Lewis og i showbusiness er der intet vigtigere. Derfor er Hollywood fyldt op med klammoer. De der kommer for at udnytte andre og alle de, der lader sig udnytte. Og tilsammen flytter de miljøets moralske tolerance, for alle leder de efter den chance, der kan skabe dem, eller holde dom på toppen. Det er en forurenet gensidig afhængighed midt i en benhård konkurrence og begrænsede ressourcer.

Husker nogen de stående ovationer da Roman Polanski fik en Oscar? Polanski var der dog ikke selv, han var i eksil. I 1977 fyldte han en 13-årig pige med stoffer og voldtog hende efterfølgende. Pigen var blevet lovet en foto-session. “Toward the end it got a little scary, and I realized he had other intentions and I knew I was not where I should be” vidnede pigen i retten.

I filmen Godfather kulminerer et sammenstød mellem to klammoer med et hestedrab. Den ene klammo er Johnny Fontaine, der er desperat efter af medvirke i en bestemt film, produceret af Jack Wolz, Fontaine mener kan genoplive hans skrantende sangerkarriere. Han er empowered af sin mafiafamilie, der straks sender consigliere Tom Hagan for at give Wolz et tilbud han ikke kan afslå. Den anden klammo er Wolz selv, der til Hagen forklarer hvorfor Fontaine ikke må medvirke i Herfra Til Evigheden

You don’t understand. Johnny Fontane never gets that movie. That part is perfect for him. It’ll make him a big star. I’m gonna run him out of the movies. And let me tell you why. Johnny Fontane ruined one of Woltz International’s most valuable proteges. For three years we had her under contract, singing lessons, dancing lessons, acting lessons. I spent hundreds of thousands of dollars. I was gonna make her a big star. And let me be even more frank, just to show you that I’m not a hard-hearted man, that it’s not all dollars and cents. She was beautiful! She was young, she was innocent. She was the greatest piece of ass I’ve ever had, and I’ve had ‘em all over the world. And then Johnny Fontaine comes along with his olive oil voice and guinea charm and she runs off. She threw it all away just to make me look ridiculous. And a man in my position can’t afford to be made to look ridiculous.

Wolzs forfængelighed er selvhenførende. I bogen har Fontane forgrebet sig så voldsomt på pigen, at den vordende stjerne, er flygtet helt ud af branchen, hjem til sin mor. Really not acting like a man.

Det første billede vi ser af Wolz, krammer han en vordende ung, lidt for ung, stjerne. Det sidste billede vi ser, skriger han med Khartoums afskårne hoved i sin seng.