Lavinformation om skydevåben

Det rager jo ikke mig, hvorledes amerikanerne indretter deres samfund, om de vil have guns og private hospitaler eller ej. Jeg kan bedre lide frihed end staten, så jeg har mine sympatier i den interne politiske kamp i USA. Men jeg kan ikke investere mig så meget som Dagbladet Information, der i en leder adresserer den amerikanske våbenkultur, som de dømmer skyldig i søndagens massakre på country-fans i Las Vegas. Faktisk er selve Amerika skyldigt allerede i overskriften.

Bevares, det er fint nok, men man kunne i det mindste sætte sig lidt ind i sagerne, førend man flyver til tasterne. Især når det gælder noget så komplekst, som kultur - og skyld

Nu lå det så heldigt, at jeg lige havde læst Kevin D Williamson i National Review, der gør opmærksom på at National Rifle Association er nummer 460 på listen over de største politiske bidragsydere i USA og har knapt doneret mere end 1 mill dollars i valgåret 2016. Ja, “gun-controllers tend to be low-information advocates”, som Rich Lowry gør opmærksom på. Og Information fortsætter da også i den ånd med lav-informative tal, som skal ægge læseren

Det er rigtigt, at antallet massemord med skydevåben korrelerer tilgængeligheden af skydevåben. Men alligevel er USA, landet der flyder med mælk og våben kun nr 94 på listen over flest mord pr capita, 5/100.000. Venezuela, der har meget stramme våbenlove, er nummer 3 med 57/100.000. Tilsyneladende er der ingen korrelation mellem tilgangen til våben og mord- og kriminalitetsraten, og det er da også, hvad et metastudie fandt frem til i 2014 og hvad man kan læse mere om her.

Ben Shapiro tweetede

Og det hænger sammen med, at skydevåben kan bruges til at forsvare sig med, hvad amerikanerne gør mere end 2 mill gange årligt. Peggy Noonan skriver i Wall Street Journal, at amerikanernes forhold til skydevåben er afgjort af deres mistro til myndighederne.

Et eksempel, der måske kendes af Informations læsere var, da latinoen George Zimmerman i selvforsvar skød og dræbte den sorte Trayvon Martin, der var godt igang med at myrde førnævnte Zimmerman, mens han tilstående råbte “I’ll kill you!”. Zimmerman var en del af et naboberedskab og havde dygtigt rapporteret Martins mistænkelige opførsel til politiet, men inden de nåede frem var Martin gået til angreb.

Det er fint at kunne ringe til politiet, men man skal også overleve indtil de når frem.

Fra en fløj, der ikke mener at kan kan stoppe migranter ved grænsen eller gøre noget ved narkosmugling (det sidste er jeg enig i), er det besynderligt at høre deres tyrtro på at man kan holde kriminelle fra at få skydevåben med USAs porøse grænser. Det eneste man kan er at afvæbne en allerede udsat befolkning - og det gælder også negrene!

Information mindes tillige tiden med Obama, den store heler af det amerikanske samfund

Vi har set ham græde over det, vi så ham benytte skyderierne som anledning til at indlede en national samtale om våbenlovgivningen i USA, og vi så ham til sidst give op. Han er blevet citeret for at have sagt til den amerikanske tv-vært Fareed Zakaria, at hans største fiasko som præsident var, at det ikke lykkedes ham at få gennemført en ny våbenlovgivning.

Obamas politiske karriere blev skabt i Chicago, hvor han blev valgt som senator. Chicago, “a gun control experiment gone wrong“, står for 10% af alle masseskyderier (hvor 4 mennesker bliver ramt i samme episode). 19% i juni måned, hvor skolerne holder lukket og skyderne bliver rastløse hjemme i ghettoen. 70 mennesker blev skudt til Thanks Giving og 40 mennesker Julen over. Daily Wire skriver om byen

So far in Chicago, where Rahm Emanuel, former chief of staff for Barack Obama, is mayor, there have been 519 murders this year. And there’s still a quarter of the year to go. But the numbers get crazy when totaling “gun violence” victims: In 2015, 2,988 people were victims of gun violence, according to records kept by The Chicago Tribune.

That number soared in 2016. There were 4,368 shooting victims last year, the Tribune reported.

Chicago has some of the most restrictive gun laws in the country, right up there with New York and Los Angeles (lawmakers there bristle when anyone says they have the “most restrictive” in the country, but everyone agrees Chicago’s gun laws are at least “quite restrictive”).

(…)

In July of this year, there 115 people shot in the city — in a single week. And since Emanuel was elected in 2011, the murder rate has risen. In 2012: 509 killed; in 2013 that dropped to 442; in 2014, that rose slightly to 428; then in 2015, jumped to 495; and in 2016, the murder rate soared to 751. The city is on pace for about 700 murders again this year.