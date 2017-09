De vil fred der i Burma

Endnu et af venstrefløjens brune forbilleder har skuffet forventningerne, kommenterede en ven, som kritikken er begyndt at regne ned over Burmas leder Aung San Suu Kyi. Hendes far, Aung San, var kommunist og hjalp japanerne med besættelsen af Burma, indtil han så det opportunt af skifte side og sætte sig i front som befrieren af Burma. Moderen Maha Thiri Thudhamma Khin Kyi tjente både som parlamentsmedlem, socialminister og ambassadør i Indien, så Aung San Suu Kyi har vist at man ikke blot fik magt ved at sige at man kunne lide magt. Istedet har hun duperet godtroende vesterlændinge ved at beherske ord som ‘demokrati’ og ‘menneskerettigheder’ til at genvinde familiens magt.

Men så var det at man i Kristeligt Dagblad kunne læse at Alternativets Ulla Sandbæk uforvarende, kom til at udtrykke en generel sandhed, i sin beskrivelse af Burmas spegede situation

Hendes mål er at skabe fred i landet, og det forsøger hun at skabe ved at få alle de etniske minoriteter til at arbejde sammen, siger Ulla Sandbæk til Radio24Syv. - At hun så kommer til at ofre rohingyaerne, det betyder jo så netop, at hun betingelsesløst forfølger sit mål om fred.

Host, host, vi kan altså alligevel lære noget af nogle af dem - og vi vil jo også fred her til lands? Måske har Sandbæk forstået den buddhistiske munk Ashin Wirathu der i en tale til en forsamling på flere tusinde munke sagde: “Du kan være fuld af venlighed og kærlighed, men du kan ikke sove ved siden af en gal hund”.

Jyllandsposten skrev i 2013 at “Ekstreme Munke forfølger muslimer” om forholdet mellem muslimer og buddhister i Burma, dengang fokus lå på buddhisterne som aggressorerne. Dalai Lama fordømmelse af vold i religionens som ”utænkeligt”, blev selvfølgelig ikke modstillet, hvor meget hans pascifisme har hjulpet hans hjemland mod den besættelse, som har henvist ham til en skæbne, som den mest celebre af jetsettende flygtninge. Der var heller ingen reflektion over, hvorfor munkene kun angreb muslimer og ikke andre af minoriteterne. Og heller ikke hvorfor muslimerne flygtede til “Thailand, Malaysia and beyond” fremfor deres hjemland Bangladesh.

For muslimerne kom fra Østpakistan fra 1948, skriver H. Numan i Gates of Vienna, men “Bangladesh doesn’t want them back”. Fordi oveni at de “rape, rob and murder where they can”, “They bring in money”. Og, som Numan pointerer, når muslimer først har koloniseret et område, betragter de det som deres - for evigt.

Den amerikanske top-diplomat gennem 30 år Priscilla Clapp, købte heller ikke mediernes fortælling, fortalte hun France 24 (her med Pajamas Medias transskription)

There was indeed a terrorist attack in Rakhine. It came from outside, it was perpetrated by people in the Rohingya diaspora living in Pakistan and Saudi Arabia coming in through Bangladesh. And they have killed a lot of security forces. This started in October and the latest attack was timed to follow the recommendations, the presentation of the recommendations of the Kofi Annan international commission on Rakhine, which Aung Sun Suu Kyi has accepted and agreed to implement. These recommendations call for a long-term solution there. She was already working on it when it was disrupted by this latest terrorist attack. Their tactics are terrorism. There’s no question about it. [Kyi is] not calling the entire Rohingya population terrorists, she is referring to a group of people who are going around with guns, machetes, and IEDs and killing their own people in addition to Buddhists, Hindus, and others that get in their way. They have killed a lot of security forces, and they are wreaking havoc in the region. The people who are running and fleeing out to Bangladesh are not only fleeing the response of the security forces, they are fleeing their own radical groups because they’ve been attacking Rohingya, and in particular the leadership who were trying to work with the government on the citizenship process and other humanitarian efforts that were underway there. This has all been thrown into a [inaudible] right now with the confusion that has been sown by this latest attack. And I think that the international community has to sort out the facts before making accusations.

Og Pajamas Media fortæller videre

There are numerous reports that Saudi Arabia, Pakistan, and Bangladesh have provided weapons and other assistance to ARSA, as Asia Times reported last month before the August 25 attacks: (…) TIME magazine reported last December that ARSA’s leadership council is based in Mecca, with its top leaders having deep ties to Saudi Arabia and Pakistan: (…) With the decline of fortunes of Sunni jihadists in Syria, some of the support for those groups may be shifted into Myanmar and the Philippines, where ISIS has been waging an active terror campaign in Mindanao in recent months.

Herunder et satelitfoto efter et buddhistisk angreb på et muslimsk beboelseskvarter i Kyaukpyu i 2012, angreb der kunne være ganske barbariske.